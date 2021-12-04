Лига провела первый матч в истории в Эмиратах.

«Есть такой классический сюжет. Нищий малыш заглядывает в щелку барской усадьбы. Видит барчука, катающегося на пони. С тех пор его жизнь подчинена одной цели — разбогатеть. К прежней жизни ему уже не вернуться. Его существование отравлено причастностью к тайне», — писал когда-то легендарный Сергей Довлатов в повести «Зона».

Именно так ты ощущаешь себя в Дубае, если находишься в роскошном городе на берегу Персидского залива. Вокруг тебя сплошь фешенебельные бутики, в которые иной раз и заходить страшно — цены даже на самые скромные и непритязательные предметы гардероба просто запредельные. Футуристичная архитектура, куча небоскребов, солнце, пляжи, пальмы. А еще — просто потрясающие по своему качеству дороги и транспортные развязки: такие, будто каждая из них ведет к дому какого-нибудь российского мэра или губернатора. И именно здесь КХЛ решила провести вынесенный матч регулярного чемпионата в рамках своего проекта KHL WORLD GAMES.

Атмосфера матча КХЛ в Дубае.

Ко льду претензий нет

О планах привезти КХЛ в столицу ОАЭ президент лиги Алексей Морозов впервые вскользь рассказывал еще летом 2020-го. Но тогда никто не понимал, насколько серьезны его намерения и кому может быть интересен проект клуба из Дубая. Все прояснилось только этой осенью, когда за организацию выставочного матча взялись компания G-Drive и лично председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов. И, по слухам, нынешний босс «ястребов» больше всех был заинтересован в том, чтобы привезти в Эмираты игру с участием двух клубов-чемпионов, показать местным шейхам товар лицом, а главное — прощупать почву для возможного создания здесь клуба КХЛ.

«Благодарны «Авангарду», который согласился провести свой домашний матч в Эмиратах. Для нас это стратегически важно, важно для популяризации хоккея, чтобы познакомить ОАЭ с настоящим хоккеем. Ждем болельщиков сегодня, чтобы команды показали красивую игру, чтобы привлечь людей к хоккею, — это перспективный регион, который может развиваться в хоккее», — уже куда более открыто рассказывал о своих намерениях Морозов на предматчевой пресс-конференции.

В качестве площадки организаторы выбрали построенную пару лет назад недалеко от всемирно известного небоскреба «Бурдж Халифа» 17-тысячную «Кока Кола Арену». Правда, в хоккейной конфигурации ее вместимость значительно меньше.

Атмосфера матча КХЛ в Дубае.

Основная проблема проведения матча на новеньком стадионе сводилась к тому, что он не был спроектирован как место, где впоследствии будут играть в хоккей. Поэтому для того, чтобы залить лед, «Авангарду» пришлось везти из России целую команду опытного персонала, самостоятельно устанавливать холодильное оборудование и тащить ледозаливочные комбайны из соседнего Абу-Даби.

Если верить игрокам и тренерам, то лед получился неплохим и особых претензий никто на эту тему не высказывал. Но уже незадолго до начала в глаза бросались незастывшие полосы из воды. Впрочем, есть ощущение, что российские ледовары выжали максимум из возможностей арены и сделали все, что от них зависело. Современные технологии позволяют залить лед где угодно, однако вопрос его качества будет зависеть не только от мощности холодильных установок, но и от качества сопутствующей инфраструктуры.

Куда больше вопросов вызвало время проведения матча, который, ко всему прочему, был приурочен ко дню России на Expo-2020. Все в дело в том, что в начале этого декабря в ОАЭ празднуется 50-летие со дня основания единого государства, и местным жителям в эти дни было явно не до хоккея. Да и начало декабря — время, когда российских туристов в Дубае не так много.

Атмосфера матча КХЛ в Дубае.

«Начали обсуждать возможность проведения такого матча еще весной, но только в сентябре я согласился отвечать за проведение такого матча. Были варианты — провести после Нового года с полным залом либо в декабре во время дней России на «Экспо», но с риском: во-первых, мало времени на подготовку, во-вторых, так сложилось, что здесь сейчас отмечают национальный праздник, много местных уезжает. К тому же сейчас тут проходит спортивное мегасобытие — Мировая серия регби-7. Плюс это не российские праздники, то есть мало российских туристов. Но мы сделали все возможное, чтобы как можно больше зрителей пришло на матч», — объяснял время проведения матча незадолго до его начала первый человек «Авангарда».

Атмосфера матча КХЛ в Дубае.

Пиво + хот-дог за 1800 рублей

По официальным данным, игру с учетом коронавирусных ограничений (80% от вместимости арены) посетили вполне достойные для местных реалий 5150 зрителей. И визуально команды действительно собрали эти цифры. Причем публика оказалась по-настоящему разношерстной. Да, клубы за свой счет привезли своих болельщиков. Да, подавляющая часть аудитории была русскоязычной и на трибунах можно было увидеть людей в джерси «Сибири», «Торпедо» и «Трактора». Но и без носителей родного языка интересных кадров на трибунах хватало: были и реальные арабы с местными паспортами, и европейские экспаты, постоянно проживающие в Дубае, и люди в свитерах Остона Мэттьюса, и даже женская сборная ОАЭ по хоккею.

Были и конкретные персонажи, которые меня удивили больше всего. Например, простая канадская семья с двумя тинейджерами из Реджайны (передаем привет Коннору Бедарду) и супружеская пара из пригорода Техаса (здесь привет Денису Гурьянову, Александру Радулову и Антону Худобину). Первые — во время недельного отдыха неожиданно узнали, что в город приезжает КХЛ, и в последний момент урвали билеты в центральный сектор, решив, что канадцам негоже пропускать матчи даже в Дубае. Вторые — приехали в Эмираты по работе на Expo, но поход на хоккей запланировали заблаговременно и прихватили с собой свитеры Миро Хейсканена и Джейми Бенна.

Атмосфера матча КХЛ в Дубае.

И это уже не говоря о том, что на матч удалось пригласить Хенрика Лундквиста, который вчера успевал все: и сходить в студию к Зухре Уразбахтиной, и пообщаться в перерыве с журналистами, и порадовать всех бродвейской улыбкой в роскошном дорогом костюме. В общем, Король, как всегда, блистал и на дорогом мероприятии оказался к месту.

Король в здании ? pic.twitter.com/PzCyr84ZCu — Ivan Bogun (@Bogun15) December 4, 2021

А вот с ложей шейхов, которые вместе с Крыловым и Морозовым открывали матч, произошла очень странная вещь. Если до начала матча она была полностью забита людьми в белых кандурах, то к середине первого периода изрядно опустела. И понять местную элиту можно — хоккей в стартовой двадцатиминутке получился абсолютно несмотрибельным. Ну и кто позарится на скучные 0:0 после 10 минут? Кстати, из-за большого количества местных VIP слегка пострадала логистика, и на некоторых входах сотрудниками арены искусственно образовались небольшие очереди, а из-за неразберихи со списками охранники в какой-то момент не хотели пускать на стадион даже президента лиги.

Цены на арене вполне ожидаемо оказались дубайскими — то есть неоправданно высокими. Например, стакан пива (самый простенький ширпотребный лагер), которого не сыщешь на российских стадионах, в мусульманском государстве в пересчете стоит 900 рублей. Аналогичную сумму придется отдать и за крохотный хот-дог, который в условном Новосибирске стоит в 9 раз дешевле. Можете представить, чтобы в России кто-то мог себе позволить так шикануть на две тысячи внутри стадиона? Тем более если идти на хоккей всей семьей.

Атмосфера матча КХЛ в Дубае.

Схожая ситуация и с атрибутикой, которую с собой на правах принимающей стороны в Дубай привез исключительно «Авангард». Стандартный ассортимент из клубных джерси, футболок и кепок в целом порадовал, но цены сначала заставляют схватиться за голову, а потом с двух ног дают тебе мощный пинок под зад.

Омичи вложились в поездку настолько, что привезли с собой еще и группу поддержки. И несколько забавно, что девочкам-чирлидершам в поездке пришлось немного видоизменить свой традиционный наряд и прикрыть обычно оголенные ноги лосинами. А как вы хотели? Суровые местные устои.

Глобальных проблем с организацией в Дубае точно не было — «Авангард» и команда Крылова действительно постарались сделать яркую картинку и показать свой продукт в лучшем свете на рынке, который вообще не знает, что такое хоккей. И, по словам Крылова, часть затрат на проведение шоу удалось покрыть за счет спонсорских денег и коллаборации с ледовым шоу Татьяны Навки, в котором хедлайнером должна стать Алина Загитова: «Когда говорили с Геннадием Тимченко о проведении такого матча в рамках совета директоров, то была поставлена задача полностью покрыть за счет спонсоров. Лига, в принципе, не потратила денег на проведение мероприятия. Понимали, что в Дубае провести такое мероприятие дорого, поэтому появилось два ледовых шоу — это позволит сократить затраты на хоккей. Много бизнес-встреч, которые помогут брендам, участвующим в этом мероприятии».

Атмосфера матча КХЛ в Дубае.

После матча игроков обеих команд чуть ли не поголовно опрашивали, нужен ли в КХЛ клуб из Дубая, и практически все отвечали на вопрос утвердительно. Но хоккеисты, которые за день до игры успели искупаться и ненадолго окунуться в лето, — лица заинтересованные. Для них ОАЭ — это возможность раз за сезон съездить в фешенебельный город, развлечься или, более того, потенциально стать игроком новодела и пожить в самом роскошном месте мира. О чем говорить, если даже Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции не скрывал, что игроки его команды взяли с собой в поездку своих жен и девушек?

Для того чтобы сказать, нужны ли КХЛ Эмираты, стоит ответить на другой, более важный вопрос: ради кого или чего он будет существовать? Именно для этого Крылов и привез сюда двух чемпионов — топ-менеджер «Газпром нефти» смог вживую оценить сложности организации, возможности самой подходящей для хоккея арены, а главное — спрос на его потенциальный продукт у местных олигархов и целевой аудитории.

Но уже сейчас можно сказать, что лиге здесь делать нечего. Хотя бы потому что 90% населения Дубая — это экспаты, которые зачастую приезжают в страну наездами. А значит, на постоянную и устойчивую фан-базу, готовую стабильно нести деньги в клубную кассу, его новое детище может не рассчитывать. Вот и получается, что единственными выгодоприобретателями во всей этой истории могут стать разве что хоккеисты, для которых полет к берегу Персидского залива станет лишней возможностью провести время с семьей. Поэтому пока абсолютно непонятно, на ком здесь регулярно сможет зарабатывать менеджер, который мечтает, чтобы все его проекты самоокупались.