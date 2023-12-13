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Сегодня, 18:06

ФХР показала форму, в которая сборная России 25 будет играть на Кубке Первого канала

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форма сборной России 25 на Кубок Первого канала.
Фото ФХР

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала видео с формой сборной России 25, в которой команда сыграет на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В нем примут участие сборные «России 25», Казахстана и Белоруссии. Также в турнире сыграет команда «Звезды и ВХЛ», заменившая в списке участников сборную Китая.

Ранее главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг объявил имя капитана национальной команды на турнир.

Хоккей
Сборная России по хоккею
ФХР
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