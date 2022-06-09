СКА обменяет права на нападающего Ткачева в «Авангард» на денежную компенсацию

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время СКА обменяет права на нападающего Владимира Ткачева в «Авангард» на денежную компенсацию. После этого он должен подписать контракт с омским клубом.

Минувший сезон Ткачев провел в системе «Лос-Анджелеса», проведя в НХЛ лишь 4 игры и набрав 2 (0+2) очка.

Отметим, что Ткачев провел две игры за «Авангард» в чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14. Также в российской лиге он играл за такие клубы, как «Адмирал» и «Салават Юлаев». Всего в регулярном чемпионате КХЛ на счету Ткачева 254 матча, в которых он набрал 185 (62+123) очков.