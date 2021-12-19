В финском СМИ запутались в регламенте и объявили Россию победителем Кубка Первого канала

Финское издание Jatkoaika по ошибке объявило сборную России победителем Кубка Первого канала.

«Гол [Войнова] продлил матч до овертайма, в котором команды играли в формате «три на три». Россияне заменили вратаря в атаке и выпустили на лед четвертого полевого игрока. Тем не менее Гранлунд убежал к чужим воротам. Гол засчитали несмотря на то, что шайба не пересекла линию, так как Войнов сбил Гранлунда. Матч завершился победой Финляндии со счетом 3:2. Однако Россия выиграла домашний турнир благодаря лучшем среднему баллу», — говорится в материале портала Jatkoika.

Кроме того, автор материала ошибся и приписал победный гол Маркусу Гранлунду, хотя его забил Сакари Маннинен.