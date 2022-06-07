Самый неожиданный трансфер КХЛ: в Россию едет японец, который фанател от Овечкина

Ю Сато подписал контракт с «Торпедо».

Межсезонье вошло в стадию, когда клубам сложно удивить переходом или новым контрактом с хоккеистом. Команды или объявляют о сделках, о которых говорилось ранее, или продлевают соглашения с хорошо знакомыми игроками. Минимум сюрпризов. В особенности это касается иностранцев. Они по известным причинам вычеркивают нашу лигу из собственных шорт-листов. Европейцы опасаются давления на родине. Менеджеры полагаются на североамериканский рынок, но привезти в Россию канадца или американца — нелегкая задача. Пополнение лиги новыми лицами сводится к минимуму.

В «Торпедо», где работает самый молодой генменеджер КХЛ Максим Гафуров, нашли легионера, который удивил хоккейный мир. Нижегородцы пригласили на двусторонний (правда, по версии официального сайта клуба, просмотровый) контракт японца (!) Ю Сато. Подобного поворота не ожидал никто. Ограниченный выбор на внешнем рынке заставил искать нетривиальные варианты. Если форвард из Страны восходящего солнца закрепится (или хотя бы сыграет один матч) в КХЛ, то станет первым японцем в нашей лиге. Нижегородцы, впрочем, договорились с Ю Сато не только ради экзотического достижения. А на переезд нападающего в «Торпедо» повлияла прежняя работа нового главного тренера автозаводцев Игоря Ларионова.

Знает русский язык и играл за «Крылья»

Ю Сато знаком с нашей страной. Те, кто следит за детско-юношеским хоккеем, помнят японца по выступлению за школу «Крыльев Советов». Форвард в юном возрасте переехал в Россию и пять лет развивался вдали от родины. Сато с детства фанател от Александра Овечкина. В том числе поэтому родители пытались устроить сына в московское «Динамо». Закрепиться в школе бело-голубых парнишка не смог. Зато Сато радушно приняли в «Крыльях», где он развивался вместе с Василием Пономаревым. Любопытно, что в предвыпускной сезон Сато опередил по очкам будущего проспекта «Каролины» и стал лучшим бомбардиром команды. Правда, россиянин сыграл меньше матчей, но статистика не терпит корректировок.

За время в России Сато не только прокачал хоккейные навыки, но и выучил русский язык. Дебютировать в МХЛ японцу помешал введенный запрет на легионеров в молодежных командах. Зато форварда заметил хоккейный агент Игорь Ларионов. Легендарный нападающий представлял интересы Наиля Якупова, Алекса Гальченюка, Андрея Локтионова, Ильи Самсонова. Попал в список клиентов и запомнившийся по школе «Крыльев» Ю Сато. Герой «Русской пятерки» пристроил японца в финскую молодежную лигу — в систему клуба «Киекко-Вантаа». Изначально планировался вариант с «Лахти Пеликанс» (более известной командой), но молодому хоккеисту хотелось играть, а не сидеть в запасе.

Сезон за «Киекко-Вантаа» сложился удачно. Сато выбил 80 очков за 37 матчей в трех разных лигах. Командировка в Финляндию помогла японцу выйти на импорт-драфт канадской CHL. Форварда приметил «Квебек Ремпартс». Неудивительно, что Сато стал единственным японцем, которого выбрали на импорт-драфте. Обратил бы внимание на другой факт. Новичка «Торпедо» забрали выше (под 24-м номером) небезызвестных российских юниоров: Андрея Баканова (38-й), Кирилла Стеклова (56-й), Даниила Гутика (73-й) и Владислава Фирстова (82-й). Прямой связи выбора на драфте с игровыми навыками Сато нет. Но то, что японца заметили за океаном, — говорит о его профпригодности.

В «Квебеке» Сато познакомился с другим новичком «Торпедо» — Алексеем Сергеевым. Но если уроженец Рыбинска остался в канадской юниорке на два года, то японец после сезона сменил не только команду, но и лигу. Поиск лучшего места для развития свел Сато с американской USHL. Нападающий два года отбегал за «Линкольн Старз», не впечатлял статистикой, но и не портил общей картины. Как-никак в последнем сезоне отыграл 56 матчей из возможных 62 в регулярке и три — в плей-офф. Интересно, что Ю Сато снова воссоединился в команде с Сергеевым, который ковидный сезон-2020/21 начинал как раз за «Линкольн Старз», но хватило россиянина только на два матча. А затем Алексей перебрался в систему «Витязя». Скоро хоккеисты встретятся в нижегородском «Торпедо». Правда, россиянин пока на просмотре.

Креатура Ларионова

Ю Сато — креатура Игоря Ларионова. Разумеется, как и сын Игорь, которого объявили вместе с японцем и Сергеевым. Приглашать «своих» игроков — распространенная практика не только для российских тренеров. Каждый специалист подбирает хоккеистов, с которыми ему (по разным причинам) удобно работать. Когда это коррелируется с качеством, скепсис исчезает. Когда слабого игрока держат в составе исключительно старые связи с тренером, это настораживает и провоцирует много вопросов. Прогнозировать, заиграет ли Ю Сато в Нижнем Новгороде, не менее трудно, чем предсказать, какое место по итогам сезона займет «Торпедо». Сам по себе дебют Ларионова-тренера на клубном уровне пронизан неопределенностью. А перспективы японского форварда без опыта игры во взрослых лигах совсем туманны.

Зайдет ли в КХЛ новичок из Страны восходящего солнца — далеко не главная проблемы менеджеров «Торпедо». Тренеры оценят японца на сборах, после чего решат, подходит ли он команде. Стандартная процедура. Дебют японца в КХЛ — не та цель, ради которого в Нижний Новгород подписывали Ларионова. Из Сато не выйдет системообразующего игрока автозаводцев. Хоккейный мир не перевернется после приглашения форварда из экзотической для хоккея страны. Азиатский рынок не заменит европейский.

Японские игроки и раньше заглядывали в КХЛ, но долгожданный матч никто не пробил. Был близок к дебюту Шома Изуми, которого «Адмирал» выбрал на еще существовавшем в 2013 году драфте. До Владивостока праворукий нападающий не добрался, но отыграл 12 матчей за бердский «Кристалл» в МХЛ. Защитник Дзе Арая, которого тренировал и привез в Россию известный в прошлом хоккеист Василий Первухин, засветился в молодежке ХК МВД, но выше МХЛ балашихинский самурай не поднялся. Ю Сато на шаг ближе соотечественников к исторической вершине. Впрочем, нижегородцам пока не до экзотики. Сначала бы разобраться, кто сыграет у Ларионова в топ-6 и кем клуб заменит ушедших Дамира Жафярова и Ивана Чеховича. После чего разбираться, чем поможет клубу перспективный японец.