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Доун: «Канадская сборная играла хорошо, мы собрали хоккеистов, которые никогда раньше не выступали вместе»

15:40
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Генеральный менеджер канадской команды Шейн Доун прокомментировал выступление сборной на Кубке Первого канала.

«Канадская команда играла хорошо, — приводит слова Доуна ТАСС. — Да, мы не можем быть рады поражениям, но мы собрали игроков, которые никогда раньше не играли вместе, они потренировались один день и начали играть. По большей части, показывали неплохую игру — играли так, как мы хотели. Дай нам еще несколько игр, мы смогли бы еще наладить взаимодействие».

Сборная Канады завершила выступление на втором этапе хоккейного евротура, уступив в последнем матче команде Финляндии со счетом 1:4. Также канадцы проиграли россиянам (3:4) и победили шведов (3:1).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13238299

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Анна Горшкова все материалы автора
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