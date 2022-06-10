Российский форвард вернулся из-за океана ни с чем, чтобы снова стать звездой в КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

Права на нападающего Владимира Ткачева перешли из СКА в «Авангард». Напомним, что этот форвард в позапрошлом сезоне выступал за питерский клуб, должен был провести в команде и следующий сезон, но отправился в Северную Америку. За океаном тоже не вышло. Тщательно выбирая варианты, хоккеист подписал договор с «Лос-Анджелесом», но провел в НХЛ лишь четыре матча, не выбравшись из фарм-клуба. Но то, что произошло за океаном, нас сейчас волнует в меньшей степени. Как так получилось, что питерский клуб, который претендует на Кубок Гагарина, отдает такой ценный актив, да еще и бесплатно?

Есть несколько причин. Во-первых, Владимир не хочет работать с Романом Ротенбергом. Черная кошка между ними пробежала еще в последний год работы. Вы помните, что хоккеист с отличной статистикой частенько оказывался в запасе, к удивлению многих. Да и отъезд за океан при действующем контракте доказывает, что в отношениях наступил разлад. Чего они ругались? Роман хотел видеть на льду одно, а Владимир не торопился выполнять требования. Во-вторых, нынешний главный тренер СКА пообещал, что если Ткачев вернется из-за океана раньше (а права на хоккеиста действовали до 30 апреля 2023 года), то он не будет препятствовать переходу. И Ротенберг слово сдержал.

То, что Владимир вернется в КХЛ, было понятно еще зимой, но в СКА комплектовали состав без учета форварда. В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов и агентский вопрос. У Ткачева и, например, Дамира Жафярова один представитель. Жафяров выбрал Санкт-Петербург, хотя по деньгам у него были лучшие варианты, а взамен Ткачев выбирает себе клуб по вкусу. Это, кстати, не нарушает никаких правил, в конце концов, ни один агент не может заставить хоккеиста подписывать контракт с клубом. Но все равно очень странно, что очень сильный форвард свободно меняет команду. За океаном этого не поняли бы, но у нас свой путь.

Легионер

«Авангард» объявил о подписании контракта с первым легионером в это межсезонье. Ближайший сезон в Омске проведет словацкий защитник Кристиан Ярош. В другие времена на менеджеров клуба смотрели бы с удивлением за такой выбор, но сейчас выбор иностранцев существенно хуже. И даже с учетом этого непонятно, чего хотели в «Авангарде». Почему искали именно защитника? Клубу бы на центральных сосредоточиться, да и с крайними не все в порядке. Но, видимо, быстрей удалось уладить все формальности именно с Ярошем. Нет сомнений, что появятся и другие легионеры.

Считается, что Кристиан — это некая замена Вилле Покки. То есть домосед, который хорош у своих ворот, а если и бежит вперед, то в крайних случаях. Но разве были у омского клуба проблемы с хоккеистами такого плана? Есть Дамир Шарипзянов, Виктор Сведберг, Алексей Береглазов если и идет в атаку, то очень редко. Нечасто рискует Федор Беляков, а у Антона Белова и сил не хватит выполнять приличный объем работы. Кристиан последний сезон провел в НХЛ, но лишь условно. Год назад он был обменян из «Сан-Хосе» в «Нью-Джерси», провел за «Дьяволов» всего 11 матчей и быстро уехал домой. Достаточно сказать, что хоккеист принял участие в Олимпийских играх, а ведь хоккеистов из НХЛ туда не отпускали. Не совсем понятно, чем он занимался c 25 января, когда провел последний матч в Северной Америке. Было время найти себе команду, но хоккеист предпочел отдыхать. Трудно оценивать и карьеру в Северной Америке. Всего 94 матча за пять лет — слабый показатель. Ярош — из тех, кто мечтал сыграть в НХЛ, мечту свою исполнил, но совсем ничем не запомнился. В общем, это такой трансфер, который бы никогда и не случился, если бы не обстановка в мире. Но даже сейчас можно было бы поискать и более интересные варианты.

Новички

Два новых игрока пришли в минское «Динамо». Еще один шанс в КХЛ получает нападающий Михаил Шалагин. Лучший снайпер МХЛ сезона-2018/19 (48 шайб) провел 4 матча за родной «Спартак», а затем неожиданно отправился за океан в систему «Тампы». И хотя там признавали талант хоккеиста, но проблемы с коммуникацией не позволили нападающему сделать карьеру. Шалагин провел время в ECHL, а через год вернулся в Россию. Затем был обмен в «Автомобилист», но и там на Михаила не слишком сильно рассчитывали, дав лишь две попытки в главной российской лиге.

Шалагин перебрался в ВХЛ, начал сезон в «Югре», а затем был обменян в АКМ. Сезон в Туле нельзя назвать удачным. На счету Шалагина всего 8 заброшенных шайб, а команда не попала в плей-офф. Но в Минске все-таки верят в хоккеиста. Михаил — чистый форвард, умеющий реализовывать моменты, у него прекрасный бросок, он чем-то по стилю напоминает Антона Бурдасова. Если Шалагин будет заниматься своим делом, а также добавит в объеме работы, то польза будет.

Подписано соглашение с Шоном Лаландом. Боевой защитник, который два предыдущих сезона провел в нашей лиге. 123 минуты штрафного времени в «Адмирале» показали, что хоккеист не боится никого. Как-то ему удалось набрать 45 минут в одном матче за дальневосточников. Это случилось во встрече с «Нефтехимиком», когда он сначала ударил клюшкой Степана Захарчука между ног, а затем слишком сильно спорил с судьями. В «Северстали» манера игры Шона поменялась, Андрей Разин нашел применение, но канадец не стал ключевым защитником Череповца. Минчане хоть и получили иностранца, но клуб не перешел в разряд тех, кто, скорее всего, попадет в восьмерку. Пока состав у белорусов довольно слабый.