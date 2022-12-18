Борис Михайлов: «Команда Белоруссии ни в чем не уступала сборной России»

Член тренерского совета Федерации хоккея России, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов подвел итоги Кубка Первого канала.

«Игра в целом мне понравилась, и сегодня она была интересней, чем вчера. Команда Белоруссии нам ни в чем не уступала, мы же излишне играли в пас, когда надо было завершать атаку, это и сказалось на результате. Так все нормально, но результат огорчил. Тренеры посмотрели, на кого дальше рассчитывать, а кто пускай повзрослеет, повышает свое мастерство.

Я говорил об этом на тренерском совете: лучше, чтобы вторая наша сборная участвовала в этом турнире. Это нужно, чтобы турнир был похож на тот, который проходит в рамках Евротура», — сказал Михайлов ТАСС.

Россияне заняли на турнире второе место, уступив белорусам в заключительном матче по буллитам со счетом 4:5. В первой игре российская команда одержала победу над сборной Казахстана (6:2).