Кожевников: «Стуббу надо в клинику, финны в последнее время только пакости делают»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова бывшего премьер-министра Финляндии Александра Стубба о форме сборной России с надписью «СССР» на Кубке Первого канала.
«В последнее время финны только пакости и делают. Они на одном курсе с Америкой, — цитирует Кожевникова «Чемпионат». — Каждый человек, конечно, имеет право на свое мнение, но больно смотреть на них. Таким людям что-то надо делать с головой. Пусть Стубб сходит в клинику. Тема СССР их сейчас даже не волнует... Ну а чего, они там задницу лижут одной стране».
Ранее Стубб заявил, что надпись «СССР» на форме это оскорбительный жест, которому нет место ни в спорте, ни где-либо еще.
Сборная Финляндии стала победителем Кубка Первого канала, вчера, 19 декабря, обыграв сборную России в овертайме со счетом 3:2.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4551853-kozhevnikov-rezko-otvetil-eks-premeru-finlyandii-na-kritiku-formy-sbornoj-s-nadpisyu-sssr.html
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