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Сегодня, 14:45

В ФХР надеются, что турниры 3х3 в рамках больших соревнований станут традиционными

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выразил надежду, что турниры 3х3 в рамках больших соревнований будут традиционными.

«Конечно, мы всегда стремимся побеждать и стремимся быть первыми во всем. Хорошо, что были полные трибуны, все говорят о хоккее 3х3. Мне писали люди, которые раньше не ходили на хоккей 3х3, что им формат очень понравился и что они обязательно придут на следующий турнир, поскольку это очень интересно. Мы видим очень хорошие отзывы, и нужно постоянно проводить такие турниры в рамках Кубка Первого канала и других соревнований сборных, на что мы надеемся. Это серьезный процесс и инвестиции, и мы благодарны нашим партнерам и спонсорам, которые поддерживают нас в его организации таких соревнований», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Первый международный турнир 3х3 прошел 16 декабря в рамках Кубка Первого канала. Его победителем стала сборная Белоруссии, россияне заняли третье место.

Источник: https://tass.ru/sport/16620973
Хоккей
Роман Ротенберг
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