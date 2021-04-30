Ковальчук все еще хочет выиграть Кубок Стэнли. НХЛ манит его сильнее, чем родной «Спартак»

Где продолжит свою карьеру звездный нападающий?

Пока игроки «Авангарда» феерично отмечали чемпионство, появилась информация, что Илья Ковальчук расторг контракт с клубом по обоюдному согласию. В конце декабря 2020 года нападающий подписал соглашение по схеме «1+1», подразумевающее автоматическое продление на следующий сезон. Форвард мог спокойно уходить в отпуск и готовиться к следующей регулярке в джерси с ястребом на груди, но вместо этого решил искать новую команду.

Первая мысль, пришедшая в голову после этой новости — Ковальчук так и не отпустил мечту о Кубке Стэнли. Вспомните, как Илья цеплялся за попытки выиграть заветный трофей год назад и войти в «Тройной Золотой клуб». Перед переездом в Балашиху нападающий стремился продолжить карьеру по ту сторону Атлантики, но после не самых впечатляющих отрезков в «Лос-Анджелесе» и «Вашингтоне» (крутой период в «Монреале» не спас) звездному ветерану не поступило хороших предложений.

После долгих раздумий Ковальчук вернулся в Россию и помог «Авангарду» завоевать первый в истории Кубок Гагарина. Да, в плей-офф по сравнению с регуляркой его результативность снизилась, но нападающий справился с возложенными функциями. Особенно в раздевалке, как и подобает настоящему лидеру и капитану. Когда омичи потеряли Алексея Емелина, именно Ковальчук сплотил коллектив. Как бы кто ни относился к Илье, его вклад в чемпионство велик. Без таких людей, которые прошли и Квебек, и Пхенчхан, не выигрывают кубки.

При этом неправильно утверждать, что Ковальчук был исключительно генералом раздевалки. У него только 9 (4+5) очков в 24 матчах, но среди них — спасительный гол за 58 секунд до конца пятого матча с «Ак Барсом» и победная шайба в ключевой игре серии с «Автомобилистом». Периодические ляпы Ильи в обороне никого особо не удивляли, но в решающих матчах нападающий действовал более консервативно, не рискуя и предпочитая надежный вариант авантюрному.

Теперь-то можно с уверенностью говорить, что ход Александра Крылова с приглашением Ковальчука в декабре сработал. Сильные и смелые решения владельца «Авангарда» подогревают интерес к омскому клубу, но при этом не выглядят пустыми. «Ястребы» пошли в олл-ин и выиграли Кубок Гагарина. Сложился бы счастливым конец омско-балашихинской сказки без Ковальчука, неизвестно.

Вернемся к будущему Ильи. Спешу расстроить всех, кто думает, что нападающий «сегодня-завтра» подпишется с любым клубом НХЛ. Это невозможно. Трансферное окно уже закрылось, и теперь, если Ковальчук хочет продолжить карьеру в сильнейшей лиге планеты, ему нужно ждать следующего сезона, который начнется только в октябре.

Ключевой вопрос — получит ли Ковальчук достойное предложение в НХЛ? Предположу, что кто-то из клубов может расщедриться на минимальный контракт. В пользу хоккеиста говорит вечная мудрость, что старый конь (а скорее, ястреб) борозды не портит. Риск, что нападающий в свои 38 лет не справится с уровнем лиги, компенсируется удобным для маневра контрактом, которым можно легко управлять с минимальным ущербом для платежки.

Пока нет информации даже о предметном интересе к Илье из-за океана. Известно лишь о желании самого хоккеиста зацепиться за последний (теперь-то точно) шанс побороться за Кубок Стэнли. Об этом подтвердил и генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков, комментируя расторжение контракта.

— Когда мы договаривались о переходе Ильи в «Авангард», сразу заключили джентльменское соглашение. Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ, — приводит слова Волкова официальный сайт омичей.

За стремление и огонь в глазах Илью можно только похвалить. Даже в 38 лет к нему не пришло чувство полного удовлетворения от карьеры. Это ли не качество настоящего профессионала, получающего истинный кайф от хоккея? Но эйфория от чемпионства с «Авангардом» и личные амбиции не должны затуманить объективный взгляд на ситуацию. Годы постепенно берут свое — Ковальчук не показывает стабильную игру, а разовыми всплесками владельцам клубов НХЛ не угодишь.

Не забывайте, что пул претендентов на Кубок Стэнли гораздо шире, чем на Кубок Гагарина. Это в КХЛ игрок теоретически может подписать контракт с кем-то из фаворитов Запада или Востока с примерно равными шансами на чемпионство. За океаном же выбор сильнейшего на бумаге клуба ничего не гарантирует, что только добавляет неопределенности будущему Ильи.

Впрочем, есть информация, что Ковальчук может договориться о контракте с московским «Спартаком». История с возвращением в родной клуб в меньшей степени тянет на голливудскую, но в то же время по-своему уникальна. Вот только москвичи в нынешнем облике, скорее всего, будут бороться только за выход в плей-офф. Амбиции Ковальчука не складываются в пазл с такими задачами клуба, так что вариант с НХЛ, как по мне, более реальный.