Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 14:55

Крикунов будет консультантом команды «Россия 25» на Кубок Первого канала

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Владимир Крикунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов войдет в тренерский штаб команды «Россия 25» на Кубок Первого канала в качестве консультанта.

«Владимир Крикунов станет консультантом команды. Также в тренерский штаб в качестве консультанта войдет заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов», — цитирует пресс-службу Федерации хоккея России ТАСС.

23 ноября было объявлено, что Крикунов возглавил клуб ВХЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Кубок Первого канала пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. На турнире выступят команды «Россия 25» (средний возраст игроков — 25 лет) под руководством главного тренера Романа Ротенберга, сборные Белоруссии, Казахстана и Китая.

Сборная России под его руководством Крикунова выиграла бронзовые медали чемпионата мира 2005 года.

Источник: ТАСС
Хоккей
Сборная России по хоккею
Владимир Крикунов
0
Читайте также
Медведев возглавил список российских теннисистов по призовым в 2023 году
«Хочу, чтобы Овечкин обогнал Гретцки. Но только не в мою смену!» Илья Михеев — о карьере в НХЛ
В Дублине прошли антимигрантские протесты после нападения на школьников
ФСБ задержала жителя Крыма за отправку Украине компонентов для военной авиации
Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета
Губернатор Чибис заявил о попытке прорыва финской границы иностранными беженцами
Популярное видео
Для чего Россия разгромила Чехию? Мнение Зислиса
Слэдж-хоккеиста преследуют за правду
На арене "Зенита" сыграют в хоккей. Видео
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Кубок Первого канала по хоккею 2023: даты и расписание турнира

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости