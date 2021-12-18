Жамнов рассказал, почему заменил вратаря по ходу матча с Чехией
18:11
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов объяснил, почему заменил вратаря по ходу матча Кубка Первого канала с Чехией (5:2).
После второго периода Тимура Билялова в воротах заменил Александр Самонов.
«Счет позволял, было принято решение дать Самонову дать почувствовать игру. Плюс попросили ребят сыграть по заданию. Бывает, что начинаются вальяжности, когда команда ведет в 2-3 шайбы — это добавило дисциплины», — сказал тренер.
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