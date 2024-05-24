«Динамо» продолжает усиливаться. Клуб взял ведущего форварда ЦСКА
Антон Слепышев будет игроком «Динамо», и Алексей Сопин снова доказал, что работа спортивным менеджером ему подходит больше всего. Уже второе лето подряд он делает то, что нужно.
В прошлом сезоне благодаря менеджеру команда выиграла регулярный чемпионат, и очень странно, что это достижение недооценивают. Если вы помните, когда ЦСКА занял первое место по итогам регулярного чемпионата, многочисленные ветераны как под копирку твердили, что это и есть самое важное, а Кубок Гагарина никому не интересен. То ли у бело-голубых нет таких ветеранов, то ли соответствующие службы плохо работают, но относительно команды Алексея Кудашова вспоминают лишь поражение 0-4 во втором раунде от «Трактора». Но это несправедливо.
Впрочем, мы отвлеклись. Что же такого сделал Алексей Сопин? Как только в клубе определились с тренерским штабом, так сразу был нарисован предварительный состав команды на сезон. Там было много «дыр», некоторые будут заделаны после открытия трансферного рынка в НХЛ. Но главное, клубу нужен был крайний форвард к связке О'Делл — Рашевский.
В прошлом сезоне кого только ни пробовали. Много времени провел с двумя опытными форвардами молодой Игорь Чернышов. Подставляли туда Артема Ильенко, разбивали связку, но не выходило ничего такого, чем бы тренеры были абсолютно довольны. Так что основная задача клуба была — найти крайнего форварда. Желательно опытного и результативного. На рынке были разные варианты. Вот почему обсуждались условия работы с Александром Радуловым. Были и другие мысли, но все не подходили по каким-то причинам. Кто-то слишком возрастной, кто-то на спаде, кто-то вряд ли сыграет с О'Деллом.
И тут ЦСКА начал негласную перестройку клуба. Среди тех, кто был не нужен армейцам, был и Антон Слепышев, хотя его контракт действовал еще два сезона. Специально спрашивал у Игоря Есмантовича, зачем же отказываются от такого хоккеиста в момент, когда уходят Григоренко и Плотников. Ведь как раз Слепышев с его потенциалом и мог бы занять их место. Тем более есть действующий контракт.
Но руководитель ЦСКА туманно сообщил, что у него есть на это причины. Публично рассказывать о них он не будет, мы сами через какое-то время поймем. Вывод из этого можно сделать только один — здоровье.
Слепышев действительно в этом сезоне сыграл мало — 48 матчей с учетом плей-офф. Он не был в составе в начале сезона, пропустил весь ноябрь, а в декабре сыграл довольно плохо, набрав лишь 2 (0+2) очка. До конца сезона у него не было стабильности. Причем, насколько было известно, дело не только в здоровье. Иногда его оставляли в запасе по игровым причинам.
Даже в такой ситуации Антон набрал 25 очков в 43 матчах регулярки, то есть больше, чем 0,5 очка за игру, а это серьезный показатель. Он забросил 10 шайб, да у того же Григоренко 18, но он провел на 16 матчей больше. Антон вряд ли стал плохим игроком, но какие-то проблемы у него все же были.
Так что «Динамо» ничем не рискует. Если у Антона будет в порядке со здоровьем, то команда получит действительно хорошее усиление для второго звена (предположим, что Никита Гусев просто не может вернуться из отпуска, чтобы подписать контракт). Да и он сам мотивирован, иначе бы не пошел на понижение контракта. Да, оно условное. Базовый оклад снизился на 10 миллионов, но когда падение с 70 до 60 миллионов, это не чувствуется, плюс бонусами можно заработать еще 50 процентов от контракта.
Теперь Сопину надо срочно заниматься вратарями.
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