Брагин: «Довольны большинством игроков, которых посмотрели»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Финляндией (5:1) в заключительном матче Кубка Первого канала. Ранее россияне выиграли у шведов (4:3 Б) и чехов (4:1).

— Сегодня у нас третья игра, получился хороший матч с нашей стороны — агрессивный, активный. Хорошая победа. Играли за первое место, была полная концентрация.

— Почему не было Ткачева с Ожигановым?

— Решили всех посмотреть. Ткачев подустал, Ожиганов в клубе играл почти без замен — дали отдохнуть.

— Насколько серьезна травма Бурдасова?

— Легкая травма, наверное, будет играть.

— Самонова знаете по СКА, при этом Федотов и Тарасов — новые лица. Почему не проверили других вратарей?

— Это заключительный турнир перед чемпионатом мира. Он хорошо отыграл два матча, дали третью. У других не было опыта. Довольны тем, как он сыграл четыре матча за три дня.

— Что получилось на турнире? Чем довольны?

— Всех игроков почти я знаю, была хорошая, рабочая атмосфера. Конечно, очень довольны победой. Мы посмотрели в деле кандидатов и остались довольны большинством игроков.

Напомним, что Кубок Первого канала стал первым турниром для Брагина во главе национальной сборной.

(Артур Хайруллин)