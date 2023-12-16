Атанасов получил сотрясение мозга в матче с Белоруссией

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Как стало известно «СЭ», нападающий сборной «Россия 25» Василий Атанасов получил сотрясение мозга в концовке матча Кубка Первого канала против Белоруссии (5:3).

21-летний форвард «Торпедо» ушел в раздевалку, не дожидаясь окончания встречи. По ходу матча форвард отметился результативной передачей.

Сборная «России 25» победила команду Белоруссии в матче Кубка Первого канала — 5:3. В следующем матче команда сыграет с Казахстаном (17 декабря).