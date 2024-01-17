Фантастический провал руководства «Сибири». Клуб неверно посчитал легионеров и лишил себя 4 очков

Удивительный скандал с регламентом в КХЛ.

Роковое подписание

Если на «Западе» кубковая восьмерка за полтора месяца до окончания регулярного чемпионата КХЛ практически определена, то на «Востоке» борьба за плей-офф в самом разгаре. Уже несколько недель за восьмую строчку бьются сразу три команды — «Сибирь», «Нефтехимик» и «Амур».

Долгое время именно новосибирцы, у которых был небольшой очковый отрыв, считались фаворитами в гонке за решающую путевку в первый раунд. Но в среду запас команды Сергея Кривокрасова уникальным образом испарился. Всему виной — превышение клубом лимита на легионеров сразу в нескольких матчах на старте сезона.

Мало кто мог представить, что настоящим управленческим провалом для руководства «Сибири» обернется вполне рядовое подписание новичка Федора Гордеева. До переезда в Новосибирск в России вообще мало кто слышал об этом игроке с русскими именем и фамилией.

К своим 24 годам уроженец Омска, иммигрировавший в семилетнем возрасте в Канаду с родителями, успел поиграть в Юниорской лиге Онтарио, уйти в пятом раунде драфта НХЛ в «Торонто», зацепить несколько матчей в АХЛ за фарм-клуб «Миннесоты» и выдать два сильных сезона в маргинальной Лиге Восточного побережья перед переездом в КХЛ.

А еще, несмотря на годы жизни в Северной Америке, двухметровый защитник с классным катанием и умением подключаться в атаку сохранил российское гражданство. Поэтому предложение бывшего главного тренер новосибирцев Дэвида Немировски подписать парня, чья семья пустила корни в Торонто, было встречено положительно.

Не учли в Новосибирске лишь один важный момент — репатриировался обладатель двух паспортов, обладая американским спортивным гражданством и статусом «легионер». Еще летом в профиле хоккеиста в Центральном информационном бюро КХЛ напротив соответствующей графы стоял флаг США.

Только новосибирцев, у которых в составе был полный легионерский набор из канадцев Тэйлора Бека, Тревора Мерфи и Энди Андреоффа, это не смутило, а главное — не помешало им заявить сразу четырех иностранцев в первых четырех матчах регулярки. В играх с «Авангардом» и «Автомобилистом» нелегальный квартет взять очки не помог. Зато с ним в составе «Сибирь» дважды била «Барыс» — по разу в гостях и дома.

Хоккеисты «Сибири». Фото ХК «Сибирь»

Наказание от КХЛ

«ХК «Сибирь» было допущено нарушение подпункта 2.3 пункта 2 статьи 41 Спортивного регламента КХЛ — превышение в заявке на отдельно взятый матч установленного ограничения числа хоккеистов в статусе «Иностранный игрок». Данный статус в указанных матчах имели следующие игроки: Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Федор Гордеев и Тревор Мерфи.

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Дисциплинарного регламента КХЛ на клуб налагается денежный штраф, а результаты соответствующих матчей аннулируются, хоккейному клубу «Сибирь» засчитываются технические поражения (-:+)», — говорится в заявлении КХЛ.

Один из главных вопросов во всей этой истории — почему лига обратила внимание на эти эпизоды лишь в середине декабря после Матча звезд в Санкт-Петербурге, то есть спустя два с половиной месяца после первого подобного матча, которым «Сибирь» открыла чемпионат 2 сентября в Омске?

В идеальном мире компьютерные программы и протоколы КХЛ не должны были пропустить и зарегистрировать заявку, в которой одной из команд был нарушен лимит. Однако этот момент лига подробно объяснила в мотивировочной части: «Автоматизированная система проверки легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала. После идентификации нарушения была проведена дополнительная проверка установленного на сезон спортивного гражданства хоккеиста Гордеева, имеющего российский паспорт. По итогам было подтверждено, что он не имеет права выступать за сборную России. При этом о легионерском статусе игрока Гордеева клубу было известно во время заявки на сезон».

Вдобавок лига уточнила, что «ответственность за контроль числа легионеров, заявляемых клубом на матч, лежит на клубе». Ссылка на эти слова — прямая попытка снять с себя ответственность за инцидент. Своих четырех очков «Сибирь» лишилась абсолютно заслуженно. Но разве новосибирцы ответственны за белые пятна в системе контроля заявок и столь позднее начало проверки?

Тэйлор Бек. Фото ХК «Сибирь»

Кто ответит за ошибку

Как же «Сибирь» допустила эту халатность? Этот вопрос нужно задавать спортивному директору клуба Сергею Климовичу — именно он отвечает за хоккейные операции с заявкой команды. Генеральный директор новосибирцев Кирилл Фастовский не раз называл в интервью свою правую руку «уникальным специалистом, коих в России единицы». И сейчас с ним действительно не поспоришь. Людей, которые бы собственноручно лишали клуб четырех очков, во внековидной истории КХЛ не припомнишь.

На первый взгляд решение считать Гордеева «легионером» выглядит абсурдным на фоне волны русификации хоккеистов из Северной Америки. Впрочем, ментально Федор все же североамериканец. При общении на русском у него слышен приличный акцент — заметно, как ему приходится мысленно переводить слова с английского на русский в голове. Нетрудно догадаться, что плотнее всего в «Сибири» он общается с Беком, Мерфи, Андреоффом и москвичом Павлом Гоголевым, много лет отыгравшим за океаном и свободно владеющим английским.

Защитник «Сибири» точно заслуживает считаться россиянином не меньше, а возможно, и больше, чем динамовец Бреннан Менелл. Проблема в том, что значение понятия «легионер» в нашем хоккее определяется ФХР, которая толкует его однозначно — таковым считается любой игрок, который не имеет выступать права за сборную Россию на международных соревнованиях. Наличие же такого права устанавливают правила ИИХФ — они предоставляют хоккеисту эту возможность при достаточном количестве месяцев, проведенных непрерывно в чемпионате страны, которую он хочет представлять на мировой арене. В случае с Гордеевым речь идет об адаптационном периоде в два сезона.

Бреннан Менелл. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Теоретически федерация могла бы оформить защитнику российское спортивное гражданство по ускоренной процедуре, как в случае с Менеллом. Затык в том, что по регламенту КХЛ менять его в базе данных можно лишь один раз в году. Так что Гордеев мог бы лишиться легионерского статуса только со следующего сезона.

А ведь количество технических поражений могло быть в разы больше, если бы не травма Тревора Мерфи, полученная в самом начале регулярного чемпионата. Сыграй он вместе с Гордеевым пару десятков матчей до звездного уик-энда, и новосибирцы одним махом оказались бы на последнем месте. Если несколько месяцев назад отсутствие Мерфи считали катастрофой, которая лишила первую спецбригаду столпа синей линии и надолго выключила большинство команды, то теперь ту травму можно воспринимать как настоящее спасение.

Даже без этих четырех баллов «Сибирь» остается в гонке за плей-офф, опережая «Нефтехимик» по потерянным очкам из-за наличия одного матча в запасе. Однако достойна ли попадания в кубковую восьмерку команда с таким управленческим бардаком? Ответ напрашивается сам собой.