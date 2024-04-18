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Сегодня, 11:00

Голодный Разин против искушенного Никитина. Что мы увидим в финале Кубка Гагарина?

Финал Кубка Гагарина «Металлург» — «Локомотив» стартует 18 апреля
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Игорь Никитин и Андрей Разин
Игорь Никитин и Андрей Разин.
Фото «СЭ»
Остановит ли «Локомотив» прогрессирующий «Металлург», в который мало кто верил перед сезоном?

Финал плей-офф — книга с отдельным сюжетом. Забываются все прошлые серии, травмы, падения и взлеты. Кубок Гагарина разыграют «Металлург» и «Локомотив». Такие разные, но в то же время похожие соперники. В составе каждой команды важные роли играют местные воспитанники. Однако Андрей Разин и Игорь Никитин — тренеры противоположных взглядов. Наставник «Магнитки» верит в торжество атакующего стиля, не связывает нападающим руки, и они благодарят тренера кружевными комбинациями и быстрым хоккеем. В плей-офф «сталевары» научились играть гибко. По ситуации «Металлург» выстраивал колючую среднюю зону. В седьмом матче с «Автомобилистом» именно грамотная и выжидательная игра по счету позволила не пропустить в третьем периоде и выйти в финал.

Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Максим Березкин и&nbsp;форвард &laquo;Металлурга&raquo; Максим Мухаметов. Финал Кубка Гагарина-2024: «Магнитка» против «Локомотива». Последний акт великого спектакля

«Локомотив» — другой. Более системный и организованный. Никитин не первый сезон воспитывает в игроках психологию победителей. Ярославцы прошли через разные трудности перед финалом. Были и обидные вылеты в первом раунде, и поражения в седьмых матчах. Неприятности, в том числе в нынешнем плей-офф, закалили характер «Локомотива». Неспроста команду сравнивают с монструозным ЦСКА, который выработал инстинкт убийц и выиграл два Кубка Гагарина. В Ярославле Никитин построил новую команду с прицелом на статус династии. Осталось зафиналить путь в золотой серии с «Магниткой» — соперником, который может стать стилистически неудобным.

Финал — это еще и дуэль супервратарей. Илья Набоков и Даниил Исаев проводят феноменальный сезон. И если голкипер «Локомотива» давно закрепился в лиге как топ-вратарь, то воспитанник «Магнитки» взлетел до небес за полноценный дебютный сезон. Надежная игра Набокова привлекла энхаэловских скаутов. Летом вратарь выйдет на драфт, по амплуа Ильи котируется высоко. Получится не менее киношная история, если 20-летний Набоков выиграет с «Металлургом» Кубок Гагарина. Таких успехов не добивались даже молодые Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин, с которыми активно сопоставляют магнитогорского таланта.

Хоккеист «Металлурга» Дмитрий Силантьев
Дмитрий Силантьев.
Фото Global Look Press

В плей-офф «Металлург» ведут к Кубку Гагарина молодые игроки. Кто бы мог подумать, что вчерашний вэхаэловец Дмитрий Силантьев станет лучшим бомбардиром «Магнитки»? Прошлым летом «сталевары» устроили перестройку и, значительно обновив состав, сейчас вернулись в финал. Юров, Гребенкин и другие быстроногие форварды могут заставить системную оборону «Локомотива» перестраиваться. С таким сопротивлением ярославцы в плей-офф еще не сталкивались.

Главный вопрос — остались ли силы у «Металлурга» после утомительной регулярки и трех раундов плей-офф? Никита Гребенкин после седьмого матча с «Авто» заверил, что запас сил хороший. А если так, то уральцы готовы пошатнуть никитинский порядок.

Хоккеисты &laquo;Металлурга&raquo;. «Магнитка» — в финале! Разин привел команду к успеху в первый же год

За «Локомотив» говорят больший кубковый опыт, зрелость и преимущество в габаритах. Легковесное нападение «Магнитки» может столкнуться с проблемами против плотной и массированной обороны соперника. Все решит тактическая хитрость тренеров. Искушенный Никитин встретится с голодным до побед Разиным.

Поставить в тупик схематичный «Локомотив» (команду без явных слабых мест) готов не каждый. Но, кажется, именно прогрессирующий от серии к серии «Металлург» созрел для этого перед финалом. От золотой серии рассчитываю получить шикарный концерт на семь матчей. Увидим ли мы новых солистов от каждой команды либо же на первом плане останутся прежние герои — не так важно. «Локомотив» и «Металлург» заслуженно вышли в финал — история каждого клуба по-своему привлекательна, но победитель будет только один.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
0 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
0 - 0
2. Металлург Мг - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
0 - 0
4. Локомотив - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
2 - 4
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18.04 17:00
Металлург Мг – Локомотив
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