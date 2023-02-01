Судьи взбесили Ротенберга. Таким главного тренера СКА мы еще не видели

«Локомотив» выиграл в Санкт-Петербурге.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Хуснутдинов — 10 (бол., Жафяров, Никишин), 8:52 — 1:0. Иванов — 8, 23:43 — 1:1. Беляев — 3 (Елесин, Рафиков), 34:51 — 1:2.

Нереализованный буллит: Хайруллин (СКА), 53:49 (Вратарь).

Вратари: Николаев (59:10) — Исаев.

Штраф: 16 — 18.

Броски: 44 (12+18+14) — 16 (4+8+4).

Судьи: Овчинников, Соин.

1 февраля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 10 642 зрителя.

Вряд ли мы ошибемся, если назовем Романа Ротенберга одним из самых эмоциональных тренеров КХЛ. Единоличный босс СКА не боится спорить с судьями, сыплет интересными фразами про «яйца и кулак» на пресс-конференциях и ярко празднует важные голы в матчах с грандами. Чего только стоит его непристойный жест в сторону скамейки соперника после победной шайбы в ворота ЦСКА, за который ему прилетел штраф в 300 тысяч. Слова «серость» и «безликость» — это точно не про него. Какой бы неоднозначной фигурой ни казался многозадачный петербуржец, в унылости его точно не обвинишь — ее он напрочь отторгает. Но таким, как в сегодняшнем матче с «Локомотивом», мы не видели тренера еще ни разу.

Во втором периоде армейцы и железнодорожники катали не самые головокружительные 1:1 на табло. Однако веселье резко началось на 35-й минуте, когда судьи не увидели в действиях Андрея Сергеева явной игры высоко поднятой клюшкой на нападающем СКА Эмиле Галимове. На повторе четко видно, как защитник ярославцев в борьбе за шайбу в углу своей зоны попал сопернику по лицу и до крови разбил ему нос. И наверняка питерцы проглотили бы эту ошибку арбитров, не забей «Локомотив» второй гол уже через 20 секунд после скандального эпизода и не окажись шайба Михаила Беляева в итоге победной для гостей.

Какой была реакция Ротенберга, догадаться нетрудно. На хайлайте, опубликованном на официальном сайте КХЛ, можно разглядеть, как он кричит на судей. Но куда интереснее, что в него не вошел момент, который, на наше счастье, попал в трансляцию. Буквально через несколько секунд местные режиссеры решили дать интершум со скамейки хозяев, и телезрители смогли услышать не самые цензурные слова от главного тренера СКА.

«Кровь уберите, на *** [на совсем]. Кровь уберите, ***** [блин]», — именно такую «просьбу» адресовал людям в полосатых свитерах молодой коуч.

Нужно ли говорить, что одними возмущениями питерцы не ограничились, а уже в следующей смене Захар Бардаков повздорил со Степаном Никулиным буквально в метре от Ротенберга, который мгновенно слез с мостика к бортику и оказался в гуще потасовки, успев что-то крикнуть в толпу. Причем в этой неразберихе 41-летний специалист чуть было случайно не получил клюшкой по голове.

В итоге до конца матча счет так и не изменился, зафиксировав уже четвертое поражение СКА от «Локомотива». И, разумеется, на послематчевой пресс-конференции Ротенберг не оставил этот эпизод без внимания:

«Все остальное комментировать не хочу, но когда человек валяется в крови весь... Спросил у судей, почему не остановили игру. Они сказали, что не увидели момент. Судьи — люди, также ошибаются. Они профессионалы, разберут этот момент. Надеюсь, в будущем не будет ситуаций, когда лужа крови, человек в крови, это опасно для здоровья. Конечно, не хочется, чтобы игроки получали травмы до конца сезона. У нас таких несколько. Нужно обратить на это внимание. Я надеюсь, что наши судьи разберутся».

А ведь одна из предыдущих встреч СКА и «Локомотива» в Санкт-Петербурге также запомнилась скандальным судейством. Только тогда в роли пострадавших оказались ярославцы, пропустившие победный гол от Дмитрия Яшкина после того, как нападающий армейцев наработал на 2+2 за удар по лицу Александра Волкова. И, похоже, судьба вернула гостям должок за поражение октябрьской давности.

Но куда интереснее другое. Потерпев сегодня поражение, Роман Ротенберг проиграл Игорю Никитину в этой регулярке четыре матча из шести, уступив неофициальную серию со счетом 2-4. Представляете, каким может получиться их новое противостояние, встреться они снова уже в будущем плей-офф?