«Унизили лузеров». Финский журналист грубо высказался о России после победы на Кубке Первого канала
20:27
Финский журналист Пекка Ялонен в Twitter эмоциональной отреагировал на победу сборной Финляндии на Кубке Первого канала. В решающем матче финны в овертайме одолели команду России со счетом 3:2.
«Россия — лузеры. Финляндия выиграла 3:2 в овертайме в Москве и унизила сборную России на ее же земле», — написал Ялонен в Twitter.
Подопечные Алексея Жамнова вышли на лед в новой белой ретро-форме, которая была выполнена на основе той, в которой советская сборная стала победителем Олимпийских игр 1964 и 1968 годов.
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