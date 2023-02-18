СКА впервые с 2018 года выиграл регулярку. Но готова ли команда Ротенберга удивить в плей-офф?

С перспективами армейцев в борьбе за Кубок Гагарина не все так очевидно.

Роман Ротенберг выиграл первый значимый трофей в качестве главного тренера СКА. В своем первом полноценном сезоне. Армейский клуб за четыре матча до финиша регулярки забронировал Кубок Континента, вручаемый победителю первого этапа чемпионата. Заслуг тренерского штаба принижать не стоит. Команда относительно ровно прошла сезон. Обошлась без длинных спадов (максимум три поражения подряд) и опередила в таблице конкурентов: ЦСКА, «Локомотив», «Торпедо» и «Ак Барс». Победа в регулярке — приятный бонус, но СКА нацелен на трофей поважнее — Кубок Гагарина. И выигрыш Кубка Континента не добавляет армейцам шансов во втором этапе турнира. Плей-офф — совсем другая жизнь, и не до конца понятно, готова ли к ней команда Ротенберга.

Вопросы к вратарям

Выстроенная армейцами система доказала эффективность в регулярке. В успехе СКА сошлось много факторов: грамотная летняя работа на рынке, усиление тренерского штаба Евгением Корешковым, относительная стабильность в выборе состава. Армейцы отказались от хаотичных перестановок, истинный смысл которых в прошлые сезоны оставался загадкой. СКА по-прежнему использовал длинную скамейку, похвастаться которой могут далеко не все клубы. Но в большей степени ротация проводилась из-за травм. До конца сезона выбыл Артем Швец-Роговой. В лазарете Николай Прохоркин, Данила Моисеев и Никита Комаров. Жуткую травму после столкновения с Александром Радуловым получил Валентин Зыков. Большинство изменений в составе стали жизненной необходимостью, а не следствием профицита хоккеистов.

Владислав Подъяпольский. ХК СКА

СКА прошел регулярку не без смутных периодов. Импульсивные движения, связанные с ростером, никуда не делись. Достаточно вспомнить вратарский обмен Александра Самонова, которого летом считали первым номером, на Владислава Подъяпольского из «Северстали». Вдобавок череповчане получили защитника Даниила Пыленкова. За голкипера, который не выиграл ни одной серии плей-офф к 27 годам, СКА отдал два ценных актива. Самонов так и вовсе играл за сборную России на чемпионате мира-2021 и смотрелся достойно.

Роман Ротенберг после поражения от «Металлурга», когда Подъяпольский пропустил две легкие шайбы из трех, назвал пару голкиперов армейцев лучшей в лиге. Если тренер так хотел поддержать Владислава, тогда вопросов нет. Однако пара двух вратарей, которые не добились больших успехов в плей-офф, не может считаться сильнейшей в КХЛ. Слабые стороны Подъяпольского и Николаева очевидны. Неизвестно, с кем из голкиперов СКА начнет плей-офф. Оба варианта влекут риски разного уровня. Никто из них за сезон не убедил, что созрел к победе в Кубке Гагарина.

Роман Ротенберг. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Метания с составом

Похвально, что в СКА продолжили прогрессировать Александр Никишин и Марат Хайруллин, которые летом перешли из команд средней руки в топ-клуб. Оба игрока справились с повышенными ожиданиями. На своем уровне провел регулярку Дмитрий Яшкин — лучший снайпер СКА. Противоречия возникли только с Никитой Гусевым. Форвард изначально не вписывался в прямолинейные и скоростные схемы армейцев, но Ротенберг пошел на риск, вспомнив прошлые заслуги форварда, и предложил ему контракт. Чем быстрее Гусева вернут в состав, тем лучше для СКА. В плей-офф Никите пригодится игровой тонус, из которого нападающий выпал в феврале.

Метания в стрессовых ситуациях — синдром, от которого армейцы так и не избавились. Обмен Самонова, приглашения из «Сочи» Никиты Попугаева, Андрея Алтыбармакяна и Никиты Зоркина. Импульсивные шаги после поражений могут подвести команду в плей-офф. В кубковых матчах не распыляют эмоции на недочеты, чтобы не дестабилизировать обстановку в коллективе. Тем более равноценной глубину состава СКА не назовешь. Форварды Попугаев, Алтыбармакян, Глотов, Цицюра и Гребенщиков не выглядят проверенными кубковыми бойцами. Как и защитники Фальковский, Камалов и Солянников, от которых в плей-офф потребуется больше порядка в обороне.

Владислав Цицюра. Дарья Исаева, Фото «СЭ»