Гусев пропал из состава СКА. Неужели суперзвезду уже списали?

Все нормально — Никита вернется на лед через три матча. Но есть масса важных деталей.

В СКА возникла небанальная ситуация, которая при взгляде со стороны почти тянет на скандал. Один из лучших игроков в истории КХЛ Никита Гусев плотно присел в запас, пропустив по решению тренерского штаба последние три матча, и не отправился с командой на выездную серию.

«У нас нет конфликтов в команде, — ответил главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг после недавней игры с «Локомотивом» на вопрос о причинах отсутствия форварда. — Идет ротация. Если вы заметили, многие лидеры уже отдыхали. Хотим подвести команду к общему знаменателю в плей-офф, нашей системе нужна лучшая «физика» в лиге. Выводим каждого игрока и всю команду в целом на пик перед плей-офф. А с Никитой мы работаем. Хотим увидеть лучшего Гусева в плей-офф».

Если этого не произойдет и Ротенберг окончательно разочаруется в своем любимце, то отнестись к такому повороту событий надо абсолютно спокойно. Ничего скандального — только обычный момент в спортивной жизни любого профессионала. Иногда у героев недавнего прошлого может что-то не получиться в настоящем. Гусеву тоже не имеет смысла переживать, ведь он и его могущественный агент Юрий Николаев найдут новую команду, которая больше подойдет по стилю.

В текущей ситуации нет ничего криминального. Некоторые коллеги первоначально усмотрели в ней повторение событий двухлетней давности. Тогда в немилость в Санкт-Петербурге попал другой негабаритный технарь Владимир Ткачев. Ему предъявляли в вину слабое участие в оборонительных действиях. Он три недели тренировался по индивидуальной программе, вернулся в состав, потом блеснул в плей-офф в серии с московским «Динамо», но против машины ЦСКА оказался менее эффективен и досматривал финал «Запада» из ложи.

Никита Гусев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Больше, чем просто хороший игрок

При внешнем сходстве двух сюжетов разница между ними существенная. Теперь Ротенберг взял всю управленческую власть в свои руки и перебрался на тренерскую скамейку. Для него Гусев значит гораздо больше, чем просто сильный хоккеист и даже звезда. Скорее, его можно назвать младшим братом. Именно Никита спас сборную России от провала против немцев в олимпийском финале пять лет назад. Не сравняй он счет на последней минуте третьего периода, внутри отечественного хоккея произошли бы гигантские изменения, и Ротенберг почти наверняка потерял свое влияние.

Известно, что от подписания Гусева его по ходу нынешнего чемпионата отговаривали всем миром. С подачи Ротенберга СКА в межсезонье чуть сдвинулся в сторону более жесткой, силовой и прямолинейной системы. Для не самого мобильного Гусева, к тому же готовившегося летом самостоятельно и пропустившего вторую командную предсезонку подряд, этот стиль не очень подходит. Но главный тренер, помня о всем хорошем, что связывало его с нападающим, взял полную ответственность по новому контракту в свои руки.

Форвард не смотрелся в игре СКА совсем инородным телом и свою работу делал исправно. В первой двадцатке лучших бомбардиров регулярного чемпионата только Гусев и француз Да Коста из «Автомобилиста» идут по графику «больше очка за игру». В нынешнем чемпионате нападающий набрал 42 (20+22) балла в 33 матчах и идет на четвертом месте в списке самых результативных хоккеистов СКА.

Своей звезде Ротенберг доверял всецело. Среднее игровое время нападающего в нынешнем чемпионате составляет 18.57. В укороченном прошлом сезоне, когда было несколько пауз на Евротур, Гусев находился на льду побольше (19.16). Однако, если изучить статистику, эти показатели являются для него максимальными за всю карьеру в Санкт-Петербурге. Например, в своем лучшем сезоне-2018/19, когда Никита набрал 82 очка, его игровое время составляло заметно меньше (15.52).

Никита Гусев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Поверить в версию о не лучшем физическом состоянии игрока, которая исходит от Ротенберга, можно легко. Он слишком сильно положился на свою звезду и, вероятно, в какой-то момент у нее кончились силы. В своем последнем до перевода в запас матче с «Торпедо» (1:2Б) Гусев провел на льду 23 минуты 30 секунд! Он максимально эффективно играет, получая меньше времени. Его физические данные очень скромные и выносливость никогда не относилась к сильным сторонам. В системе СКА, опирающейся на скорость по направлению «север — юг», Гусеву визуально было непросто. Он привык и приучил всех и себя к контролю шайбы, смене направления движения, неожиданным паузам и хитрым ходам.

Довелось услышать еще о двух моментах, которые подтолкнули менеджмент СКА к нынешнему решению. Первый — супруга Гусева находится в США и скоро должна родить ребенка, поэтому игрок по понятным причинам не может сконцентрироваться на хоккее на все 100 процентов. Второй — за личные статистические достижения форварду положен бонус. Его якобы специально притормозили. Однако этот вывод плохо сочетается с огромным доверием, которое было у Гусева, а СКА — совсем не бедный родственник, вынужденный экономить каждый рубль.

Сейчас Никита готовится по индивидуальной программе в Санкт-Петербурге в «Хоккейном городе» вместе с молодыми игроками клубной системы и тренерами. Он пропустит еще три встречи, которые армейцы проведут на выезде против «Автомобилиста», «Авангарда» и «Барыса». Ожидается, что Гусев вернется в основной состав 16 февраля в домашнем матче против «Сибири». Времени для того, чтобы передохнуть и восстановить кондиции, полно. История Никиты и СКА пока далека от того, чтобы считаться перевернутой страницей.