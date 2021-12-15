Жамнов: «Наша форма сегодня напомнила детство, когда смотрел матчи сборной СССР»
21:49
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился эмоциями после победы над командой Канады на Кубке Первого канала (4:3).
«Наша форма сегодня напомнила детство, когда смотрел матчи сборной СССР. Приятно было видеть ветеранов, которые в том числе начинали делать наш хоккей.
Пропущенные голы — не тактический просчет, здесь игровая дисциплина. Были плохие смены у защитников, пару раз позволяли выхода «два в один». Я передал игрокам, что нужна постоянная игровая дисциплина», — сказал Жамнов.
Сборная Канады на Кубке Первого канала представлена игроками, выступающими в европейских чемпионатах, прежде всего, в клубах КХЛ.
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