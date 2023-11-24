Крикунов будет консультантом команды «Россия 25» на Кубок Первого канала

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов войдет в тренерский штаб команды «Россия 25» на Кубок Первого канала в качестве консультанта.

«Владимир Крикунов станет консультантом команды. Также в тренерский штаб в качестве консультанта войдет заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов», — цитирует пресс-службу Федерации хоккея России ТАСС.

23 ноября было объявлено, что Крикунов возглавил клуб ВХЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Кубок Первого канала пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. На турнире выступят команды «Россия 25» (средний возраст игроков — 25 лет) под руководством главного тренера Романа Ротенберга, сборные Белоруссии, Казахстана и Китая.

Сборная России под его руководством Крикунова выиграла бронзовые медали чемпионата мира 2005 года.