Россия сыграет в белой форме против Финляндии на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею в Twitter показала, в какой форме выступит в заключительном матче Кубка Первого канала с Финляндией. Команда Валерия Брагина выйдет на встречу в белых свитерах.

Матч Россия — Финляндия состоится сегодня, 20 декабря. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Сборная России после двух туров занимает 1-е место в зачете домашнего турнира, имея в активе 5 баллов.