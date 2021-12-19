Переговоры тренеров сборной России в овертайме матча против Финляндии. Видео

Появилось видео отрывка переговоров тренеров сборной России в овертайме матча Кубка Первого канала против Финляндии.

Главный тренер национальной команды Алексей Жамнов и его помощники Алексей Кудашов и Сергей Федоров обсуждали, что можно снять вратаря и выпустить четвертого полевого игрока.

В итоге, Федоров, который практикует данный прием в ЦСКА, показал голкипер у сборной Ивану Федотову, чтобы тот ждал сигнала.

— А че, давай попробуем

— ВАНЬ! ? pic.twitter.com/K2FMUY2b0X — 11 кошек Паши Карнаухова (@11koshek) December 19, 2021

Напомним, что Финляндия выиграла этот матч в овертайме. Финны забросили шайбу в пустые ворота.