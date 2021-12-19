Быков считает, что сборная России и тренерский штаб на верном пути

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» подвел итоги Кубка Первого канала для национальной команды.

«Играя в ретро-форме, эта сборная будет стараться продолжать победные традиции той советской и новой российской команды, которая уже заявила о себе до этого в соревнованиях высокого ранга, начиная с 1993 года! — сказал Быков «СЭ», — По крайней мере, эта форма — дань уважения и желание стать такими же, как они! Можно и нужно только поддерживать наших ребят, чтобы мы вместе шли к вершинам успеха! Конечно, без каких-либо совершенствований и корректировки будет трудно обойтись. Спорт всегда под собой подразумевает какие-то спады и поражения. Но цель — быть на передовой, быть в лидерах мирового хоккея и стараться занимать первые места. По моему мнению, наш тренерский штаб и наши ребята на правильном пути, их нужно поддерживать. Если и нужна критика, то только конструктивная».

Быков также отметил важность поддержки болельщиков на трибуне.

«При варианте, если игроки НХЛ не приезжают на Олимпиаду, мы видим потенциал у сегодняшней сборной. Мы можем надеяться на успех. На этом турнире была задача проверить ближайших кандидатов сборной в случае, если игроки НХЛ не приедут. Это очень важный этап подготовки, очень важный турнир. Теперь мы видим, на кого можем рассчитывать. Достаточно много игроков прошли проверку. Видим, над чем работать. И по сегодняшнему результату понимаем, что соперники тоже готовятся. Тренерский штаб получил очень важную информацию. Можем порадоваться, что наши болельщики поддерживают наших ребят. Видно, что они соскучились по хоккею. Приятно было видеть полный стадион. Независимо от второго места, у нас, все-таки, больше оптимизма и перспектив на хорошее выступление на Олимпийских играх. Всех с наступающими новогодними праздниками! Здоровья и хорошего настроения!», — добавил Быков.

В заключительной встрече сборная России проиграла Финляндии (2:3 ОТ). Таким образом, финны выиграли второй этап Евротура.