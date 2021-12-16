Россия минимально обыграла Швецию в матче второго тура Кубка Первого канала

Сборная России обыграла Швецию в матче второго тура Кубка Первого канала со счетом 1:0. Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Победный гол забил защитник Вячеслав Войнов на 8-й минуте третьего периода с передач Никиты Гусева и Владимира Ткачева.

Ворота российской команды защищал Иван Федотов.

После двух туров россияне занимают место 1-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. Швеция, сыграв одну игру, идет на пятой позиции.

18 декабря российская команда сыграет со сборной Чехии. Начало — в 15.30 мск.

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Швеция — Россия — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Войнов — 1 (Гусев, Ткачев), 47:55 — 0:1.

Вратари: Хелльберг (57:44) — Федотов.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 34 (10+8+16) — 26 (7+9+10).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

16 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».