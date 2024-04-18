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«Еще два месяца назад сказал, что в финале будут «Локомотив» и «Магнитка». Крикунов — о главной серии

Крикунов дал прогноз на финал Кубка Гагарина-2024
Надежда Тонконог
Корреспондент
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Хоккеисты «Локомотива»
Хоккеисты «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Разбираем итоги полуфинальных серий Кубка Гагарина с бывшим тренером московского «Динамо», «Ак Барса», сборных России, Латвии и Казахстана Владимиром Крикуновым.

Завершились полуфинальные серии розыгрыша Кубка Гагарина. Ярославскому «Локомотиву» хватило всего четырех матчей, чтобы пройти челябинский «Трактор», который, безусловно, стал одним из открытий нынешнего плей-офф. Магнитогорскому «Металлургу» и «Автомобилисту» понадобилось семь матчей, чтобы определить, кто сильнее на «Востоке» и сыграет в финале.

У «Трактора» выбыл вратарь — и вот такой результат

— Удивил ли результат 4-0?

— Не так уж сильно удивил, просто «Локомотив» показывает сейчас в плей-офф очень хорошую игру. Команда сбалансирована во всех линиях: хорошая атака, хорошая оборона, вратарь играет хорошо. Они играют довольно строго, выполняют задание тренера. В «Тракторе» там больше импровизация шла, удивительного ничего нет, что «Локомотив» прошел.

— Действительно ли травма Фукале стала определяющим фактором серии? Мыльников сыграл вполне достойно.

— Да, это так. По играм КХЛ, если не будем даже брать плей-офф, без вратаря делать нечего, нужен хороший вратарь. Например, что случилось с «Динамо», 0-4 от того же Челябинска, команда играла, забивала, а вратари сначала растерялись, видимо, один, второй, и оба посыпались. В плей-офф даже 90 процентов отраженных бросков не хватает, чтобы выиграть. Что удивляться, в «Тракторе» основная линия, которая принесла победы, это как раз очень хорошая игра вратаря. А тут он выбыл, и вот такой результат.

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— Чего глобально не хватило «Трактору»?

— Это хорошо укомплектованная команда, там довольно креативные нападающие, они это и показали, но на последнем рубеже потеряли нужного человека, и все, хотя вроде второй вратарь играл неплохо.

— Можно ли сказать, что команда Заварухина впервые в плей-офф в этой серии столкнулась с действительно серьезными трудностями?

— Можно. Так оно и есть. Самая важная линия, как я уже сказал, получила пробоину.

— Заявление Заварухина о Шалунове, который не извинился перед Фукале, и угрозы «оглядываться в Челябинске» — психологическая уловка?

— Это просто разговоры. Не думаю, что Шалунов специально это сделал, неудачное столкновение. Я вообще думал сначала, что там никакой травмы нет, но так бывает.

— Можно ли по итогам сезона для «Трактора» сказать, что оценка положительная и руководству стоит сохранить тренерский штаб?

— Положительную оценку можно поставить. Здесь и тренер-то пришел по ходу сезона, не просто так команду взять и подтянуть, как это сделал Заварухин. Неплохая работа, нормальная, можно сказать. Не знаю, что они ищут, надо дать шанс, он свой, челябинский, тем более. Всегда кажется, что чем дальше, тем лучше. Почему не дать шанс, Заварухин-то как раз все и сделал, чтобы они попали в плей-офф и сыграли хорошо.

Не знаю, может, они рассчитывали, что выиграют Кубок Гагарина. Надо оценивать ситуацию. Можно говорить так, когда тренер с начала сезона работал, а вообще, по-хорошему если, вот как Никитин. Третий год у него, на третий год нормальный тренер всегда сделает хорошую команду, Никитин ее сделал под результат. С тем народом, который у него есть, с теми условиями, а я скажу, что у Никитина хорошие условия, он поэтому и в финале.

— Выглядело, будто «Локомотиву» было достаточно просто выиграть эту серию, они все четыре матча играли в свой хоккей по своему сценарию.

— Не только «Трактору» они навязывали свою игру, у них состав посильнее, постабильнее, помастеровитее.

Андрей Разин
Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Разин почти весь сезон шел на первом месте

— Разин выиграл свой третий седьмой матч в тренерской карьере. Можно ли сказать, что здесь победил опыт?

— Здесь не от этого зависело. Разин же почти весь сезон прошел на первом месте. У него состав хороший, посильнее. Я еще два месяца назад сказал, что в финале будут играть «Локомотив» и «Металлург». Видно было, что эти команды готовы замахнуться на то, чтобы подняться на самый верх. Ничего такого удивительного, с одной стороны, нет, но и «Автомобилист», с другой стороны, достойно очень играл: семь матчей было. Игры были близки по счету.

— «Автомобилист» очень хорошо смотрелся в шестом матче, надежно сыграл в обороне, но в седьмой игре больше всего вопросов было к действиям в защите. В чем вы видите причину таких изменений?

— В седьмом матче они смотрелись чуть-чуть медленнее, чем «Магнитка», команда Разина была побыстрее. Нападающие двигались получше у них, оборона была поживее у «Магнитки». У «Автомобилиста» не хватало движения, может быть, они подсели, может быть, не успели восстановиться. Команда там более возрастная, поэтому, может быть, в седьмой игре они сыграли не так ярко. Там они с 0:3 не дали «Металлургу» отыграться, здесь они сами почти отыгрались, все рядом было. Может быть, то, что затратили много сил в шестой игре, сравняли счет в серии, может, из-за этого не хватило на седьмую игру.

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— Травма Аликина стала в какой-то степени решающим фактором для «Автомобилиста»?

— Конечно, это сыграло роль, это самая важная позиция. Нападающий ошибается — защитник исправит, защитник ошибается — вратарь исправит, а уж если вратарь ошибся — тут уже никто не исправит. Когда первого номера нет, появляется второй, ясное дело. Хотя Галкин тоже играл неплохо, но не хватило этого.

— Эта серия запомнилась не только ярким хоккеем, но еще и яркими высказываниями Андрея Разина на пресс-конференциях. Заслуженно ли главный тренер «Металлурга» критиковал судейство, или он ищет проблемы там, где их нет?

— Честно, не смотрел пресс-конференции, бывает такое. Судьи ошибаются, у них очень много игр в этом году, причем эти игры довольно плотно шли. Причем они судят одну игру здесь, другую — за тысячу километров или за две, три, семь тысяч, еще и через день. Человеческий фактор случается, это не предвзятые ошибки с целью повлиять на результат, ошибаются все: игроки, тренеры, судьи точно так же.

Хоккеисты «Локомотива»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нельзя говорить о «Локомотиве» как о заведомом фаворите

— Справедливо ли утверждать, что «Локомотив» — фаворит финальной серии? Кажется, будто у команды Никитина нет слабых мест, и они хорошо нивелируют сильные стороны соперников.

— Я бы так не сказал, плей-офф — это особые игры, нельзя сказать, что одна команда сильнее. Еще как посмотреть, Ярославль-то на первом месте был, но не так долго по ходу чемпионата, а «Магнитка» все время была на первом месте, поэтому говорить о «Локомотиве» как о заведомом фаворите нельзя. Равные команды, кто тут победит, я не могу сказать, обе команды хорошие, готовые, плюс тренеры молодые, амбициозные, тут будет сражение.

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— У Никитина уже есть опыт игры в финале, и у многих его игроков тоже, у «Металлурга» же ситуация почти противоположная — много молодых игроков, тренер, который ни разу в финале не играл.

— Магнитогорск традиционно играет вверху, там уровень такой, поэтому они шли целый год вверху таблицы, сказать, что так уж они уступают Ярославлю, я не могу.

— Набоков начал много пропускать. Если в первых двух сериях в воротах играл он, то в серии с «Автомобилистом» его даже заменяли. Станет ли это проблемой?

— Вратарь хорошо играет, когда оборона ему хорошо помогает. Вспомните, как у «Авангарда» в чемпионский сезон защитники ловили на себя шайбы. Тут как защитники будут помогать вратарям. Это финал.

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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
Андрей Разин
Владимир Крикунов
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
0 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
0 - 0
2. Металлург Мг - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
0 - 0
4. Локомотив - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
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4. Динамо Мн - Динамо М
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5. Динамо М - Динамо Мн
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6. Динамо Мн - Динамо М
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4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
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1 - 3
4. Лада - Авангард
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5. Авангард - Лада
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
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4 - 5
5. Спартак - Северсталь
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4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
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2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
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2 - 3
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5. Локомотив - ЦСКА
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Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
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4. Трактор - Сал. Юлаев
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18.04 17:00
Металлург Мг – Локомотив
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