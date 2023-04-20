«Про меня писали, что «эмигрировал». Редкая глупость!» Правила жизни Зинэтулы Билялетдинова

Обозреватель «СЭ» восхищается главным тренером «Ак Барса».

Февральский вечер

Я смотрю финал Кубка Гагарина — и ловлю себя на странных мыслях. Конечно, я переживаю всей душой за Сергея Федорова. Да и можно ли за него не болеть? Тем более когда знаком лично!

Сергей Викторович — кстати, еще недавно просивший, чтоб называли его просто Сергей, — само обаяние. Светлая личность. Послевкусие у всякого разговора с Федоровым фантастическое.

Но гляжу на Зинэтулу Билялетдинова — и понимаю вдруг: переживаю и за него! Что это? Откуда?!

Лет десять назад и представить себе такого не мог. Зинэтула Хайдарович к репортерам относился настороженно, не верил ни одному из нас — и мы отвечали взаимностью. Теплоты уж точно не было. Стоило Биллу провалить сочинскую Олимпиаду — доброго вслед не написал ни один. Я следил.

Да и сам я с радостью подмечал странности в повадках Билялетдинова. Другие тренеры после пресс-конференций соберут земляков-репортеров в кружок, толкуют еще хоть полчаса, хоть час. Чем тяжелее поражение — тем теплее разговор.

Но только не Хайдарыч! Наш главный тренер с последним вопросом кидался к тайной дверце где-то у кулис — возможно, прорезанной в стенке специально для него.

Все эти уморительные сценки до сих пор перед глазами.

— Хайдарыч! — окликал кто-то.

Билл замедлил шаг, обернулся. Это эксперт Сергей Гимаев хотел что-то сказать с глазу на глаз. Дослушивать Билялетдинов не стал — ускорил шаг. Дверь захлопнулась. А вскоре передал через пресс-атташе: оставаться после пресс-конференций и вести беседы с российскими корреспондентами не собирается. Все — в официальном порядке.

Любви к Зинэтуле Хайдаровичу такой выверт, безусловно, добавил. А все то, что собирался сказать Билялетдинову шепотом, Гимаев отныне звонко излагал всем газетам вокруг.

На заключительной пресс-конференции, когда Россия выпорхнула из турнира задолго до розыгрыша медалей, народ уже похахатывал. Билялетдинов, еще месяц назад великий и таинственный, вдруг превратился в персонаж карикатурный. Прошлое забыто, а настоящее — вот оно. Каждый шаг смешон. Каждая реплика — повод для газетных издевательств.

В самом деле, все было ужасно. На расстоянии чувствовалось, как все сыплется из рук главного тренера. Казалось, все невпопад — каждый новый шаг был куда-то не туда. Даже то, что вместе с Билялетдиновым на Олимпиаду отправились 8 ассистентов. Господи, ну к чему столько? Если сила в количестве, то почему 8, а не 28? Ощущение надвигающейся катастрофы душило с первого же олимпийского дня.

Тот февральский вечер я запомнил навсегда. Четвертьфинал с Финляндией — эталон безнадеги. На фоне финских живчиков сборная Билялетдинова казалась тяжелой. Неповоротливой. Вязнущей в ногах и мыслях.

Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Тайная дверца в Сочи

Тем интереснее было послушать на прощание Зинэтулу Хайдаровича. Тот не торопился — и я, заскучав, припомнил для репортажа историю, как пресс-атташе силился вытянуть Олега Романцева на пресс-конференцию после футбольного чемпионата мира 2002-го.

Тот почти вырывался, переходя на плачущие нотки:

— А можно, я не пойду?

По дороге к залу едва не улизнул главный тренер трижды.

Казалось, история выкручивается по спирали. Где-то за ширмой вот точно так же упирается Зинэтула Хайдарович. Вырывает рукав: «А можно, я не пойду?»

Пауза затягивалась так, что это уже выглядело неприлично. Я старался не сталкиваться глазами с финскими коллегами. Те хохотали не стесняясь. Оторвавшись на секунду от ноутбуков.

Перечитываю собственный репортаж из Сочи — и все возвращается из глубин памяти. Будто вчера было.

«Казалось, Зинэтула Хайдарович не придет вовсе. Скроется черным ходом. Исчезнет, как чеширский кот, оставив всем нам улыбку. Прибегнет к радикальным методам Александра Керенского.

Прошел, кажется, час после матча.

Девочка, ответственная за ту самую тайную дверцу, задорно поблескивала очками:

— Немного задерживаются.

Но он все-таки пришел. В лице Билялетдинова мало что изменилось по сравнению с прошлыми матчами. Зато прекрасно сформулировал на сей раз все то, что не мог сформулировать для самого себя я:

— В общем-то неприятная ситуация.

Если б я умел излагать так точно, так глубоко, боже, как бы я был счастлив.

Все происходящее казалось гадким сном. Особенно то, с каким лукавством водил вдоль журналистских рядов глазами Эркка Вестерлунд.

На Билялетдинова финн косился с некоторым недоумением. Особенно когда призвал Зинэтула Хайдарович не жонглировать словами, а валить все на него.

«Все-все?» — переспрашивали глаза Вестерлунда.

Билялетдинова было жалко — он искренне не понимал, почему его команда разучилась забивать. Он-то, прекрасный хоккеист моей юности, чудесный клубный тренер, — за что ему такой позор? За что приходится выслушивать все это?

Впрочем, в этот вечер было кому рассказывать. Заметил я, как скрывается от толпы волонтеров Виктор Тихонов-старший. Скорость, которую способен держать в свои годы Виктор Васильевич, — единственное приятное открытие этого вечера.

Но проворные волонтеры догнали его, как дедушку Корнея. Окружили и долго фотографировались. Но и когда вылетала птичка, Тихонов не выдавил улыбки. Переживал за внука, недооцененного в этой команде.

Догнал Виктора Васильевича и я. Попросил что-то рассказать. Взгляд его, устремленный куда-то внутрь, прояснился. Глаза сверкнули яростью. Остановился:

— Ну что рассказывать? Вы же видели, как играла команда?!

Я кивнул. Конечно, видел.

— Ну и о чем говорить после такой игры?

Только воспитание не позволяло Виктору Васильевичу плюнуть на кафель.

Александр Волгин

Рано в пенсионеры

Но вот сегодня к Билялетдинову отношение совсем другое — и мне хочется, чтоб этот сезон не стал для него последним. Пусть работает — пока работается. Рано ему в пенсионеры.

Гляжу — и глаз радуется.

Лично мне хотелось бы так выглядеть в 68 лет. Иметь столь прямую спину. Так носить белую рубашечку. Так изящно формулировать после победных матчей перед своей командой и прятать улыбку.

Такое уже было, кажется — Федор Канарейкин принял по ходу сезона тонущую «Магнитку» и в тот же год выиграл Кубок Гагарина.

Когда Билялетдинов подхватывал разваливающийся «Ак Барс» — я вспомнил как раз ту историю с Канарейкиным.

Было ужасно интересно: куда все это вывернет? Как справится со звездами вроде Радулова?

Все это смотрелось крайне драматично. Яркие подробности теснили, наслаивались одна на другую. Тысяча интриг в этом сюжете.

Мне было интересно, как вписывали в руководящий состав «Ак Барса» Билялетдинова при действующем еще главном тренере Знарке. Как все делали вид, что ничего не происходит, — хотя и один, и другой, и общее их начальство понимало: всякий «консультант» — потенциально новый главный тренер. Если у прежнего не задастся. Да и команда все это чувствовала. Вот пока тренер Знарок, а кто будет заканчивать сезон — большой вопрос.

«Ак Барс» целое кино снял — как принимавший команду Знарок ходит в модном пальто по коридорам арены. Знакомится с бухгалтерами и заливщиками льда. Усмехается в усы насколько способен ласково.

Как уезжал Знарок и прощался с ними всеми — что-то не сняли. Может, и не было сцен прощания. Это я тоже пойму.

Возможно, уходил Знарок молча. Обиженный всем тогдашним раскладом — и тем, что навязали «консультанта», и тем, что дал слабину, согласился на все это. Досадовал на самого себя — что говорил в диктофоны, насколько полезно иметь рядом опытного человека. А в работе с защитниками Зинэтула Хайдарович точно поможет.

Помню, я едва не поперхнулся, услышав про «работу с защитниками».

Всем же ясно было: если что не заладится — Билялетдинов поможет не только в работе с защитниками.

Когда случилось неизбежное, мне было чертовски интересно: вот как справится Билялетдинов с Радуловым, уже почувствовавшим вкус бунта? Как возвращать того в игровой тонус? Какие слова произносить?

Сегодня со стороны кажется — все прекрасно. Радулов — первый претендент на MVP. Возможно, мы чего-то не знаем. Когда-то Константин Бесков принимал «Динамо» со своенравным Игорем Добровольским. Всем было интересно: как поладят?

Казалось, все отлично. Игорь неплохо играл — пока не отбыл за границу. Народ умилялся: два профессионала высочайшего класса всегда найдут общий язык.

Это годы спустя выяснилось: со второго дня Константин Иванович твердил — «Добровольского надо убирать»...

Может, и в истории Билялетдинов — Радулов мы однажды что-то узнаем. Но со стороны смотрится все отлично.

Владимир Беззубов

Дрим-тим

Не всегда у Зинэтулы Хайдаровича со звездами получалось. Все мы помним казанскую дрим-тим-2005, руководил которой именно Билл. Что осталось в памяти? Унылая игра да россыпь баек. Которые, может, выдумка, а может, и правда...

Не каждую стоит вспоминать, когда «Ак Барс» рвется к Кубку Гагарина, а Билялетдинов — в тренеры-рекордсмены. Но одна была просто прекрасна — и я не удержусь.

Венсан Лекавалье, утонченный канадец, звезда мирового уровня, доехал-таки до «Ак Барса».

В первое же утро отравился яичницей в отеле. Где номер стоил немыслимых денег.

Три дня канадец лежал ничком. Судьбой его не интересовались даже горничные.

На четвертые оклемался. Набрался мужества. Отправился с командой в Нижнекамск. Что такое Нижнекамск в начале 2000-х — можете себе представить.

Уж там — то ли на вокзале, то ли в аэропорту — яичница дала о себе знать. Лекавалье помчался искать уборную. А отыскав, некоторое время с недоумением рассматривал гадкую дыру в полу. Чертыхаясь, кое-как приспособился. Куртку повесил на гвоздь, торчащий из стены.

А управившись, стал шарить глазами вокруг. Искал бумагу. Хоть газеты клок. Не было ничего.

Не разгибаясь, Лекавалье нащупал в куртке бумажник, набитый долларами. Утирался — и всхлипывал...

Не знаю, правда ли — но пересказывал эту историю тогда весь хоккейный мир.

Билл хитер

Мне всегда были интересны истории про Билялетдинова. Я жадно ловил подробности.

Кто-то прекрасной историей иллюстрировал, насколько Билл хитер.

Приезжает на базу в Новогорске — и через минуту знает, кто из хоккеистов отлучался со сбора.

Никто понять не мог: как?!

Потом увидели: Зинэтула Хайдарович рукой проводит по капотам автомобилей. Чей теплый — тот уезжал. Вот и вся история.

Ну не прекрасно ли?

Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок. Игорь Уткин

«В «Динамо» он был самый раскачанный. Силищи несусветной»

Я отыскивал знаменитого Михаила Татаринова, который успел и в НХЛ поиграть, и стать чемпионом мира, и отсидеть за убийство. Человек причудливой судьбы — все, как мы любим.

Когда-то они играли с Билялетдиновым в одной команде.

Мы с Сашей Кружковым и не особенно расспрашивали про Билла — Татаринов вспоминал сам. Мог мимоходом. А мог посвятить Биллу целый рассказа.

Рос Михаил в Киеве, дружил с футболистами. Начинает толковать про Олега Блохина — и вдруг штрих:

— Блохин всегда держался особняком. По характеру — точь-в-точь как Билялетдинов в хоккейном «Динамо».

Ого, думаем. Да здесь есть куда копнуть.

Ну и расспросили:

— Вы Билялетдинова вспоминали. Он всегда был замкнутый?

— Да. Никому не верил, компаний сторонился. Насчет выпивки — даже разговора никакого, не курил. Заходишь в раздевалку — сразу видно, где место Билла. До того чисто, тютелька в тютельку. Конечки, шнурочки. В «Динамо» он был самый раскачанный. Силищи несусветной. Не знаю, почему сейчас так выглядит — высох весь... Может, на нервах?

— Скорее всего.

— Вот по игре я Билялетдиновым никогда не восхищался. Для меня был один герой — Вася Первухин. Лучше Первухина хоккеиста не видел. Спиной катался быстрее, чем некоторые звезды лицом. Шнурки вообще не завязывал — не знаю, как коньки на нем держались. Одевался за четыре минуты. Моисеев перед тренировкой на доске рисует упражнения, Вася только заходит в раздевалку. Чик — все гражданское с него слетело, сидит в хоккейном. На лед первый выходит.

— Вы же с ним в паре играли?

— Да, Моисеев разбил связку Билялетдинов — Первухин, меня к Васе поставил. И пошла у Билла глупая ревность. Не скажу, что Толя Федотов, с которым он играл, плохой защитник. Но с Биллом они два «минуса». Или два «плюса», без разницы.

Ни Билялетдинову, ни Мышкину не хотелось, чтоб я в «Динамо» оставался. Но тут команду принял Юрзинов: «Мне на вас всех наплевать. Даю ему шанс». Бегал со мной кроссы по Новогорску. В 1990-м я с чемпионата мира с медалью вернулся — пришел в номер к Юрзинову и отдал: «Она ваша». Обнялись с ним, поцеловались.

— Взял?

— Взял. На эмоциях. Но потом вернул.

— А Первухин — человек очень скромный.

— Ни разу матерного слова от него не слышал. Только присказку: «Блин на фиг!» В любую игру — мастер. Хоть в волейбол, хоть в домино.

Сергей Киврин, Фото архив «СЭ»

«У-фф! У-фф!»

Я слушал про Билялетдинова — и что-то о нем понимал. Одержимость! Характер!

Рассказывал кто-то, как сосед его по комнате в сборной СССР — кажется, Ирек Гимаев — проснулся вдруг от звуков в ночи:

— У-уф! У-уф!

Что такое? Может, филин?

Вгляделся в темноту — а это Билялетдинов не теряет времени. Отжимается на полу, поддерживает форму. Вот и слышно:

— У-уф! У-уф!

Как не уважать такого человека?

«Следующий вопрос!»

Когда-то давно придумали мы в «СЭ» рубрику «Тренеры». Тренеры в тогдашнем хоккее были хоть куда — Цыгуров, Михалев, Николаев, Моисеев!

Начать решили с Билялетдинова. Назавтра играло его «Динамо» со «Спартаком». Но я решился, набрал. Наспех изложил — вот, мол, затеваем такое дело. А поскольку вы нам в редакции особенно симпатичны — начнем с вас.

Молодой тренер Билялетдинов обрадовался мне как родненькому:

— Да? Как приятно! Приезжайте!

— Когда? — растаял я.

— Да хоть сейчас!

Я прыгнул в свои «Жигули» и помчался. Два раза приглашать не надо.

Но Билялетдинов в телефонном общении и Билл в жизни оказались разными людьми. Не совсем знакомыми друг с другом. Таких историй в моей репортерской карьере было две — легендарный штангист Василий Алексеев да наш любимец Зинэтула Хайдарович. По телефону: «Давай, давай!» — а приезжаешь, и смотрят исподлобья.

Я не успевал доформулировать что-то — как Билл прерывал:

— Следующий вопрос!

Мне казалось, он прямо упивается ситуацией. Наслаждается моим замешательством.

Я хотел расспросить, как отчислил он из «Динамо» кого-то из звезд. Кажется, Юрия Леонова. Билялетдинов обдавал меня холодом:

— Следующий вопрос!

Я переходил к чему-то нейтральному. Желая растопить это ледяное сердце.

— Вас же все знали как Александра, — произносил заискивающе. — Потом стали Зинэтулой...

Договорить мне Билл не позволял. Махал рукой почти брезгливо:

— Следующий вопрос!

Сказать, что я был обескуражен, — не сказать ничего.

Федор Алексеев

30 рублей + талоны на питание

А Билл, насладившись эффектом, вдруг начинал рассказывать сам, как туго ему пришлось в Америке — где стал первым тренером из СССР. Молодежь не в курсе — Билялетдинов работал в «Виннипеге».

— Кто-то про меня в Москве писал, что я, дескать, «эмигрировал». Редкая глупость! Люди вообще не задумывались! Я, начинающий тренер, уезжал учиться. Вообще-то мне было наплевать, что здесь про меня говорили. В НХЛ я узнал вещи, о которых просто не догадывался. Мне о них никто не говорил. А как мне пришлось с нуля язык учить — вы представляете? В первый же день мне сказали: «Учи! Через месяц будешь сам давать интервью...» Те слова и стали толчком. Занимался языком с утра до вечера. Через две недели...

— Стали что-то понимать?

— Вообще все слилось в кучу! Ни слова понять не мог! Ни на русском уже не мог говорить, ни на английском. Преподаватель английского дал такой объем, что голова пухла, какая-то каша из слов... Даже растерялся — как быть дальше? А потом вдруг прорезалось. Пошло дело.

Зинэтула Хайдарович замолкал. Потом вдруг рассказывал, как пробивался, доказывал, наверстывал. Говорить, как из «Александра» снова стал «Зинэтулой», ему было не интересно.

А вот набросать вкратце историю преодоления — почему бы нет? Мне чуть понятнее становилось, что это за характер:

— Я ведь в «организованном» хоккее оказался поздно. Лет в шестнадцать пригласили в «Динамо». Мне постоянно хотелось доказать! Желание прорваться было огромное! В «Динамо» с порога бросилось в глаза — у всех красивые шлемы, шикарные перчатки, канадские коньки... Особенно после моих, дворовых. Тренировался я изо всех сил, чтобы в «Динамо» зацепиться. Ни единой тренировки не пропускал. Безумно хотелось доказать, что я сильный и московскому «Динамо» гожусь.

— Платили какие-то копейки?

— 30 рублей. Еще талоны давали на питание. Был ресторанчик в Петровском парке — туда обедать ходили. Эти деньги здорово выручали, даже на шоколадку оставалось.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

110 процентов

Пожалуй, я переживаю за Билла — как за всякого, отжавшего себя в спорте на 110 процентов. Как-то мне эту формулу вывел Алексей Смертин: «Я себя в футболе отжал на 110 процентов». Мне понравилось!

Много ли таких — «отжавших»?

Лобановский говорил: «Нельзя вылить из кувшина больше, чем в нем есть». Увидев, как на тренировке лопнула мышца от перегрузки у Павла Яковенко, кажется.

Но из некоторых «кувшинов» выливается больше, чем вмещается. Такой — Смертин. Такой Билялетдинов. Выжавший из своих способностей все. Десять раз упавший — и одиннадцать раз поднявшийся. Сколько над ним смеялись, сколько увольняли.

После сочинской Олимпиады он стал фигурой анекдотической — и мне всегда казалось, что это дорога в один конец.

Билл доказал — ничего подобного. Всегда можно остановиться и пересесть на поезд в обратную сторону. Хватило бы характера.

Вот он снова в финале Кубка Гагарина. Идет на тренерский рекорд с командой, в которой недавно вместо хоккея были разброд и шатания. Все говорило за то, что сезон потерян. Можно думать о следующем.

Величайшее почтение вам, Зинэтула Хайдарович. Не представляю, как вы это делаете. Просто восхищаюсь.

Простите, что смеялся над вами когда-то. Вы великий.