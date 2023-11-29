Хоккей
Кубок Первого канала
Статьи
Новости Фото Видео Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

29 ноября, 23:40

Китай резко отказался от Кубка Первого канала. Его заменит сборная звезд и игроков ВХЛ

Сборная Китая не сыграет на Кубке Первого канала
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матвей Мичков сыграет на Кубке Первого канала.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сергей Мурашов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Изучаем изменения в декабрьском турнире.

Отказ сборной Китая от участия в Кубке Первого канала заставил ФХР оперативно искать новую команду, чтобы не сорвать предновогодний турнир. Политическая обстановка не располагает к приглашению других сборных, кроме Белоруссии и Казахстана. Из ситуации вышли, задействовав внутренние резервы и заявив еще одну российскую команду. Ее неожиданно назвали «Звезды и ВХЛ». Нетрудно догадаться, что в состав вошли не только игроки КХЛ. Увидим в Санкт-Петербурге и ведущих хоккеистов второй лиги страны. Полный ростер ФХР опубликовала 29 ноября. В нем достаточно интересных фамилий.

Сборная России. ФХР объявила состав сборной «России 25» на Кубок Первого канала

Федерации пришлось в срочном порядке выкручиваться после демарша Китая. Изначально планировали собрать полноценную сборную ВХЛ, но в итоге команду усилили молодыми талантами из КХЛ. Для большей узнаваемости. Матвей Мичков, Марат Хуснутдинов, Никита Гребенкин и Данил Аймурзин входили в расширенный состав «России 25», но теперь сыграют против сборной Романа Ротенберга. Тренером «Звезд и ВХЛ» выбран Николай Воеводин. Обладатель Кубка Харламова с нижегородской «Чайкой» рулил олимпийской сборной на последнем Sochi Hockey Open, а в конце декабря наставник «СКА-Невы» снова примет молодежный проект со знакомыми по ВХЛ хоккеистами.

Без китайской команды уровень Кубка Первого канала подравняется. Переодетый «Куньлунь» уступает и казахам, и белорусам. Особых интриг матчи с Китаем не несли. Теперь турнир получил дополнительную вывеску: встреча двух российских команд. Не уверен, насколько уместно сравнивать «Россию 25» и «Звезд и ВХЛ» с турнирами советских времен, когда играли СССР-1 и СССР-2. Нейминг молодежного проекта под руководством Воеводина выбран неудачно. ФХР столько лет продвигала олимпийскую сборную (номинально она считалась второй или третьей), а теперь, когда надо расширить состав участников КПК, почему-то остановились на странном слиянии «звезд» и «ВХЛ».

Сергей Мурашов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Многие игроки «Звезд и ВХЛ» знакомы по КХЛ. Тут и сибирский Кэйл Макар — Михаил Гуляев, и лучший вратарь прошлого сезона МХЛ, дебютирующий за «Локомотив», Сергей Мурашов, и с ноги выбивший дверь в основу «Сибири» 18-летний Владимир Михалев. Можно скептически относиться к проведению КПК без шведов, чехов и финнов. Турнир без стран «большой шестерки» изменился до неузнаваемости, но сейчас, когда Россия отрезана от ИИХФ, важно изучать ближайший резерв и работать на будущее. Составы двух сборных отвечают этому направлению. Плюс когда еще игроки ВХЛ получат шанс прочувствовать, каково это — выходить на лед против сборных других стран.

Хоккеисты сборной России. Карантин для сборной противопоказан. Объявлен состав на Кубок Первого канала

Обсуждая детали КПК, невольно погружаешься во внутреннюю дискуссию: а нужен ли такой турнир? Раз мы не участвуем в чемпионатах мира, то, может быть, проживем и без потерявшего интриги Кубка Первого канала? Прожить-то проживем, но самая титулованная сборная из командных видов спорта в стране не может полностью уйти на карантин. Мы часто недооцениваем группу болельщиков, которых не интересует, сколько голов забил Рид Буше за «Авангард» и почему Зинэтула Билялетдинов не знает, как использовать Дамира Жафярова. Им подавай противостояния «наши против ненаших». Поэтому полная изоляция сборной противопоказана. К формату надо относиться с пониманием. Как бы то ни было, ФХР должна провести турнир, чтобы выполнить партнерские обязательства и пополнить казну федерации.

Хоккей
Сборная Китая по хоккею
ФХР
7
4
Читайте также
На лыжном Кубке мира бушует ковид. Но шведы готовы рисковать и своим, и чужим здоровьем
Фонд гимнастической этики оставил в силе двухлетнее отстранение Ирины Винер
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Для чего Россия разгромила Чехию? Мнение Зислиса
Слэдж-хоккеиста преследуют за правду
На арене "Зенита" сыграют в хоккей. Видео
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карантин для сборной противопоказан. Объявлен состав на Кубок Первого канала

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости