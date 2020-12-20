Кузьменко, Яковлев и Самонов выбраны лучшими на Кубке Первого канала
18:16
Игроки сборной России Андрей Кузьменко, Егор Яковлев и Александр Самонов признаны лучшими в своих амплуа на Кубке Первого канала, сообщает пресс-служба ФХР.
Лучшим вратарем турнира был признан Самонов, лучшим защитником — Яковлев, лучшим форвардом — Кузьменко, забивший в каждой из трех встреч турнира.
Кубок Первого канала проходил в Москве с 17 по 20 декабря. Победителями турнира стали россияне, выигравшие все три матча.
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