Экс-хоккеист Бадюков заявил о важности победы сборной России на Кубке Первого канала

Трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал «СЭ» победу команды Валерия Брагина на Кубке Первого канала.

— Действительно ли, что при Брагине сборная шагнула вперед в игровом плане?

— Сама по себе победа очень важна для нашей сборной, а уверенность и тренерского штаба, и у Брагина, и у игроков приходит только через победы. Потому что на домашнем этапе евротура, на Кубке Первого Канала очень многие соперники собрали КХЛовцев, а это очень сильные сборные. Поэтому тем игрокам, которые хотят попасть на чемпионат мира, особенно было важно показать себя. Та уверенность, которую принесли эти три победы, пускай одна из них по буллитам, она в плане психологии сыграет положительную роль в дальнейшем.

— Способны ли мы таким составом бороться за золото на чемпионате мира?

— Все равно состав будет ротироваться. Как минимум, впереди еще один этап евротура, на котором попробуют еще игроков. Мы же знаем тех же Слепышева, Шалунова, которые из-за травм не смогли принять участие. Есть еще игроки, которых стоит попробовать на международном уровне. В принципе, их многих знает тренерский штаб. Скаутская работа в сборной идет ежедневно.

Плюс, давайте не будем забывать, что появятся еще игроки из молодежного чемпионата мира постфактум, которые попробуют что-то сделать на евротуре. Здесь я бы не стал говорить, что именно этот состав практически на 90% сформирован. Это был один из этапов подготовки. Те, кто себя проявил, а это Сошников, Мамин, Воронков, естественно, Яковлев как защитник, Самонов как вратарь, они очень хороший шаг сделали в сторону чемпионата мира.

— Стоит ли это считать триумфом нашей команды?

— Понятное дело, что в прошлом году не смогли выиграть, а в этом выиграли. Опять же, по сравнению с международными соревнованиями, которые проходят в этот непростой год, то это очень важная победа и для болельщиков, и для игроков.

Сборная России со счетом 5:1 победила команду Финляндии в заключительном матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Россияне набрали восемь очков и заняли первое место в турнирной таблице домашнего этапа Евротура.

(Екатерина Звенигородская)