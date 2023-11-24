Неожиданное возвращение тренера-легенды! 73-летний Крикунов взялся за клуб ВХЛ

Владимир Крикунов назначен главным тренером петербургского «Динамо».

Энергии и любви к профессии Владимира Крикунова позавидуют многие молодые тренеры. Легенда нашего хоккея отдохнул от работы один полноценный сезон, после чего вернулся в большой хоккей. Летом наставник московского «Динамо» Алексей Кудашов пригласил мэтра на должность советника гендиректора клуба. Крикунов согласился, но это оказалось только началом.

«Тяжело совсем уйти из хоккея, когда всю жизнь работал в нем», — говорил Владимир Васильевич в интервью, которое мы записали в августе на предсезонном турнире в Уфе. Скрытый смысл фразы проявился только сейчас, когда Крикунов неожиданно вернулся на тренерский мостик. Тоже в «Динамо», но из Санкт-Петербурга, которое играет в ВХЛ.

В Уфе мы общались во время матча «Динамо» — «Металлург». Успевал тогда еще советник гендиректора и обстоятельно отвечать на вопросы, и следить за игрой. Причем делал это с азартом 20-летнего парня. А человеку 73 года! Конечно, я спросил о возможном возвращении на лавку. Вот только не понимаю, как относиться к ответу сейчас, когда прошло три месяца, а «Динамо» объявило о назначении Крикунова.

— Место на лавке вам интересно?

— Нет, я уже сошел. Первый год было тяжело, но я много занимался другой работой. Сын строил завод, я ему помогал. Особо времени не было. По вечерам смотрел хоккей. В сентябре мы с женой уехали в Латвию. Вернулись только в январе. Последние два года получились напряженными. Я много двигался, помогал решать вопросы. Это помогло отвлечься от хоккея.

От хоккея Крикунов отвлекся ненадолго. Теперь тренер взялся за «Динамо-СПб» и погрузился в полноценную работу. Раз Владимир Васильевич готов к плотному графику, значит, чувствует силы и бодрость духа. В солидном возрасте это самое главное. В прошлом сезоне легендарное возвращение оформил коллега Крикунова — Зинэтула Билялетдинов, не тренировавший с 2019 года. Он подхватил кризисный «Ак Барс», оставленный Олегом Знарком, поднял команду с колен и вывел в финал Кубка Гагарина. Крикунову предстоит для начала вернуть «Динамо» в зону плей-офф. С Ярославом Люзенковым бело-голубые упали на 18-е место в таблице ВХЛ.

Владимир Крикунов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мотивы Крикунова снова взять в руки планшетку объяснит только он сам. Очевидно, интерес к делу не угас и человек, который начал тренировать, когда часть игроков «Динамо» еще не родились, по-прежнему горит работой. От назначения Крикунов ничего не теряет. Имя и уважение в хоккейной среде он заработал давно. В выгодном положении Люзенков, который остался в штабе и поднаберется опыта, работая с легендой. Это первый сезон Ярослава во взрослом хоккее. Ранее тренер успешно работал в МХЛ и выиграл Кубок Харламова с молодежкой «Динамо». Однако требуется время, чтобы выстроить правильную коммуникацию во взрослом коллективе. Что удивительно, Люзенкова перевели в помощники после трех побед подряд.

«Динамо» на старте чемпионата не хватало суровой тренерской руки, которую обеспечит Крикунов. Сомневаюсь, что Василич комфортно чувствовал себя в роли советника, которая предполагает консультационные дела. Работать в поле интереснее, понятнее и привычнее. Крикунов взялся за клуб ВХЛ — во второй лиге страны он не работал с 1999 года. Неиссякаемое трудолюбие вызывает только уважение. Тренер в 73 года не представляет жизнь без хоккея. А игрокам «Динамо» пора готовиться к любимым упражнениям с баллонами. Методы мэтра давно известны.