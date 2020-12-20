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Россия сыграет в белой форме против Финляндии на Кубке Первого канала

13:50
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Сборная России по хоккею в Twitter показала, в какой форме выступит в заключительном матче Кубка Первого канала с Финляндией. Команда Валерия Брагина выйдет на встречу в белых свитерах.

Матч Россия — Финляндия состоится сегодня, 20 декабря. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Сборная России после двух туров занимает 1-е место в зачете домашнего турнира, имея в активе 5 баллов.

Кубок Первого канала: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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