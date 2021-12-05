Глава «Авангарда» Крылов заявил, что «Лада» и «Кузня» не вернутся в КХЛ, потому что никогда не окупятся. В чем он не прав

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обзор

Александр Крылов из «Авангарда» дал большую пресс-конференцию, которая, конечно, не добавит ему популярности. Рассуждая о том, куда должна двигаться лига, он заметил, что большой хоккей в городах, типа Новокузнецка или Тольятти никогда не будет окупаться, так что и нет никакого смысла держать там клубы КХЛ. Он, конечно, тысячу раз прав. Конечно, клубы КХЛ не выйдут на самоокупаемость. Но, заметим, что это касается ЦСКА, «Авангард» или «Металлург» из Магнитогорска. Потому что уже давно решено, что хоккей у нас проходит не по графе «бизнес», а отнесен к позиции «социальный проект».

Сейчас реже, но раньше гораздо чаще власти регионов держали профессиональный клуб, так как местные жители должны были проводить где-то досуг, а не просиживать вечера у телевизора. Нынче про этот тезис практически забыли, все считают деньги и потому какие-то команды закрылись, а какие-то ушли в ВХЛ, где стоимость хоккея гораздо ниже. И тут ведь кому-то повезло, а кому-то нет. Если бы «Авангард», а не «Югра» оказались в Высшей лиге, то никто бы не удивился.

Я и Крылова прекрасно понимаю. Он еще в свой первый год после того, как возглавил хоккейный клуб, говорил о проекте «суперлиги», когда 10-12 клубов аккумулировали бы все средства спонсоров и сделали турнир, который бы мог продаваться. Но и тогда, а уж, тем более, сейчас его проект был слишком фантастическим. Можно привести с десяток аргументов против этого, но есть один, который никак не перебить. В условиях, когда монополия в хоккее принадлежит НХЛ, создавать такую лигу просто невозможно. Она все равно будет хуже, она все равно будет вторым сортом. Не замечая этого, есть риск одним махом просто уничтожить клубы. Ни Нижний Новгород, ни Новосибирск, ни Подольск, ни Нижнекамск не попадут в турнир, о котором мечтает Крылов. И «Авангард» в том числе, кстати. В Омске никто не будет покупать билеты за 3-5 тысяч рублей (арену уж точно не заполнить), оставлять по 10-15 тысяч каждый раз в сувенирном магазине и платить за трансляции. Это именно утопия, а не жизнь на Марсе, уважаемый председатель совета директоров «Авангарда».

Возвращение

Нападающий Дмитрий Завгородний возвращается в Россию. «Сочи» обменяли права на него у СКА на защитника Тимура Ибрагимова, застрявшего за океаном. И сделка совершена не просто так, а чтобы дать парню последний шанс в КХЛ. Дмитрий в прошлом сезоне выступал за СКА, правда, без особого успеха. Он был одним из тех, кто пережидал пандемию в системе питерского клуба, провел шесть матчей, набрал три очка, ассистируя партнерам, и отправился в «Калгари» еще до официального объявления о возобновлении сезона. Никто особо его и не удерживал. В состав Дмитрий не проходил, сидеть на трибуне не было никакого смысла, так что уж лучше было арендовать лед и тренироваться ближе к «огонькам».

Завгороднему 21 год, одно время он считался довольно перспективным игроком, которого регулярно звали в сборные. Но сыграл лишь на юниорском чемпионате мира, а в молодежку уже не проходил. Он — один из той группы российских игроков, которые считали, что только за океаном у них есть будущее. Не смутил ни седьмой раунд на драфте, ни полное отсутствие интереса со стороны «Калгари», выбравшего игрока, ни слабые позиции в команде АХЛ.

Правда, и сам Дмитрий виноват. В «ковидный» сезон он откровенно безобразно сыграл за «Хит», забросив только одну шайбу в 29 матчах. В этом сезоне ничего не поменялось. В шести матчах Дмитрий не набрал ни единого балла и вылетел из состава, да так, что про него вообще не было никакой информации. Сейчас есть риск, что он встанет в один ряд с такими хоккеистами, как Александр Дельнов и Павел Злобин, которые тоже ездили в Северную Америку, а теперь даже не являются звездами ВХЛ. Дмитрию надо очень сильно впечатлить Андрея Назарова, чтобы закрепиться в составе. Я, просмотрев много матчей «Стоктона» в прошлом сезоне, сомневаюсь, что это возможно.

Проблема

«Торпедо» накануне уступило дома рижскому «Динамо» и ухудшило свои позиции в борьбе за место в плей-офф. Теперь они отстают от «Спартака» на два балла, правда, при игре в запасе. Однако, эту встречу еще надо будет выиграть, а соперник — ЦСКА. Ужасают последние результаты клуба. Одна победа в последних пяти матчах, да и то над «Витязем», при этом неожиданные неудачи, которые никто не мог предсказать. Например, торпедовцы уступили «Барысу» в момент, когда у казахстанцев вообще все валилось из рук.

Как же исправить это положение? И, возможно, ли это? Обычно в такие тяжелые дни начинают размышлять о том, что главный тренер не справляется. В Нижнем Новгороде про отставку Дэвида Немировски не говорят. Но тренер и сам немного не понимает, в чем причина проблем. Точнее он говорит, из-за чего неудачи, но, кажется, не знает, как с этим справиться. Посмотрите на его последнюю пресс-конференцию после поражения в серии буллитов от рижан. «Мы больше всех бросаем, чаще всех находимся в чужой зоне, а забить не можем», — расстраивается тренер. Мы все видим, но какой же выход?

Кажется, что проблемы тут сугубо психологические, так как «Торпедо» не выглядит разобранным клубом. Только нападающие внезапно превратились в фигуристов. Не в отрицательном смысле слова, а в профессиональном. И те, и другие без ворот. Уже даже явных слабых мест в игре у команды не осталось. Оборона более или менее держится, вратари стараются, а форварды не справляются. Немировски спасет какой-нибудь нетрадиционный метод поднятия духа, но какой именно, никто не знает. Очевидные, типа командной вечеринки или внесение в список отказов какого-нибудь неожиданного кандидата, могут и не сработать.