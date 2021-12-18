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Россия — Чехия: где смотреть и во сколько начало матча Кубка Первого канала

14:00
Сборная России по хоккею сыграет против Чехии в рамках Кубка Первого канала. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России по хоккею сыграет против Чехии в рамках Кубка Первого канала. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 18 декабря, сборная России по хоккею сыграет против Чехии в рамках Кубка Первого канала. Начало встречи — в 15.30 по московскому времени.

18.12.2021 | Россия — Чехия

У команды Алексея Жамнова уже две победы на этом турнире: в первой встрече была обыграна Канада со счетом 4:3, а затем — Швеция (1:0). Чехи проиграли свой первый матч против Финляндии — 2:3 в серии буллитов.

Смотреть видеотрансляцию матча Россия — Чехия в прямом эфире можно по этой ссылке на сайте Первого канала.

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Сергей Ревенко все материалы автора
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