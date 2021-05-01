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КХЛ легализовала аренду игроков. Плохое решение, которое ничем не поможет

Алексей Шевченко
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Сегодня, 11:45
КХЛ легализовала аренду игроков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
КХЛ легализовала аренду игроков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Обзор дня Алексея Шевченко.

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Аренда

В последний день апреля КХЛ все-таки легализовала аренду игроков. Напомним, что это позорное явление для спортивной лиги. Менеджеры, которые отдают хоккеистов в аренду, расписываются в собственном непрофессионализме. Клубы, которые берут хоккеистов, теряют смысл существования. Но после изучения пресс-релиза стало ясно, что КХЛ, обозначив правила, намерена карать тех, кто их попытается обойти. Беда в том, что обходить будут, ведь некоторые нарушения остаются безнаказанными.

Раньше аренда была запрещена, но разве она не процветала? Все знают, что было сделано плохо, но формально доказать не могут. И новые правила не очень продуманы. Например, клуб, который отдал хоккеиста в аренду, может его забрать обратно до дедлайна. Представьте: условный «Адмирал» борется за место в плей-офф, а у условных «Авангарда», «Салавата Юлаева» и СКА проблемы с составом. Заберут ведь за «специально прописанную компенсацию». Плюс этический момент. Я не сомневаюсь, что арендованные хоккеисты будут стараться против своих основных клубов в регулярном чемпионате. Но вдруг от результата матча зависит будущее команды, которая отдала хоккеиста? Такое может быть. И еще один момент: вы уверены, что, легализовав аренду, вы победили скрытую? У меня такой уверенности нет, но КХЛ обещает серьезные финансовые санкции. Уверен, что никто не пострадает.

Илья Ковальчук.Ковальчук все еще хочет выиграть Кубок Стэнли. НХЛ манит его сильнее, чем родной «Спартак»

Ковальчук

Илья Ковальчук покидает «Авангард», хотя в контракте была предусмотрена опция продления контракта на сезон. И это случилось после знаменитого заявления нападающего в Омске о том, что клуб выиграет кубок в этом городе. Команда из Балашихи ничего не теряет. В конце концов, кроме эмоциональной поддержки в раздевалке большой пользы от Ильи не было. Да, он набрал много очков в гладком чемпионате, но в плей-офф — нет, особенно в самых важных сериях.

Не знаю, кто пустил слух о возвращении в НХЛ, но этот вариант даже всерьез рассматривать не стоит. Просто Илья живет в США, конечно, ему бы не хотелось уезжать от семьи, но он не найдет команду в Северной Америке. Ковальчук поедет в «Спартак» и там завершит карьеру. Деньги на хоккеиста найдут, это будет красивая история, правда, смазанная тем, что красно-белые проведут сезон на худшей московской арене, фактически без дома.

Что мы поняли об Илье? Плохая игра в обороне, очень медленный. Бросок уже не такой точный, но довольно опасный, при этом форвард теряется в играх, когда идет игра кость в кость. В КХЛ Ковальчук еще может провести сезона три-четыре, так как уровень лиги позволяет. Но держать его весь в сезон в команде, которая будет бороться за кубок, нет никакого смысла. Если только для рекламы, хотя и непонятно, каким образом в этом смысле он помог «Авангарду».

Егор Чинахов.Егор Чинахов покинул «Авангард» и продолжит карьеру в НХЛ

Отъезд

Егор Чинахов все-таки решил продолжить карьеру в Северной Америке. Очень спорное решение талантливого крайнего нападающего. Хотя бы потому, что форвард едет к Джону Торторелле в «Коламбус». Нет никакой надежды на то, что тренера снимут досрочно, за два года до окончания контракта. Клуб из Огайо не самый богатый, такие незапланированные траты в их бюджете не предусмотрены. А Торторелла очень специфический.

Безусловно, Чинахов провел лучший сезон в своей короткой карьере. При этом радует, что он прогрессировал от матча к матчу, небольшой спад был лишь в конце плей-офф, но на это можно закрыть глаза. Главное достоинство Егора в том, что он теперь знаменит не только броском. Чинахов прекрасно играет в обороне, отлично продолжает атаки, старается не теряться в единоборствах даже с крепкими парнями, выдерживает более 15 минут на льду среди взрослых. Он очень сильно продвинулся, никто и не вспоминал, что это молодой хоккеист. Но еще сезон-другой в КХЛ пошел бы ему только на пользу. Он бы превратился в аналог Кирилла Капризова. Егор, к сожалению, даже не осознает, насколько мощный хоккей за океаном, он с таким не сталкивался в России. И спад в плей-офф, который мы ему готовы простить, не останется незамеченным там.

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