«Русские привыкли жульчничать». Финский журналист раскритиковал скандальное судейство в матче с Россией

Финский журналист Пекка Ялонен в Twitter возмутился тем, что судьи засчитали второй гол сборной России в матче Кубка Первого канала против Финляндии (2:3 ОТ).

«Скандал в Москве из-за того, что России засчитали гол после того, как судьи дважды определили, что была помеха вратарю. Но Россия привыкла жульничать», — написал Ялонен.

Во время броска нападающий Кирилл Марченко заехал коньком во вратарскую зону, задел вратаря Сятери, помешав ему переместиться во время броска российского защитника. По всем современным правилам хоккея такой гол засчитывать нельзя.