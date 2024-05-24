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Сегодня, 11:00

«Динамо» продолжает усиливаться. Клуб взял ведущего форварда ЦСКА

Антон Слепышев перешел из ЦСКА в московское «Динамо»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеист ЦСКА Антон Слепышев.
Антон Слепышев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Антон Слепышев продолжит карьеру в составе бело-голубых, а армейцы продолжают серьезную перестройку.

Антон Слепышев будет игроком «Динамо», и Алексей Сопин снова доказал, что работа спортивным менеджером ему подходит больше всего. Уже второе лето подряд он делает то, что нужно.

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В прошлом сезоне благодаря менеджеру команда выиграла регулярный чемпионат, и очень странно, что это достижение недооценивают. Если вы помните, когда ЦСКА занял первое место по итогам регулярного чемпионата, многочисленные ветераны как под копирку твердили, что это и есть самое важное, а Кубок Гагарина никому не интересен. То ли у бело-голубых нет таких ветеранов, то ли соответствующие службы плохо работают, но относительно команды Алексея Кудашова вспоминают лишь поражение 0-4 во втором раунде от «Трактора». Но это несправедливо.

Впрочем, мы отвлеклись. Что же такого сделал Алексей Сопин? Как только в клубе определились с тренерским штабом, так сразу был нарисован предварительный состав команды на сезон. Там было много «дыр», некоторые будут заделаны после открытия трансферного рынка в НХЛ. Но главное, клубу нужен был крайний форвард к связке О'Делл — Рашевский.

Бреннан Менелл, Дмитрий Рашевский и Эрик О'Делл.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В прошлом сезоне кого только ни пробовали. Много времени провел с двумя опытными форвардами молодой Игорь Чернышов. Подставляли туда Артема Ильенко, разбивали связку, но не выходило ничего такого, чем бы тренеры были абсолютно довольны. Так что основная задача клуба была — найти крайнего форварда. Желательно опытного и результативного. На рынке были разные варианты. Вот почему обсуждались условия работы с Александром Радуловым. Были и другие мысли, но все не подходили по каким-то причинам. Кто-то слишком возрастной, кто-то на спаде, кто-то вряд ли сыграет с О'Деллом.

И тут ЦСКА начал негласную перестройку клуба. Среди тех, кто был не нужен армейцам, был и Антон Слепышев, хотя его контракт действовал еще два сезона. Специально спрашивал у Игоря Есмантовича, зачем же отказываются от такого хоккеиста в момент, когда уходят Григоренко и Плотников. Ведь как раз Слепышев с его потенциалом и мог бы занять их место. Тем более есть действующий контракт.

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Но руководитель ЦСКА туманно сообщил, что у него есть на это причины. Публично рассказывать о них он не будет, мы сами через какое-то время поймем. Вывод из этого можно сделать только один — здоровье.

Слепышев действительно в этом сезоне сыграл мало — 48 матчей с учетом плей-офф. Он не был в составе в начале сезона, пропустил весь ноябрь, а в декабре сыграл довольно плохо, набрав лишь 2 (0+2) очка. До конца сезона у него не было стабильности. Причем, насколько было известно, дело не только в здоровье. Иногда его оставляли в запасе по игровым причинам.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Даже в такой ситуации Антон набрал 25 очков в 43 матчах регулярки, то есть больше, чем 0,5 очка за игру, а это серьезный показатель. Он забросил 10 шайб, да у того же Григоренко 18, но он провел на 16 матчей больше. Антон вряд ли стал плохим игроком, но какие-то проблемы у него все же были.

Так что «Динамо» ничем не рискует. Если у Антона будет в порядке со здоровьем, то команда получит действительно хорошее усиление для второго звена (предположим, что Никита Гусев просто не может вернуться из отпуска, чтобы подписать контракт). Да и он сам мотивирован, иначе бы не пошел на понижение контракта. Да, оно условное. Базовый оклад снизился на 10 миллионов, но когда падение с 70 до 60 миллионов, это не чувствуется, плюс бонусами можно заработать еще 50 процентов от контракта.

Теперь Сопину надо срочно заниматься вратарями.

Антон Слепышев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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Восточная конференция И В П О
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2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
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1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
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Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
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6. Динамо Мн - Динамо М
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Авангард - Лада
Авангард - Лада
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5 - 1
2. Авангард - Лада
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4. Лада - Авангард
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5. Авангард - Лада
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Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
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3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
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1 - 2
1 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
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3 - 7
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Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
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2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
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Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
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2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
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6. Трактор - Сал. Юлаев
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24.04 19:00
Локомотив – Металлург Мг
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