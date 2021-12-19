«Унизили лузеров». Финский журналист грубо высказался о России после победы на Кубке Первого канала

Финский журналист Пекка Ялонен в Twitter эмоциональной отреагировал на победу сборной Финляндии на Кубке Первого канала. В решающем матче финны в овертайме одолели команду России со счетом 3:2.

«Россия — лузеры. Финляндия выиграла 3:2 в овертайме в Москве и унизила сборную России на ее же земле», — написал Ялонен в Twitter.

Подопечные Алексея Жамнова вышли на лед в новой белой ретро-форме, которая была выполнена на основе той, в которой советская сборная стала победителем Олимпийских игр 1964 и 1968 годов.

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