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Эксперт Щитов не удивлен, что состав сборной России на Кубке Первого канала состоит из 15 игроков СКА

Руслан Минаев
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Хоккейный эксперт Никита Щитов высказался о составе национальной команды на Кубок Первого канала.

13 ноября ФХР объявила расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала. В список вошли 52 игрока из 14 команд ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«На мой взгляд, максимально хороший состав. Взяли лучших из молодых ребят. Радует, что есть игроки из Нижнего Новгорода. Приятно за Данила Аймурзина, который уехал из «Салавата Юлаева» и дошел до сборной. Хотя пока непонятно, кто попадает в основной состав. Думаю, что должны выиграть первое место на турнире. Не знаю, насколько интересно это будет смотреть. На мой взгляд, лучше бы шел чемпионат КХЛ, хотя сборная тоже нужна, чтобы ребята чувствовали атмосферу национальной команды.

В том, что из СКА 15 человек, — ничего удивительного. Главный тренер будет собирать основу из своих ребят. Хотя Роман Ротенберг сетует, что на игроков ложится большая нагрузка, и он мог бы дать им отдохнуть. Посмотрим, кто в итоге останется в составе. Может, они просто побудут в атмосфере сборной», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

На Кубке Первого канала сборная России сыграет с командами Казахстана (14 декабря), Белоруссии (16 декабря) и Китая (17 декабря).

Источник: РБ Спорт
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
Сборная России по хоккею
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Ротенберг прокомментировал состав сборной России на Кубок Первого канала
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