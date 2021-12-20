Кожевников: «Стуббу надо в клинику, финны в последнее время только пакости делают»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова бывшего премьер-министра Финляндии Александра Стубба о форме сборной России с надписью «СССР» на Кубке Первого канала.

«В последнее время финны только пакости и делают. Они на одном курсе с Америкой, — цитирует Кожевникова «Чемпионат». — Каждый человек, конечно, имеет право на свое мнение, но больно смотреть на них. Таким людям что-то надо делать с головой. Пусть Стубб сходит в клинику. Тема СССР их сейчас даже не волнует... Ну а чего, они там задницу лижут одной стране».

Ранее Стубб заявил, что надпись «СССР» на форме это оскорбительный жест, которому нет место ни в спорте, ни где-либо еще.

Сборная Финляндии стала победителем Кубка Первого канала, вчера, 19 декабря, обыграв сборную России в овертайме со счетом 3:2.