В субботу, 18 декабря, сборная России по хоккею сыграет против Чехии в рамках Кубка Первого канала. Начало встречи — в 15.30 по московскому времени.

18.12.2021 | Россия — Чехия

У команды Алексея Жамнова уже две победы на этом турнире: в первой встрече была обыграна Канада со счетом 4:3, а затем — Швеция (1:0). Чехи проиграли свой первый матч против Финляндии — 2:3 в серии буллитов.

Смотреть видеотрансляцию матча Россия — Чехия в прямом эфире можно по этой ссылке на сайте Первого канала.