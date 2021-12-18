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Жамнов рассказал, почему заменил вратаря по ходу матча с Чехией

18:11
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов объяснил, почему заменил вратаря по ходу матча Кубка Первого канала с Чехией (5:2).

После второго периода Тимура Билялова в воротах заменил Александр Самонов.

«Счет позволял, было принято решение дать Самонову дать почувствовать игру. Плюс попросили ребят сыграть по заданию. Бывает, что начинаются вальяжности, когда команда ведет в 2-3 шайбы — это добавило дисциплины», — сказал тренер.

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