В ФХР надеются, что турниры 3х3 в рамках больших соревнований станут традиционными

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выразил надежду, что турниры 3х3 в рамках больших соревнований будут традиционными.

«Конечно, мы всегда стремимся побеждать и стремимся быть первыми во всем. Хорошо, что были полные трибуны, все говорят о хоккее 3х3. Мне писали люди, которые раньше не ходили на хоккей 3х3, что им формат очень понравился и что они обязательно придут на следующий турнир, поскольку это очень интересно. Мы видим очень хорошие отзывы, и нужно постоянно проводить такие турниры в рамках Кубка Первого канала и других соревнований сборных, на что мы надеемся. Это серьезный процесс и инвестиции, и мы благодарны нашим партнерам и спонсорам, которые поддерживают нас в его организации таких соревнований», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Первый международный турнир 3х3 прошел 16 декабря в рамках Кубка Первого канала. Его победителем стала сборная Белоруссии, россияне заняли третье место.