Билл остается! Легендарный тренер продолжит работать с «Ак Барсом»

Зинэтула Билялетдинов решил не бросать тренерскую карьеру после внезапного возвращения.

«Ак Барс» официально объявил о том, что мало для кого стало сюрпризом, — Зинэтула Билялетдинов еще год будет главным тренером казанцев. Как ранее сообщал «СЭ», 68-летний специалист принял решение еще в мае, но не давал обещаний руководству даже на награждении серебряными медалями. Контракт же с Билялетдиновым был подписан после того, как генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прилетел в Москву.

Возвращение Билялетдинова на пост главного тренера по ходу прошлого сезона получилось триумфальным. Команда, которая при Олеге Знарке балансировала на пороге кубковой восьмерки, выиграла Восточную конференцию, а в финале уступила ЦСКА в семи матчах. Что самое важное, Билялетдинов наладил микроклимат в коллективе, где не стало избранных или любимчиков. А в игре появилась присущая командам тренера дисциплинированность.

Мотивацию самого Билялетдинова тоже можно понять. Он отдыхал три года и уверял всех, что не соскучился по хоккею. Но надо было видеть, с каким азартом тренер приступил к работе. Да, перед плей-офф он снова стал суровым и сосредоточенным, но это можно понять. Сам Билялетдинов в отличной форме: говорят, что он встает чуть ли не в 6 утра и по несколько часов проводит на свежем воздухе.

Зинэтула Билялетдинов. Фото Александр Волгин

«Ак Барс» по сравнению с прошлым сезоном явно усилился: вместо Кирилла Панюкова и Дмитрия Воронкова в команде появились Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин. Учитывая то, что практически никому из конкурентов не удалось сделать такие приобретения, «Ак Барс» можно считать одним из главных фаворитов предстоящего сезона.

Единственная позиция, на которую казанский клуб продолжает искать усиление, — защитник. И если переговоры со Стивеном Кэмпфером завершатся успешно, то состав «Ак Барса» можно будет считать укомплектованным на 100 процентов. А оборонительная линия с Войновым, Юдиным, Лямкиным, Хенкелем станет, пожалуй, сильнейшей в лиге.

Усилился и тренерский штаб «Ак Барса»: в Казань вернулся канадский тренер по физподготовке Брэндон Бови, который работал в клубе в чемпионском сезоне-2017/18. Он уже давно отправил игрокам индивидуальные планы по подготовке к сезону, по которым они должны были приступить к тренировкам с 15 мая. Возвращение Бови должно помочь «Ак Барсу» лучше подготовиться к сезону: в «Авангарде», где последние пять лет трудился канадец, к нему не было претензий.

«Я поработал с командой полгода, узнал ее и хочу довести дело до конца. Сезон был неплохим, но хочется еще лучше, чтобы ребята почувствовали вкус большой победы», — заявил Билялетдинов после назначения. У «Ак Барса» очень многое поставлено на предстоящий сезон: средний возраст основы приближается к 30 годам, и пресловутое чемпионское окно может закрыться совсем скоро. Задача Билялетдинова — привести Радулова, Шипачева, Яшкина и других звезд к победе именно в ближайший сезон. Учитывая то, как за полгода тренер преобразил команду, это вполне реальная задача.