Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев прокомментировал поражение команды в матче Кубка Первого канала против России (0:1).

«Очень обидно проиграть сегодняшний матч. Мы не забили, но у нас были хорошие шансы, которые мы не использовали. Мы играли неплохо, несмотря на поражение.

У нас сейчас не сильнейший состав. В Финляндии у нас была другая команда. Здесь мы постарались вызвать побольше игроков из КХЛ, плюс немного из шведского чемпионата. Если игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду, в нашем нынешнем составе будет достаточно изменений», — рассказал Гарпенлев.

Специалист также отметил, что у российской команды много хороших хоккеистов, однако изменений в их игре он не заметил.

«У нас очень хорошие вратари в Европе. Доволен тем, как сыграл сегодня Хелльберг, а в Финляндии хорошо себя проявил Юханссон. Есть еще Рейдеборн. Они реально борются за поездку на Олимпиаду. Кто-то из них может поехать в Пекин даже если будут игроки НХЛ», — добавил тренер.

После двух туров россияне занимают 1-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. Швеция, сыграв одну игру, идет на пятой позиции.

17 декабря Швеция сыграет с Канадой. Начало — в 15.00 мск. 18 декабря российская команда встретится со сборной Чехии. Начало — в 15.30 мск.