ФХР показала форму, в которая сборная России 25 будет играть на Кубке Первого канала

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала видео с формой сборной России 25, в которой команда сыграет на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В нем примут участие сборные «России 25», Казахстана и Белоруссии. Также в турнире сыграет команда «Звезды и ВХЛ», заменившая в списке участников сборную Китая.

Ранее главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг объявил имя капитана национальной команды на турнир.