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Переговоры тренеров сборной России в овертайме матча против Финляндии. Видео

20:54
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Появилось видео отрывка переговоров тренеров сборной России в овертайме матча Кубка Первого канала против Финляндии.

Главный тренер национальной команды Алексей Жамнов и его помощники Алексей Кудашов и Сергей Федоров обсуждали, что можно снять вратаря и выпустить четвертого полевого игрока.

В итоге, Федоров, который практикует данный прием в ЦСКА, показал голкипер у сборной Ивану Федотову, чтобы тот ждал сигнала.

Напомним, что Финляндия выиграла этот матч в овертайме. Финны забросили шайбу в пустые ворота.

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Иван Шитик все материалы автора
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