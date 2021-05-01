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Егор Чинахов покинул «Авангард» и продолжит карьеру в НХЛ

00:15
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Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов продолжит карьеру «Коламбусе», сообщает в Twitter агент хоккеиста Шуми Бабаев. Контракт хоккеиста с омским клубом истек 30 апреля.

«Мы выражаем слова благодарности хоккейному клубу «Авангард», и его руководителям — председателю совета директоров Александру Крылову, главному тренеру Бобу Хартли, генеральному менеджеру Алексею Волкову — за особую роль и участие в судьбе Егора Чинахова», — написал Бабаев.

В нынешнем сезоне Чинахов провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в котором забросил 10 шайб и сделал семь передач. В плей-офф 20-летний форвард набрал 7 (5+2) очков в 21 матче. Вместе с «Авангардом» он стал обладателем Кубка Гагарина.

Чинахов был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 21-м номером.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/babayevshumi/status/1388237675128397827?s=21

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