Жамнов рассказал, почему заменил вратаря по ходу матча с Чехией

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов объяснил, почему заменил вратаря по ходу матча Кубка Первого канала с Чехией (5:2).

После второго периода Тимура Билялова в воротах заменил Александр Самонов.

«Счет позволял, было принято решение дать Самонову дать почувствовать игру. Плюс попросили ребят сыграть по заданию. Бывает, что начинаются вальяжности, когда команда ведет в 2-3 шайбы — это добавило дисциплины», — сказал тренер.