Переговоры тренеров сборной России в овертайме матча против Финляндии. Видео
20:54
Появилось видео отрывка переговоров тренеров сборной России в овертайме матча Кубка Первого канала против Финляндии.
Главный тренер национальной команды Алексей Жамнов и его помощники Алексей Кудашов и Сергей Федоров обсуждали, что можно снять вратаря и выпустить четвертого полевого игрока.
В итоге, Федоров, который практикует данный прием в ЦСКА, показал голкипер у сборной Ивану Федотову, чтобы тот ждал сигнала.
Напомним, что Финляндия выиграла этот матч в овертайме. Финны забросили шайбу в пустые ворота.
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