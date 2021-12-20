Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Кубок Первого канала

Кожевников: «Стуббу надо в клинику, финны в последнее время только пакости делают»

18:48
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова бывшего премьер-министра Финляндии Александра Стубба о форме сборной России с надписью «СССР» на Кубке Первого канала.

«В последнее время финны только пакости и делают. Они на одном курсе с Америкой, — цитирует Кожевникова «Чемпионат». — Каждый человек, конечно, имеет право на свое мнение, но больно смотреть на них. Таким людям что-то надо делать с головой. Пусть Стубб сходит в клинику. Тема СССР их сейчас даже не волнует... Ну а чего, они там задницу лижут одной стране».

Ранее Стубб заявил, что надпись «СССР» на форме это оскорбительный жест, которому нет место ни в спорте, ни где-либо еще.

Сборная Финляндии стала победителем Кубка Первого канала, вчера, 19 декабря, обыграв сборную России в овертайме со счетом 3:2.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4551853-kozhevnikov-rezko-otvetil-eks-premeru-finlyandii-na-kritiku-formy-sbornoj-s-nadpisyu-sssr.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора
Читайте также
Что подарить на Новый год? Подарки для женщин, мужчин и детей: главные тренды 2022 года
В ФРГ отреагировали на ответное решение России выслать двух дипломатов
1
Реклама