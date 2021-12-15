Жамнов: «Наша форма сегодня напомнила детство, когда смотрел матчи сборной СССР»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился эмоциями после победы над командой Канады на Кубке Первого канала (4:3).

«Наша форма сегодня напомнила детство, когда смотрел матчи сборной СССР. Приятно было видеть ветеранов, которые в том числе начинали делать наш хоккей.

Пропущенные голы — не тактический просчет, здесь игровая дисциплина. Были плохие смены у защитников, пару раз позволяли выхода «два в один». Я передал игрокам, что нужна постоянная игровая дисциплина», — сказал Жамнов.

Сборная Канады на Кубке Первого канала представлена игроками, выступающими в европейских чемпионатах, прежде всего, в клубах КХЛ.