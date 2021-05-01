КХЛ легализовала аренду игроков. Плохое решение, которое ничем не поможет

Обзор дня Алексея Шевченко.

Аренда

В последний день апреля КХЛ все-таки легализовала аренду игроков. Напомним, что это позорное явление для спортивной лиги. Менеджеры, которые отдают хоккеистов в аренду, расписываются в собственном непрофессионализме. Клубы, которые берут хоккеистов, теряют смысл существования. Но после изучения пресс-релиза стало ясно, что КХЛ, обозначив правила, намерена карать тех, кто их попытается обойти. Беда в том, что обходить будут, ведь некоторые нарушения остаются безнаказанными.

Раньше аренда была запрещена, но разве она не процветала? Все знают, что было сделано плохо, но формально доказать не могут. И новые правила не очень продуманы. Например, клуб, который отдал хоккеиста в аренду, может его забрать обратно до дедлайна. Представьте: условный «Адмирал» борется за место в плей-офф, а у условных «Авангарда», «Салавата Юлаева» и СКА проблемы с составом. Заберут ведь за «специально прописанную компенсацию». Плюс этический момент. Я не сомневаюсь, что арендованные хоккеисты будут стараться против своих основных клубов в регулярном чемпионате. Но вдруг от результата матча зависит будущее команды, которая отдала хоккеиста? Такое может быть. И еще один момент: вы уверены, что, легализовав аренду, вы победили скрытую? У меня такой уверенности нет, но КХЛ обещает серьезные финансовые санкции. Уверен, что никто не пострадает.

Ковальчук

Илья Ковальчук покидает «Авангард», хотя в контракте была предусмотрена опция продления контракта на сезон. И это случилось после знаменитого заявления нападающего в Омске о том, что клуб выиграет кубок в этом городе. Команда из Балашихи ничего не теряет. В конце концов, кроме эмоциональной поддержки в раздевалке большой пользы от Ильи не было. Да, он набрал много очков в гладком чемпионате, но в плей-офф — нет, особенно в самых важных сериях.

Не знаю, кто пустил слух о возвращении в НХЛ, но этот вариант даже всерьез рассматривать не стоит. Просто Илья живет в США, конечно, ему бы не хотелось уезжать от семьи, но он не найдет команду в Северной Америке. Ковальчук поедет в «Спартак» и там завершит карьеру. Деньги на хоккеиста найдут, это будет красивая история, правда, смазанная тем, что красно-белые проведут сезон на худшей московской арене, фактически без дома.

Что мы поняли об Илье? Плохая игра в обороне, очень медленный. Бросок уже не такой точный, но довольно опасный, при этом форвард теряется в играх, когда идет игра кость в кость. В КХЛ Ковальчук еще может провести сезона три-четыре, так как уровень лиги позволяет. Но держать его весь в сезон в команде, которая будет бороться за кубок, нет никакого смысла. Если только для рекламы, хотя и непонятно, каким образом в этом смысле он помог «Авангарду».

Отъезд

Егор Чинахов все-таки решил продолжить карьеру в Северной Америке. Очень спорное решение талантливого крайнего нападающего. Хотя бы потому, что форвард едет к Джону Торторелле в «Коламбус». Нет никакой надежды на то, что тренера снимут досрочно, за два года до окончания контракта. Клуб из Огайо не самый богатый, такие незапланированные траты в их бюджете не предусмотрены. А Торторелла очень специфический.

Безусловно, Чинахов провел лучший сезон в своей короткой карьере. При этом радует, что он прогрессировал от матча к матчу, небольшой спад был лишь в конце плей-офф, но на это можно закрыть глаза. Главное достоинство Егора в том, что он теперь знаменит не только броском. Чинахов прекрасно играет в обороне, отлично продолжает атаки, старается не теряться в единоборствах даже с крепкими парнями, выдерживает более 15 минут на льду среди взрослых. Он очень сильно продвинулся, никто и не вспоминал, что это молодой хоккеист. Но еще сезон-другой в КХЛ пошел бы ему только на пользу. Он бы превратился в аналог Кирилла Капризова. Егор, к сожалению, даже не осознает, насколько мощный хоккей за океаном, он с таким не сталкивался в России. И спад в плей-офф, который мы ему готовы простить, не останется незамеченным там.