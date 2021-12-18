Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвел итоги матча Кубка Первого канала против Чехии.

«Держали в голове, что это наш соперник по групповому этапу на Олимпиаде. Вы сами знаете, что это историческое противостояние. Для нас этот матч был важен. В нашей игре еще есть моменты, которые мы хотим убрать — например, вальяжность или невыполнение игровой дисциплины. Но сегодня ребята сыграли по заданию. Чехи очень сильно играют в короткий пас — мы старались их растянуть и обеспечить им давление в средней зоне.

Тройка Гусев — Шипачев — Григоренко? Прототип ударного звена будем смотреть ближе к Олимпиаде. Считаю, что у них получилось неплохо. В какие-то моменты мы выпускали их через смену, когда вбрасывания были в чужой зоне. У них есть чуйка на гол. Шипачев и Гусев сегодня смотрелись намного лучше, чем в прошлом матче. У Никиты есть один минус — он постоянно ищет партнера. Если бы он бросал чаще, то забивал бы больше. Но ничего — он исправится", — отметил тренер.

В следующем матче турнира сборная России встретится 19 декабря с командой Финляндии.