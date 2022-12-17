Стал известен состав сборной России в матче с Казахстаном на Кубке Первого канала
Стало известно, в каком составе сборная России сыграет с командой Казахстана на Кубке Первого канала.
Вратари: Илья Коновалов, Максим Дорожко.
Первое звено: Александр Никишин — Владислав Провольнев; Максим Джиошвили — Илья Сафонов — Дмитрий Воронков.
Второе звено: Егор Яковлев — Александр Елесин; Сергей Толчинский — Кирилл Семенов — Арсений Грицюк.
Третье звено: Григорий Дронов — Никита Нестеров; Константин Окулов — Михаил Григоренко — Максим Мамин.
Четвертое звено: — Семен Чистяков; Владимир Ткачев — Александр Кадейкин — Павел Карнаухов.
Матч Россия — Казахстан пройдет сегодня, 17 декабря. Начало — в 14.30 по московскому времени.
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