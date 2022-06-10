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Сегодня, 11:30

Российский форвард вернулся из-за океана ни с чем, чтобы снова стать звездой в КХЛ

Читать «СЭ» в
Владимир Ткачев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

Права на нападающего Владимира Ткачева перешли из СКА в «Авангард». Напомним, что этот форвард в позапрошлом сезоне выступал за питерский клуб, должен был провести в команде и следующий сезон, но отправился в Северную Америку. За океаном тоже не вышло. Тщательно выбирая варианты, хоккеист подписал договор с «Лос-Анджелесом», но провел в НХЛ лишь четыре матча, не выбравшись из фарм-клуба. Но то, что произошло за океаном, нас сейчас волнует в меньшей степени. Как так получилось, что питерский клуб, который претендует на Кубок Гагарина, отдает такой ценный актив, да еще и бесплатно?

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Есть несколько причин. Во-первых, Владимир не хочет работать с Романом Ротенбергом. Черная кошка между ними пробежала еще в последний год работы. Вы помните, что хоккеист с отличной статистикой частенько оказывался в запасе, к удивлению многих. Да и отъезд за океан при действующем контракте доказывает, что в отношениях наступил разлад. Чего они ругались? Роман хотел видеть на льду одно, а Владимир не торопился выполнять требования. Во-вторых, нынешний главный тренер СКА пообещал, что если Ткачев вернется из-за океана раньше (а права на хоккеиста действовали до 30 апреля 2023 года), то он не будет препятствовать переходу. И Ротенберг слово сдержал.

То, что Владимир вернется в КХЛ, было понятно еще зимой, но в СКА комплектовали состав без учета форварда. В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов и агентский вопрос. У Ткачева и, например, Дамира Жафярова один представитель. Жафяров выбрал Санкт-Петербург, хотя по деньгам у него были лучшие варианты, а взамен Ткачев выбирает себе клуб по вкусу. Это, кстати, не нарушает никаких правил, в конце концов, ни один агент не может заставить хоккеиста подписывать контракт с клубом. Но все равно очень странно, что очень сильный форвард свободно меняет команду. За океаном этого не поняли бы, но у нас свой путь.

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Легионер

«Авангард» объявил о подписании контракта с первым легионером в это межсезонье. Ближайший сезон в Омске проведет словацкий защитник Кристиан Ярош. В другие времена на менеджеров клуба смотрели бы с удивлением за такой выбор, но сейчас выбор иностранцев существенно хуже. И даже с учетом этого непонятно, чего хотели в «Авангарде». Почему искали именно защитника? Клубу бы на центральных сосредоточиться, да и с крайними не все в порядке. Но, видимо, быстрей удалось уладить все формальности именно с Ярошем. Нет сомнений, что появятся и другие легионеры.

Считается, что Кристиан — это некая замена Вилле Покки. То есть домосед, который хорош у своих ворот, а если и бежит вперед, то в крайних случаях. Но разве были у омского клуба проблемы с хоккеистами такого плана? Есть Дамир Шарипзянов, Виктор Сведберг, Алексей Береглазов если и идет в атаку, то очень редко. Нечасто рискует Федор Беляков, а у Антона Белова и сил не хватит выполнять приличный объем работы. Кристиан последний сезон провел в НХЛ, но лишь условно. Год назад он был обменян из «Сан-Хосе» в «Нью-Джерси», провел за «Дьяволов» всего 11 матчей и быстро уехал домой. Достаточно сказать, что хоккеист принял участие в Олимпийских играх, а ведь хоккеистов из НХЛ туда не отпускали. Не совсем понятно, чем он занимался c 25 января, когда провел последний матч в Северной Америке. Было время найти себе команду, но хоккеист предпочел отдыхать. Трудно оценивать и карьеру в Северной Америке. Всего 94 матча за пять лет — слабый показатель. Ярош — из тех, кто мечтал сыграть в НХЛ, мечту свою исполнил, но совсем ничем не запомнился. В общем, это такой трансфер, который бы никогда и не случился, если бы не обстановка в мире. Но даже сейчас можно было бы поискать и более интересные варианты.

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Новички

Два новых игрока пришли в минское «Динамо». Еще один шанс в КХЛ получает нападающий Михаил Шалагин. Лучший снайпер МХЛ сезона-2018/19 (48 шайб) провел 4 матча за родной «Спартак», а затем неожиданно отправился за океан в систему «Тампы». И хотя там признавали талант хоккеиста, но проблемы с коммуникацией не позволили нападающему сделать карьеру. Шалагин провел время в ECHL, а через год вернулся в Россию. Затем был обмен в «Автомобилист», но и там на Михаила не слишком сильно рассчитывали, дав лишь две попытки в главной российской лиге.

Шалагин перебрался в ВХЛ, начал сезон в «Югре», а затем был обменян в АКМ. Сезон в Туле нельзя назвать удачным. На счету Шалагина всего 8 заброшенных шайб, а команда не попала в плей-офф. Но в Минске все-таки верят в хоккеиста. Михаил — чистый форвард, умеющий реализовывать моменты, у него прекрасный бросок, он чем-то по стилю напоминает Антона Бурдасова. Если Шалагин будет заниматься своим делом, а также добавит в объеме работы, то польза будет.

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Подписано соглашение с Шоном Лаландом. Боевой защитник, который два предыдущих сезона провел в нашей лиге. 123 минуты штрафного времени в «Адмирале» показали, что хоккеист не боится никого. Как-то ему удалось набрать 45 минут в одном матче за дальневосточников. Это случилось во встрече с «Нефтехимиком», когда он сначала ударил клюшкой Степана Захарчука между ног, а затем слишком сильно спорил с судьями. В «Северстали» манера игры Шона поменялась, Андрей Разин нашел применение, но канадец не стал ключевым защитником Череповца. Минчане хоть и получили иностранца, но клуб не перешел в разряд тех, кто, скорее всего, попадет в восьмерку. Пока состав у белорусов довольно слабый.

Владимир Ткачев (Лос-Анджелес)
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НХЛ
ХК Авангард
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
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«Эдмонтон» разочаровался в российском вратаре и расторг с ним контракт
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
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2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
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Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
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1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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