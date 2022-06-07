Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:00

Самый неожиданный трансфер КХЛ: в Россию едет японец, который фанател от Овечкина

«Торпедо» подписало контракт с японским хоккеистов
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ю Сато.
Фото iihf.com
Ю Сато с отцом.
Фото соцсети Сато
Ю Сато.
1/3
Ю Сато подписал контракт с «Торпедо».

Межсезонье вошло в стадию, когда клубам сложно удивить переходом или новым контрактом с хоккеистом. Команды или объявляют о сделках, о которых говорилось ранее, или продлевают соглашения с хорошо знакомыми игроками. Минимум сюрпризов. В особенности это касается иностранцев. Они по известным причинам вычеркивают нашу лигу из собственных шорт-листов. Европейцы опасаются давления на родине. Менеджеры полагаются на североамериканский рынок, но привезти в Россию канадца или американца — нелегкая задача. Пополнение лиги новыми лицами сводится к минимуму.

Хоккеисты юниорской сборной России на&nbsp;Кубке Черного мора. Некоторые клубы НХЛ не будут драфтовать россиян. Итоги заключительного турнира сборных

В «Торпедо», где работает самый молодой генменеджер КХЛ Максим Гафуров, нашли легионера, который удивил хоккейный мир. Нижегородцы пригласили на двусторонний (правда, по версии официального сайта клуба, просмотровый) контракт японца (!) Ю Сато. Подобного поворота не ожидал никто. Ограниченный выбор на внешнем рынке заставил искать нетривиальные варианты. Если форвард из Страны восходящего солнца закрепится (или хотя бы сыграет один матч) в КХЛ, то станет первым японцем в нашей лиге. Нижегородцы, впрочем, договорились с Ю Сато не только ради экзотического достижения. А на переезд нападающего в «Торпедо» повлияла прежняя работа нового главного тренера автозаводцев Игоря Ларионова.

Знает русский язык и играл за «Крылья»

Ю Сато знаком с нашей страной. Те, кто следит за детско-юношеским хоккеем, помнят японца по выступлению за школу «Крыльев Советов». Форвард в юном возрасте переехал в Россию и пять лет развивался вдали от родины. Сато с детства фанател от Александра Овечкина. В том числе поэтому родители пытались устроить сына в московское «Динамо». Закрепиться в школе бело-голубых парнишка не смог. Зато Сато радушно приняли в «Крыльях», где он развивался вместе с Василием Пономаревым. Любопытно, что в предвыпускной сезон Сато опередил по очкам будущего проспекта «Каролины» и стал лучшим бомбардиром команды. Правда, россиянин сыграл меньше матчей, но статистика не терпит корректировок.

За время в России Сато не только прокачал хоккейные навыки, но и выучил русский язык. Дебютировать в МХЛ японцу помешал введенный запрет на легионеров в молодежных командах. Зато форварда заметил хоккейный агент Игорь Ларионов. Легендарный нападающий представлял интересы Наиля Якупова, Алекса Гальченюка, Андрея Локтионова, Ильи Самсонова. Попал в список клиентов и запомнившийся по школе «Крыльев» Ю Сато. Герой «Русской пятерки» пристроил японца в финскую молодежную лигу — в систему клуба «Киекко-Вантаа». Изначально планировался вариант с «Лахти Пеликанс» (более известной командой), но молодому хоккеисту хотелось играть, а не сидеть в запасе.

Сезон за «Киекко-Вантаа» сложился удачно. Сато выбил 80 очков за 37 матчей в трех разных лигах. Командировка в Финляндию помогла японцу выйти на импорт-драфт канадской CHL. Форварда приметил «Квебек Ремпартс». Неудивительно, что Сато стал единственным японцем, которого выбрали на импорт-драфте. Обратил бы внимание на другой факт. Новичка «Торпедо» забрали выше (под 24-м номером) небезызвестных российских юниоров: Андрея Баканова (38-й), Кирилла Стеклова (56-й), Даниила Гутика (73-й) и Владислава Фирстова (82-й). Прямой связи выбора на драфте с игровыми навыками Сато нет. Но то, что японца заметили за океаном, — говорит о его профпригодности.

Сергей Иванов. «Надеюсь, за неудачные лакроссы будут удалять». Интервью с вратарем-талантом из СКА

В «Квебеке» Сато познакомился с другим новичком «Торпедо» — Алексеем Сергеевым. Но если уроженец Рыбинска остался в канадской юниорке на два года, то японец после сезона сменил не только команду, но и лигу. Поиск лучшего места для развития свел Сато с американской USHL. Нападающий два года отбегал за «Линкольн Старз», не впечатлял статистикой, но и не портил общей картины. Как-никак в последнем сезоне отыграл 56 матчей из возможных 62 в регулярке и три — в плей-офф. Интересно, что Ю Сато снова воссоединился в команде с Сергеевым, который ковидный сезон-2020/21 начинал как раз за «Линкольн Старз», но хватило россиянина только на два матча. А затем Алексей перебрался в систему «Витязя». Скоро хоккеисты встретятся в нижегородском «Торпедо». Правда, россиянин пока на просмотре.

Креатура Ларионова

Ю Сато — креатура Игоря Ларионова. Разумеется, как и сын Игорь, которого объявили вместе с японцем и Сергеевым. Приглашать «своих» игроков — распространенная практика не только для российских тренеров. Каждый специалист подбирает хоккеистов, с которыми ему (по разным причинам) удобно работать. Когда это коррелируется с качеством, скепсис исчезает. Когда слабого игрока держат в составе исключительно старые связи с тренером, это настораживает и провоцирует много вопросов. Прогнозировать, заиграет ли Ю Сато в Нижнем Новгороде, не менее трудно, чем предсказать, какое место по итогам сезона займет «Торпедо». Сам по себе дебют Ларионова-тренера на клубном уровне пронизан неопределенностью. А перспективы японского форварда без опыта игры во взрослых лигах совсем туманны.

Василий Кошечкин (в&nbsp;центре) продлил контракт с &laquo;Металлургом&raquo;. «Магнитка» за один день превратилась в главного фаворита следующего сезона

Зайдет ли в КХЛ новичок из Страны восходящего солнца — далеко не главная проблемы менеджеров «Торпедо». Тренеры оценят японца на сборах, после чего решат, подходит ли он команде. Стандартная процедура. Дебют японца в КХЛ — не та цель, ради которого в Нижний Новгород подписывали Ларионова. Из Сато не выйдет системообразующего игрока автозаводцев. Хоккейный мир не перевернется после приглашения форварда из экзотической для хоккея страны. Азиатский рынок не заменит европейский.

Японские игроки и раньше заглядывали в КХЛ, но долгожданный матч никто не пробил. Был близок к дебюту Шома Изуми, которого «Адмирал» выбрал на еще существовавшем в 2013 году драфте. До Владивостока праворукий нападающий не добрался, но отыграл 12 матчей за бердский «Кристалл» в МХЛ. Защитник Дзе Арая, которого тренировал и привез в Россию известный в прошлом хоккеист Василий Первухин, засветился в молодежке ХК МВД, но выше МХЛ балашихинский самурай не поднялся. Ю Сато на шаг ближе соотечественников к исторической вершине. Впрочем, нижегородцам пока не до экзотики. Сначала бы разобраться, кто сыграет у Ларионова в топ-6 и кем клуб заменит ушедших Дамира Жафярова и Ивана Чеховича. После чего разбираться, чем поможет клубу перспективный японец.

Александр Овечкин
Илья Самсонов
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
МХЛ
2
1
Читайте также
Новый возрастной ценз: что теперь ждет российское фигурное катание?
Оживший Ничушкин, «сухие» победы, защитник-бомбардир. Путь «Колорадо» до финала Кубка Стэнли – настоящее кино
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поразительное упорство. Российский форвард поедет в НХЛ в четвертый раз после трех провалов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
Результаты / календарь
10.04
11.04
12.04
14.04
18.04
20.04
22.04
24.04
26.04
28.04
30.04
30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости