КХЛ возвращается после паузы. Каких сюрпризов ждать от концовки чемпионата?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

Поражение от команды Финляндии в последнем матче Кубка Первого канала показало, что не стоит думать, будто бы отказ от участия игроков из НХЛ делает Россию безусловным фаворитом на Олимпиаде, как четыре года назад. Тогда была совершенно другая ситуация, а сейчас конкуренция более серьезная. Российская команда стала слабей, а соперники не изменились. Давайте проанализируем то, как мы сыграли на турнире в Москве, но теперь будем учитывать счет. Полностью переиграна Чехия. Хоккеисты из этой команды и сами говорят, что у них полно кадровых проблем, возраст лидеров совсем запредельный, а вся талантливая молодежь за океаном.

Канаду, где хоккеисты едва ли по-настоящему друг с другом знакомы, команда Жамнова победила с минимальной разницей, да и на последних секундах соперник едва не сравнял счет. Со Швецией было 1:0 при большом количестве голевых моментов у наших ворот. И Финляндии мы проиграли, при этом могли бы уступить и в основное время, но почему-то арбитры встречи засчитали незаконную шайбу в ворота Харри Сятери. Думаю, что судья Мартин Франо, принявший окончательное решение, зарубил себе поездку в Пекин.

Гол в овертайме стал логичным завершением. К решению Сергея Федорова выпустить четвертого игрока, как в КХЛ, отношусь спокойно. Раньше его за это не наказывали, теперь не простили, думаю, что на таком уровне мы больше не будем рисковать. Но финны были сильней. Да, наша команда играла четвертый матч за пять дней, свежести не было, но сыграй мы в четверг — картина вряд ли была бы другой. То есть круто, что Алексей Жамнов начал с трех побед свою работу, но все равно слишком много проблем, а у некоторых из них нет решения. И если три победы вам добавили оптимизма, то вы просто жизнерадостный человек, разгуливающий в розовых очках.

Изменения

Руководство и владельцы «Куньлуня» — очень странные люди. Их поступки и решения нельзя предсказать. Например, пару дней назад заявлено, что решена главная проблема сезона — полное изменение состава на концовку чемпионата. Договорились с властями, что команда не поедет в Пекин 28 декабря, а прилетит вместе с другими участниками. Все отлично? Но тут же клуб отчисляет шесть человек, в том числе и основного вратаря Александра Лазушина. Мол, спасибо, вы уже не пригодитесь нашей сборной, а мы теперь сами доиграем. И без того слабый клуб стал еще слабей, причем руками менеджеров.

Конечно, по большому счету ни о ком из ушедших в нашей лиге жалеть не будут. Сквайерз, Там или Ху Ян случайно оказались в КХЛ, они должны благодарить судьбу, что им позволили выступать на таком уровне. А Лазушина немного жаль. Он хотел сыграть на Олимпиаде, а теперь пролетает мимо нее. Но его история взаимоотношений с Китаем показывает, что в этой стране хоккей никому не нужен. О том, что китайская сборная выступит на домашней Олимпиаде, стало известно не вчера или в сентябре. И если бы кого-то там волновала хоккейная команда, то все регламентные формальности были бы соблюдены идеально. Идея с российским вратарем возникла бы не в середине этого года, а еще в 2015 году, когда Китай получил Игры. За семь лет можно было бы натурализовать человек пятьдесят, и сейчас команда бы была претендентом на медали, учитывая возможности азиатской страны. Но никому ничего не надо было изначально. И проект «Куньлунь» вообще не имел никакого отношения к спорту.

Сезон

КХЛ возобновляет сезон, командам предстоит играть до 23 января, исключая короткий новогодний перерыв. Еще один весьма насыщенный отрезок, ведь за месяц клубам придется провести по 13 матчей. Выходить на лед надо будет каждые три дня, это если ровно делить, но ведь график совершенно иной.

Интриг в турнире до сих пор полно. Не определены участники плей-офф, хотя претендентов стало меньше. Вроде бы на «Западе» будет только битва между минским «Динамо», «Торпедо» и «Спартаком» за две путевки, но там и «Сочи» вдруг обрел второе дыхание, да и у хоккеистов «Витязя» должна проснуться совесть. Не забывайте, что еще и «Северсталь» не имеет большого запаса прочности. Кроме того, «Локомотив» так сильно потряхивает в важных матчах, что они сами могут себе создать проблемы.

Будет битва и за лучший «посев» среди первых четырех команд, но это локальная интрига. В Восточной конференции ситуация еще сложней. Шесть команд уже вряд ли выпадут из зоны плей-офф, зато на две путевки будут претендовать «Автомобилист», «Барыс», «Амур» и «Нефтехимик». Екатеринбуржцы все-таки превосходят своих соперников по составу, а после повышения в структуре Николая Заварухина у «Автомобилиста» появился настоящий тренер. Уральцы не будут играть зрелищно, а сосредоточатся на наборе очков. Остается три команды. Причем плюсы и минусы у претендентов практически одинаковые. Но хабаровский клуб в этом отрезке проведет 9 домашних матчей плюс еще один — во Владивостоке. Это мощный аргумент в их пользу. У нижнекамцев хуже календарь. Четыре игры на Дальнем Востоке, соперники в остальных встречах довольно сильные, а дома всего три матча.

На «Востоке» очень важен будет и «посев» среди лидеров. Представляете, прямо сейчас в первом раунде могут сыграть «Ак Барс» и «Авангард». Оба клуба постараются избежать такого варианта. Впрочем, какую пару в конференции ни возьми, везде будет интрига.