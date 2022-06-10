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«Спускал полтора миллиона за одну ночь». Интервью хоккеиста Людучина: игромания, откаты в хоккее, драки с партнерами

Людучин в «Разговоре по пятницам»: игромания, откаты в хоккее, драки с партнерами
Юрий Голышак
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Александр Кружков
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Роман Людучин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Роман Людучин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Данис Зарипов и Роман Людучин.
Фото Telegram
Драка с участием Романа Людучина (справа).
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Роман Людучин.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
Роман Людучин с сыном.
Фото Telegram
Роман Людучин и Дмитрий Воробьев.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Роман Людучин.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
Роман Людучин.
Фото Telegram
Милош Ржига.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Доминик Гашек.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Роман Людучин.
Фото Telegram
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Обозреватели «СЭ» поговорили с Романом Людучиным.

Автор самого скандального Telegram-канала о хоккее, в недавнем прошлом форвард «Спартака» и «Сочи» Роман Людучин приходит в редакцию «СЭ» — и мы чуть тревожимся. Такой яркий человек, эмоциональный. Как подступиться? С какой стороны?

Но контакт найден моментально. Людучин просто пучина добрейшей энергии. Показываем в окно на соседний скверик:

— Вот здесь в Ленина стреляли.

— Ого! — Роман, опершись на подоконник, высовывается так энергично, что урок москвоведения становится рискованным.

Вытаскивает подарки корреспондентам и операторам — какие-то пирожные, баночку башкирского меда с орехами.

— От сердца! Все вкусное!

— О, из Уфы прилетели? — вертим мы банку в руках.

— Да, от сына. А пирожные без сахара. Это моя подруга убеждает: сахар — зло, пора от него отказаться.

Криптовалюта

— Следим за вашим Telegram-каналом. Все время в разъездах?

— Никогда не думал, что со мной это случится — с головой ушел в мир инвестиций, криптовалюты. Пытаюсь помогать людям разобраться. Кто-то же прислушивается к моим советам, правильно?

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— Наверняка.

— Простому человеку нужно где-то информацию брать. Вот я зарабатываю сам — и помогаю заработать другим.

— Не дорогой ли хоккеиста Мусатова вы пошли?

— Не знаю, какая у Игоря дорога — но рад, что он...

— Снова под следствием?

— Снова?! Не знал! Тогда давайте закрывать эту тему, не начав.

— Вы-то преуспеваете?

— Вполне. Не жалуюсь. Хоккей закончился, хотелось эмоций — а их нет. Всем бывшим хоккеистам не хватает раздевалки, подколов! Погрустил я, а потом жизнь подтолкнула к новым формам выражения. Так появился Telegram-канал, криптовалюта... Было нелегко — но справился! А сейчас есть мыслишки по поводу возвращения.

— Куда?

— В хоккей! Мне он снится! Я мечтаю вернуться! Нет ничего невозможного, пока ты дышишь, пока сердце бьется и кровь играет. Ну и почему бы не попробовать? Я же никогда не говорил, что завершил карьеру.

— Здоровья-то хватит?

— Да отлично себя чувствую. Не скажу, что в порядке и завтра готов на лед. Все-таки нормальной нагрузки не было давно. Но мышцы помнят!

— Вон, кровоподтеки у вас на руках. Это так сосуды от штанги лопаются?

— Это я на массаж сходил к девочке, бывшей дзюдоистке. Прокрутила меня, будто скалкой! Я орал как звери в Animal Planet!

— С весом у вас вроде порядок.

— Когда играл, весил 95. Сегодня — 91. Мне бы две недельки покататься на льду, чуточку изменить питание — и все. Я не собираюсь обманывать ни хоккей, ни человека, который возьмет меня в команду. Мне это неинтересно! Просто хочу проверить: возможно возвращение или нет?

— Готовы ехать в ВХЛ?

— ВХЛ, Европа — да куда угодно! Вот вчера приснилось: мы в меньшинстве, стою на вбрасывании с левой стороны. В центре Илюха Ковальчук. Атакуем, я забиваю победный гол, обнимаемся... Такие эмоции! Просыпаюсь и думаю: как же это круто! Как же хочется наяву! Вы посмотрите на Александра Попова в ЦСКА. Красавец, один из лучших!

— Это правда.

— Недавно во время хоккейной трансляции камера крупно выхватывает его лицо. Говорю сыну: «Я пришел в КХЛ — этот дядя уже играл. Я закончил — а он все продолжает. 41 год!» Вот с кем нужно интервью-то делать! Что ж вы ждете?

— Попов интервью не дает.

— Да? Странно. Надо вам как-то к нему подбираться. Живая легенда!

— Вы же собрались делать передачу. К вам наверняка пришел бы.

— Не факт. Мы не знакомы. Но у меня к Попову огромный респект. Все ребята о нем отзываются с уважением. Крутейший пример. Бегает больше молодых. Да и быстрее. А катание какое!

— Хорошее? Мы не очень различаем такие детали.

— Шикарное. Я в четыре года начал — сейчас мне 34. А кататься так и не научился!

— Что вы говорите?!

— Да шучу. Сынок просит: «Папа, научи кататься». — «Я сам не умею...»

Драка с участием Романа Людучина (справа). Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Драка с участием Романа Людучина (справа).
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Драка

— Говорят, Попов играет за три миллиона рублей в год. Для такого хоккеиста — копейки.

— Это достоверная информация?

— Везде писалось.

— Тогда надо смотреть, какие у него бонусы. Может, этого хватает — если соглашается? Наверное, Попов за карьеру заработал... Но все равно три миллиона в год — несправедливо. Чем он хуже молодых ребят? Получает ту же нагрузку — и остается лидером!

— Борода-то у него точно была лучшая в плей-офф.

— Без вопросов!

— Самая живописная борода, которую видели в хоккее?

— У Комарова яркая — рыжая. Мои-то команды в плей-офф далеко не заходили, чтобы кто-то прямо знатную бородищу отпустил... У Обшута была хорошая. Но он ее и не сбривал. У Радивоевича не росла, у Ружички — тоже.

— Гашек и не собирался ничего растить на лице.

— Он в плей-офф выбривался еще глаже, чем обычно! Холеный! А-а, вспомнил — крутая борода была у Макса Рыбина! Ухаживал за ней, опрятненькая такая. Приятно посмотреть. Нас постоянно путали. Мы действительно похожи, даже разрез глаз одинаковый. Когда с бородой — вообще как братья. К нему подбегают: «Роман, распишитесь». Приходит в раздевалку: «Опять за тебя автограф давал». — «Я за тебя вчера два».

— У вас были с Рыбиным беседы и поинтереснее.

— Хм-м... Знаете, да?

— Как вы с ним, здоровяком, дрались в раздевалке? Хотим подробностей!

— О-хо-хо! Мы ж оба дерзкие. Я был совсем молодой, выходил в четвертом звене — а Макс уже лидер, капитан «Спартака». Что-то я смену переиграл, не успел вовремя на лавку вернуться. Самый конец периода. Макс начал пихать, я огрызнулся.

— Потом команда заходит в раздевалку — а вы там по полу катаетесь.

— Да, да...

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— Ну и как до такого дошло?

— На скамейке нас Владимир Капуловский, второй тренер, одернул: «Успокойтесь!» Тут сирена, идем в раздевалку. Рыбин бурчит на ходу на меня, я тоже «бу-бу-бу...» Причем мы впереди, команда где-то сзади. В раздевалке сажусь, кладу перчатки, шлем — вижу, Макс приближается.

— Бьет сразу?

— Ну!

— Так кто кого?

— А не сказать, чтобы был победитель. В один угол переместились, в другой... Тут команда появляется, Димка Уппер первым шел. Видит это: «Ой!» Матч в разгаре — а свои дерутся! Шкафы шатаются!

— Прекрасная, должно быть, картина.

— Яркое воспоминание для всех, кто видел. Но мы с Максом нормально ладим.

— Он парень-то хороший.

— Такой серьезный мужчина. У нас лет семь разницы. Ему было 26, а мне 19! Очень тогда ощущалось! Я на людей смотрел: «Ему 30. Блин, когда ж мне столько-то будет? Это ж старость — как он еще играет?»

— У потасовки с Рыбиным было продолжение?

— Да что вы! После матча помирились! Мы и с Баранкой дрались на тренировке, и с Бутурлиным. Однажды с Серегой Акимовым шайбу не поделили на буллитах. Замес пошел, бам-бам... Так он мне в шлем попал — сломал руку.

— Господи!

— Костяшку какую-то. На матч выйти не смог, еще сколько-то пропустил. Начальство вызывает: «Вы что творите — в день игры?!» Правда, не оштрафовали.

— Хоть раз вам досталось в этих перепалках?

— Чтобы был бланш в пол-лица? Нет. Всё фифти-фифти.

— Недавно умер славный динамовец Сергей Яшин. Это про него Каспарайтис говорил: «Никого я так не боялся, как Сергея». Самый сердитый ветеран, с которым сталкивались вы?

— Когда я пришел в «Спартак» — таким был Рыбин. Закрытый, суровый, взгляд исподлобья... Но я и в «Дизеле» себя в обиду не давал! Мне там в первый же вечер сказали: «Сейчас в тапок две шайбочки уложим, в баньке получишь по заднице пару раз». Я насупился. Думаю: «Серьезно, что ли? Разве так можно? Но не на того напали, я не лошара!»

— Какой вы.

— Мне 17, а людям рядом по 33-34! Ну как?! Приходилось давать отпор. Как в «Спартаке» тому же Рыбину. Я вообще никого не боялся! Был еще такой Саня Дроздецкий. Вроде весельчак, ни с кем не собирался драться, но язык подвешен будь здоров. Разговаривал без остановки. Он мне слово — я ему два. Макс услышал однажды нашу перебранку, ко мне: «Много базаришь...» — «Это он много базарит!» С Саней драк не было, но как-то будто подстрекал. А с Рыбиным выплеснулось.

Роман Людучин. Фото Никита Успенский, "СЭ"
Роман Людучин.
Никита Успенский, Фото «СЭ»

Разводилы

— Вокруг всякого хоккеиста вертится миллион людей, пытающихся развести на бабки.

— Вы даже не представляете, сколько!

— Самое неожиданное предложение инвестировать, с которым подкатывали к вам?

— Чего только не было... Лучше расскажу, на что я повелся. Жил в Сокольниках, возил меня по Москве один и тот же таксист. Ну и вошел в доверие. «Как бы на хоккей попасть?» — «Да нет проблем, вот тебе билеты». Потом начал потихоньку что-то предлагать. Давай, говорит, купим два 15-летних Mersedes класса Е, «лупоглазых». Пусть ездят как такси. Быстро окупится, года за полтора. Дальше пойдет навар. Ну мы с другом-хоккеистом и вложили по 500 тысяч.

— Что дальше?

— Ждали-ждали прибыли... Разок получили 30 тысяч рублей. Все! Да постоянно куда-то втягивали. Продавать чай, табак. С какими-то людьми встречались — те образованные, так грамотно рассказывали, что и я чувствовал себя «бизнесменом». Полное ощущение, что можно доверять.

— Ни с кем не советовались?

— Думаешь: а к чему советоваться? Я что, дурак, сам не разберусь?

— Тоже печально закончилось?

— Деньги потерялись, не вернешь. Но я все равно благодарен каждому подлецу и подонку, которого встретил. По карману било сильно, но это уроки.

— Сколько потеряли?

— Зарплата в «Спартаке» у меня была миллионов пять...

— В месяц?

— Вы что — в год! Ну и вложили на двоих миллионов пять. Три с половиной потом успели выхватить. Еще цветочный бизнес предлагали. Чтобы роботы торговали.

— Тоже попробовали?

— Да. Но из роботов вовремя забрали деньги. Мне понадобилось срочно, свою долю вывел, а друг говорит: «Тогда и я свою забираю». Но успел убедиться — в нашей стране у тебя будут расписки, переписки, договора, что угодно. Ничего не поможет!

— Где-то лежит у вас пачка расписок?

— Какой-то договор. Сохранил на память.

— Кто-то из игроков «Спартака» ваших времен рассказывал — эти разводилы пасли хоккеистов даже в их любимом ресторане.

— Наверное, я был не такой высокооплачиваемый, чтобы меня пасти. Где-то сам находил! Есть девицы, которые охотятся за хоккеистами. Но я жил в розовых очках лет до тридцати, вообще ни о чем таком не думал.

— Сейчас вас уже не развести?

— Мне хочется делать добро! Вот вам история — прямо из сегодняшнего дня. Прогуливался по центру Москвы с девушкой. Какая-то бабуля с сумками — помог ей поднять на пятый этаж. Самому приятно! Подходит паренек. Маленький, рыжий: «Желаете поучаствовать в моем стартапе?» А мы как раз обсуждали помощь людям. Давай, говорю, излагай. Послушаем.

— Что предложил?

— Спрашивает: «Что бы вы выбрали — здоровье, любовь, удачу? Или еще что-то?» Я отвечаю, что выбираю здоровье. Девушка моя: «А я удачу». Мальчишка вынимает какое-то сердечко: «Каждый день 50 раз его переворачивайте, и через 50 дней у вас будет все, в том числе начальный капитал — 50 миллионов рублей». Девушка получает сову из картона: «Каждый день поверните 30 раз — принесет вам удачу!»

— Ловко.

— Отлично, отвечаю. Сколько мы за это должны? «Одна сова — тысяча рублей. Если что-то не случится — пишите в мой Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской), все верну». — «А если сейчас захотим вернуть?» — «Можете отказаться, я найду кого-то еще». — «Ну и сколько человек клюнуло?» — «800 с чем-то...»

— На картонных совах — 800 тысяч рублей! Не на то мы учились.

— Не знаю, врет ли. Неважно! Перевел ему две тысячи, он довольный побежал в ресторан. Поддержал паренька.

— Женитесь на подруге-то? Будет ей обещанная удача?

— Ха! Это просто подруга. У меня их много. А сердце свободно.

Роман Людучин с сыном. Фото Telegram
Роман Людучин с сыном.
Фото Telegram

Грешки

— Бывшая жена в общении с сыном ограничивает?

— О, нет! С Елизаветой Сергеевной у меня изумительные отношения. Можем говорить на любую тему, никакого негатива. Многие удивляются! Недавно сидим с приятелем, вдруг звонок. Ага, говорю, «БЖ» на проводе...

— «БЖ»?

— «Бывшая жена». На аватарке вместе стоим. Тоже народ удивляется — как это, с бывшей-то супругой? А вот так!

— Она в Уфе?

— Да. Сына часто забираю. Как-то взял Яна на две недели, а вернулся он домой спустя пять месяцев. Через два с половиной говорю: «Съезди к маме-то! Она соскучилась!» Ну, съездил. Потом звонок: «Папа, давай я еще у тебя поживу...» Разбежались мы четыре года назад — тогда Ян меня видел раз в три месяца. Или когда я был травмирован.

— Сколько лет сыну?

— Семь. Скоро Ян Романович пойдет в школу. Вот не знаю — где! Я даже для себя не определил место жительства. Мне и Питер нравится, и Москва. В Уфе часто бываю, в Пензе у родителей. Люблю движ — сегодня здесь, завтра там! Девушка-астролог мне пишет: «Как я тебе завидую — то ты в Петербурге, то в Дубае...»

— От девушек-астрологов надо держаться подальше. Это наш противоречивый опыт говорит.

— Да? А вот что эта для меня написала — все сбывается! Я прямо стал верить!

— Нам кажется, дом у человека там, где припаркован его автомобиль. Где — ваш?

— У меня сейчас нет машины. Так что мое сердце припарковано везде! Приезжаю в Пензу — там по мне скучают мама с папой, сестра, племянники. Я их «дети кукурузы» называю. В Уфе — сыночек, Елизавета Сергеевна. У меня и с ее близкими хорошие отношения. Кайф там, где тебя ждут — а меня ждут всюду!

— При этом ни в Москве, ни в Питере у вас нет квартиры?

— К сожалению. В свое время не посоветовали. Постоянно вкладывался не туда. У меня финансовая история настолько пестрая — вы даже не представляете. Но это для книги. Пока все карты не раскрою. Будет что почитать!

— Все раскрывать не надо. Хотя бы чуть-чуть.

— Есть у меня грешки — азартный я человек!

— А-а, все ясно. Автоматы?

— Покер, блэкджек, автоматы... Немногие люди могут с этого соскочить сами!

— Вам-то удалось?

— Ладно, раскололи меня! Разожгли! До какого-то момента не понимал, что это превратилось в проблему. Думал: вот алкоголизм, наркомания действительно проблемы! А что такое игра? Да захочу — завтра перестану! Не буду играть — и все.

— Хочу — играю. Не хочу — не играю.

— Да. Но это коварная штука! Только поверил в свои силы — возвращается. Как-то месяца два не играл. Потом думаю: «Разочек. Проиграю пять тысяч. Ну, десять». Незаметно ушло 20. А дальше миллион, два, три! Сидишь такой: да-а... Хватит. Человек с другой слабостью, алкоголизмом, мне сказал: «Пока ты не осознаешь, что игромания — болезнь, не сползешь».

— Разумно.

— С этим нужно работать, обращаться за помощью к психологам.

Юрий Морозов. «Весь наш хоккей мог погибнуть. Сборная летела из Нью-Йорка, над океаном молния ударила в самолет...»

— Как же вы соскочили?

— Да никак!

— ?

— Деньги-то однажды заканчиваются. Приходится занимать. Поверьте, вот здесь начинается жизнь, полная драм.

— В какой-то момент вы обнулились?

— Конечно! Да не просто обнулился! Были чертовски сложные ситуации. Но сейчас вы всю мою книгу раскроете...

— В долги залезли?

— Да какие! Это еще до КХЛ случалось. Вся моя жизнь — аритмия. Из крайности — в крайность! Знаете что? Читайте книгу!

— Теперь-то уж точно прочтем. Помните самый лютый проигрыш?

— У меня ощущение, что разом я много не проигрывал. Чуть-чуть здесь — чуть-чуть там. Вдруг оказывается, что просадил в пятьдесят раз больше, чем мог позволить. Кричишь себе: а-а, стоп! Проходит время — и история повторяется. Я заметил: все мои проигрыши случались, когда не хватало горячих эмоций. К примеру, травмировался, просто смотреть хоккей скучно — а не поставить ли мне на счет? И ты опять в ловушке! Но какие же ощущения, когда выигрываешь!

— Это самое страшное. Дьявольщина.

— В том-то и дело. Финал всегда один. К тому же теперь все проще и коварнее. Раньше надо было куда-то идти, искать казино, автоматы. Сидеть в прокуренном зале, кашлять, плеваться от этого дыма. Сейчас можно остаться с голой жопой, сидя дома с телефоном в руке.

— Вам удавалось?

— Через телефон? Так и было! Начинал с мелочи — и «залипал». Терял счет времени. Потом смотришь: «О, миллиона нет...»

— А говорите, много за раз не проигрывали. Случалось, и миллион уходил?

— Бывало и больше.

— После такого проигрыша все выжжено в душе?

— Выжжено! А еще у тебя послезавтра матч — и висит вот это. Выходишь на лед пустой. Ты в «минусе», позавчера были «баллоны» у Крикунова или Разина. Умирал за полтора миллиона в месяц — и спустил их за одну ночь! Да, интересная у меня жизнь...

Данис Зарипов и Роман Людучин. Фото Telegram
Данис Зарипов и Роман Людучин.
Фото Telegram

«Телега»

— Сами придумали — выплескивать правду о хоккее в Telegram-канале? Или кто-то посоветовал?

— Я чужое присваивать не люблю и не буду. Предложил мне один человек. Назовем его N. Негативный опыт! Но все равно благодарен. Хотя такой неприязни после совместной работы ни к одному человеку не испытывал. В плане профессионализма планку еще держит. Что касается человеческих качеств — тут минус однозначный...

— Это ваш бывший агент?

— Нет-нет, вообще не хоккейный человек! У него родилась идея — «Давай сделаем!» Не было канала у только что закончившего хоккеиста. Я хотел немножко другой формат, но пошло как пошло. Мне многие писали: «Ой, Рома, круто!» Это когда я за ребят заступался, рассказывал, где в ВХЛ не платят. Какие-то истории обнародовал. Больше было позитива, чем негатива — хотя кого-то задевало. Но мне шишек не прилетало. Затем начался другой этап.

— Когда канал стал совсем скандальным.

— Да, пришлось с человеком разойтись. Спокойно, не поливая друг друга грязью. Я выкупил свой канал.

— Цена вопроса?

— Не скажу. Даже не уверен, что надо было это делать. Но решил: так справедливо. Сам предложил условия, которые устроят всех.

— Заплатили сотни тысяч рублей?

— Да. Ничего, тоже опыт. Что-то я про Разина вопросы жду-жду, а их все нет! Вы что, не приготовили? Это ж самое популярное в моем канале!

— Сейчас дойдем. У вас за каждым поворотом в жизни — что-то невероятное.

— Не хватит нам, значит, трех часов? А то у меня вечером поезд в Питер!

— Успеем. Многие заводят Telegram-канал, а через полгода забрасывают. Надоедает.

— У меня все было ярко и систематизировано. Каждое утро мысль: «О, сегодня нужно что-то написать». Главное — не скучно! Но происходило странное: меня знают как веселого и позитивного человека. А здесь людям нравилось читать какую-то жесть в моем исполнении. Кто кого предал, кинул, ударил, послал... Это выбивало из колеи!

— Понимаем.

— Я долго думал, терзался. Начались стычки с компаньоном. Он хотел, чтобы было жестче и жестче.

— А вы не хотели?

— Нет! Это мои принципы! Например, никогда не затрагиваю семейные темы. У меня какое-никакое имя, поиграл в КХЛ. Люди знают — я другой! Мне весь этот треш не нужен!

— Что стало последней каплей?

— Он захотел у одного из хоккейных людей задеть семью. Я ответил: «Исключено!» Поговорил с опытным товарищем — тот посоветовал поступить так, как я и поступил.

— Разойтись с компаньоном?

— Да. Я человек-позитив, а от меня шел сплошной негатив! Это угнетало! Постоянно нервничал. Вот есть «минусовые» люди — тянут тебя назад, дают один негатив, в котором я жить не могу.

Валерий Харламов, Виталий Ерфилов, Владислав Третьяк. «Крикунов — садист. Даже меня переплюнул». Интервью первого тренера Третьяка и Харламова

— Ни с кем вас всерьез канал не рассорил?

— Я с хоккеистами общаюсь, с болельщиками. Один в Дубае вдруг говорит: «От многих слышал — о тебе не очень хорошо отзываются». Я сижу, глазами хлопаю: «Кто? Почему?» Мне казалось, все знают — я добрый, люблю прикалываться. В раздевалке, бывало, не заткнешь. Может, это и помешало в карьере. Тренеры так смотрели: «Что-то ему слишком весело — сегодня играть не будет...» Еду расстроенный, потом думаю: «Да что я приуныл? Я даже не знаю людей, которые это сказали, — по фигу на них!»

— В самом деле.

— Проходит время — уже от другого слышу: «Ром, я тут пообщался — о тебе отзываются не очень...» — «Да кто опять?» — «Вот, такой-то». — «Мы с ним не знакомы! Просто играли друг против друга!» Тут я расстраивался секунд тридцать, не больше. Не нравлюсь кому? Наплевать! Знаете, сколько у меня планов?

— А вы расскажите.

— Сделать шоу на YouTube. Приглашать героев невидимых, но интересных — массажистов, докторов, сервисменов. Ну и тренеров. Записать несколько песен с артистами, которых очень уважаю.

— Это с кем же?

— С Полиной Гагариной, например.

— Ого, куда замахнулись.

— У нее потрясающий голос! Нравится мне и Киркоров. Пою его песни в караоке. Еще Басту слушаю, Гуфа.

— Сейчас какая музыка в вашей душе? Соответствует настроению?

— Грустная... Всякие «сопливые» песни. Гагарина, Алексей Чумаков. Это вообще мой любимый исполнитель в России. Вот он — моя душа!

— Как сформулировали.

— Он написал к рождению дочери «Небо в твоих глазах». А у меня сыночек в соцсети подписывается — «Ян МаЛю». Вроде — Ян Маленький Людучин. Давайте споем?

— А давайте.

— (поет) Небо в твоих глазах, я молю лишь об одном небеса,

Чтобы тебе сказать: «Я люблю небо в твоих глазах!»

Эта песня всегда в моей душе. Сына обожаю. Сегодня звонит: «Пап, я тебя люблю! Когда приедешь?» Тяжело нам на расстоянии! Но вот, блин, обидно, когда слышу: «Рома какой-то не такой». Думаю: что я неправильно сделал? Даже некоторые менеджеры ставят меня в один ряд с Аниськой!

— С Михаилом Анисиным?

— Да. Хотя до его уровня я точно не дорос, так не хулиганил. Все это непонятно... К чему я вел-то?

— К чему?

— Столько мыслей, планов! Что бы ни говорили — все равно у меня будет яркая жизнь. Ни на кого не похожая. Кто еще из хоккеистов создаст канал, кто вызовет Разина на бой?

— Да никто.

— Я первооткрыватель! А на канале вернулся к позитиву. Все теперь пишу сам. Позволяю людям угадывать счет — и вручаю подарки. Я на лайте, кайфую от жизни! Балдею от всего — от крипты, от рассказов о хоккее, от того, что делаю добро. А если кто-то считает, что Рома плохой — ну, пусть считает.

— Читали, из-за Telegram-канала разругались вы с Никитой Щитовым.

— Уже помирились. Никита тоже импульсивный молодой человек, из Уфы. Все у нас нормально. Кто-то со стороны думал, будто мы с ним ссору разыграли: «Что за хайп?!» Для меня реакция Щитова вообще-то была неожиданной. Я и не понял — что это вдруг? Хотел сейчас сказать: «У каждого правда своя». А на самом-то деле правда одна...

— На «Авангард» вы прилично наезжали.

— Да ладно! Что я такого сказал-то? Просто что ни напишешь — все равно будут недовольны. Надо только хвалить. А я не хочу быть для кого-то удобным! Главное, это не было заказухой. А то мне писали: «Ты продался...» Ни копья мне не заплатили ни за один пост!

— А предлагали?

— Мне — нет. Может, компаньону? Я не в курсе. Без моего ведома ничего не публиковалось. Что-то наговорю — мне показывают текст: «Выпускаем?»

Андрей Разин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Андрей Разин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Топчик

— Вот и дошли мы до бывшего вашего тренера Андрея Разина. Которого вы через Telegram-канал вызвали на кулачный бой.

— Андрей Владимирович — яркая личность! И я зашел ярко!

— Куда уж ярче.

— Не помню, как родилась идея, но Андрей Владимирович изначально был в моем «шорт-листе». Сегодня вам честно могу сказать — Разина я обожаю!

— Вот это новости...

— Да спросите у него, я всегда так говорил. Может, шутя. А что он мне про живот ответил, помните?

— Когда Людучин избавится от живота — тогда и будет разговор про бой.

— Вот! Легкая медийная перестрелка. Мне кажется, Разин все это с улыбкой воспринял.

— Тренер-то он хороший?

— Из тех, с кем я работал, — один из топчиков! Мне подходит его мышление. Я бил не по тренеру, а по человеку!

— Спасибо. Теперь все разъяснилось.

— К тренеру Разину у меня вопросов нет. Да, было какое-то недопонимание. Видел — я ему интересен. Меня как игрока уважает, ценит. Но что-то Разину мешает относиться ко мне как к остальным хоккеистам, которым он доверяет. Будто я достоин исключительно тумаков!

— Вы были один такой в команде?

— Нет. Про других ребят говорить не буду, скажу про себя. Был момент, когда Разин мог меня реанимировать как хоккеиста.

— Он говорил — вы ему звонили, просились в команду.

— Да. Звонок был, я и не скрываю. Сказал: «Андрей Владимирович, вы были правы, когда говорили — еще годочек Людучин поиграет в КХЛ, потом ВХЛ, а дальше и вовсе закончит... Но мне бы шансик получить!»

— Что ответил?

— «Нет, у меня все позиции заняты, иностранцы...» Ну, нет так нет. Все равно спасибо, отвечаю. Нормальный разговор!

— Звонили вы уже после выпадов в «Телеге»?

— Нет, раньше. Где-то за год. Позже мы не общались.

— Вот вызвали вы Разина на бой. Допустим, поколотили бы его. Неужели вы, добрый человек, получили бы от этого удовольствие?

— Ой, не знаю... Начнем с того, что Андрей Владимирович в хорошей форме. Я-то ничем не занимался. Никакого бокса. Махну кулаком — может, попаду.

Игорь Есмантович, Сергей Федоров и&nbsp;Иван Федотов (слева направо). «Про нас пишут «жирные коты». Воспитываем по-другому: мы — ЦСКА». Чемпионское интервью президента армейцев Игоря Есмантовича

— Значит, вопрос, кто бы победил?

— Разумеется. Но это было бы интересно. Думаю, до реального боя не дошло бы. Хотя я был готов. Ответил бы Разин: «Давай!» — заработали бы денег.

— Вы рассказывали, что Разин выписал себе тренера по боевым искусствам.

— Не думаю, что к бою. Это было чуть раньше. Я знать не знал, что он боксирует. Со временем дошла информация. Он сам что-то выкладывал в соцсетях. Кстати, еще одна моя идея — позвать Андрея Владимировича на интервью. Не знаю, согласится ли...

— Если бы сейчас в эту комнату вошел Разин, что бы вы ему сказали?

— Протянул бы руку, поздоровался: «Привет, Андрей Владимирович!»

— Это понятно. А дальше?

— Да ничего. Никакого негатива к Разину я не испытываю.

— Сразу бы в драку не кинулись?

— Только если бы он побежал на меня с кулаками. Но это вряд ли. Мы же не на программе «Окна»...

— Мы цитату вашу выписали: «Разин — один из моих лучших тренеров. Я кайфовал при нем в «Югре».

— Так и было! Действительно кайфовал! Но если уж Разин начинал браниться — тут перебарщивал. Вот надо ему давить психологически. Я даже стал привыкать к этому: если собрание — без моей фамилии не обойдется. Кому-то объясняет, потом поворачивается ко мне: «Ты понял?» Такой он... Лис. Ходил, выискивал эту ворону с сыром...

— Нежно как формулируете.

— Не думаю, что Разин сердится на меня. Пусть знает, что я к нему как к тренеру с огромным респектом! А если, как уверяет, меняется по-человечески, это вообще круто.

— Так чем Разин хорош как тренер?

— Мне нравился его хоккей. Когда он пришел, тактика в «Югре» была простая — выводим шайбу через борт. Центральный нападающий бежит помогать. «Ак Барс» так играл при Билялетдинове. Тут появляется Разин: «Ребята, весь левый фланг свободен! Вы зачем себе прокидываете-то? Я разрешаю — творите!»

— Ваша реакция?

— Сразу думаю: здорово! Можно дать диагональку, в ширину... Кто-то предпочитает протыкать, бежать — а я люблю красивый хоккей. Нравилось, что Разин немало времени уделял большинству. Да и мне доверял!

 — Это важно.

— Когда тебе тренер доверяет — из кожи вон будешь лезть. Крылья вырастают! У меня было не так много тренеров, от которых полное доверие. Хоть благодарен всем. Я как монах, да? «Всё принял», врагов возлюбил! Рома — Будда, Рома — Иисус!

— Есть в вас что-то подлинное, китайское.

— Во мне и китайское, и цыганское. Метис.

Роман Людучин. Фото Никита Успенский, "СЭ"
Роман Людучин.
Никита Успенский, Фото «СЭ»

Контракт

— Взялись раскрывать секреты — давайте уж до конца. Сколько вам Разин предложил потерять в зарплате в «Югре»?

— О-ой! Зачем? Нет, не буду говорить! Но для молодого парня такая цифра — весь годовой контракт.

— Зачем Разину это надо было?

— Мне объяснили, мол, придут новые игроки, нужен бюджет. Чтобы хватило на несколько хоккеистов. Не мне одному сократили зарплату — многим! Все могло быть иначе в моей карьере, если бы контракт подрезали, но дали такой же на следующий сезон. У меня был бы шанс понравиться Захаркину, который пришел после Разина. Но контракт не дали — хотя выглядел я неплохо. Сейчас-то можно говорить — 70 процентов матчей отыграл с почти разорванным пахом...

— Ух. Это больно.

— Мне Разин как-то говорит: «Сыграешь в первом звене. Если будешь оправдывать». — «Ну... Постараюсь!» Это доверие я страшно боялся потерять. Выпускают в первой тройке, в большинстве. Играю много — хоть нога не всегда пускает. Бывали матчи, когда еле сдерживаешь стон, думаешь: «Все, нужно говорить доктору». Я даже обезболивающих уколов не делал!

— Вы герой, Роман.

— Если бы укололи — потерял бы ощущение опасности. Все-таки боль подсказывает, когда надо тормознуть в движении. А на уколах мог бы дорваться полностью. Поэтому врачу и не говорил. Он бы сказал: «Ты что, дурак?» Наверняка тренеру доложил бы.

— Ни одной игры не пропустили?

— До конца сезона — ни единой! Еще и набрал очков двадцать! Вдруг узнаю — меня не оставляют. Вспоминал, как шел к доктору после выходных — когда предстояли «баллоны». Так аккуратненько: «Пах немножечко болит...» — «Да на «баллонах» задница работает!» Вкалывал наравне со всеми, никаких поблажек. Обидно, что не вознаградилось.

— Вас же Андрей Владимирович не сразу воспринял?

— О, это история. За три дня до его назначения возвращаемся из поездки — у меня температура 40! Жесткая ангина. Дня четыре меня штормит, еще два с температурой. Затем приезжаю во дворец, вижу листок на стене — я в списке на отчисление.

— Что стряслось?

— Ничего не пойму! Еще и дедлайн. Вот это да, думаю. Играл-играл, заболел. Никто не вызывает, самочувствием не интересуется, а потом обнаруживаю, что отчисляют. Все, delete!

— Вы один в этом списке?

— Там Гриша Желдаков, еще кто-то. Вышел покататься с командой Димы Алтарева, нашего пензенского тренера. Полтора часа на льду мне хватило, после ангины большую нагрузку не давал. В баню сходил, поехал по делам. Вдруг звонок: «Тебя Разин срочно хочет видеть!» Быстрее-быстрее мчусь, короткий разговор: «Через семь минут чтобы был на льду!»

Габриэль Ландескуг и&nbsp;Валерий Ничушкин. Первый тренер звезды «Колорадо» Ничушкина: «Про него говорили — он деланный»

— Это поворот.

— Звоню агенту: «Что делать-то?» Передохнуть не успел — снова на тренировку? Ну и попер! Сразу в полную! Как вам ситуация?

— Прекрасная.

— Или тебя выгоняют — или идешь на лед. Уже плюешь на здоровье: а-а, проканает! Сердце? Ничего! Вот почему мне обидно.

— А нам было обидно узнавать из вашего Telegram-канала, что Андрей Владимирович якобы использует откаты. С этим как быть?

— Уф-ф! «Использует» — это что? Пойман за руку! Правильно?

— Наверное. Вы ж об этом писали — по ситуации с хоккеистом Ибрагимовым.

— Да, писал про Ибрагимова. Такой щепетильный момент... За руку я никого не ловил, но эту историю мне поведали. Опять же, там говорилось не «взял», а «сказал»! Типа — «поделись». Не люблю я эти темы, слушайте!

— Так что ж публиковали?

— Много раз пожалел, что затронул.

— Нам один хоккеист рассказывал про тренера старой школы: «Совершенно обнаглел. Всегда брал десять процентов, а сейчас попросил пятнадцать...»

— Вот! Эта проблема существовала до нас — и будет после. Но я в грязные темы больше не полезу. Даже не знаю, сохранились ли те записи в моем канале. Если Андрей Владимирович захочет со мной обо всем этом поговорить — я готов, с удовольствием. Для меня он остается хорошим тренером.

Роман Людучин. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Роман Людучин. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Корни

— Вам откат хоть раз предлагали?

— Нет. Ни откат, ни подкат... Но это есть и будет — такая у нас жизнь! Какой у вас сегодня эксклюзивчик, а? Горячий получится материал?

— Хотелось бы.

— Я за чистый хоккей! Но часто сталкивался с ситуацией: хоккеист слабее тебя, это всем ясно. Зато у него трехлетний контракт — а тебе не предложат и годовой.

— Тогда расскажите — что ж со своим агентом разошлись?

— Со Стасом Романовым? Он не смог мне найти работу в КХЛ, тут звонок от другого агента: «Есть вариант в Китае. Но чтобы я тебя представлял, должен разорвать с прежним своим агентом». Все, со Стасом я рассчитался.

— В Китае не срослось.

— У меня были две попытки пристроиться в «Куньлунь». Ладно, я всем простил, это история скучная. Муторная. Давайте дальше.

— Во второй приезд в «Куньлунь» вам обещали 10 тысяч долларов в месяц — а не дали ничего. Что ж тут скучного?

— Дали «просмотровые» — 500 долларов. Я возмутился: «Ребята, вы что? Сюда прилетел за свой счет — у вас на контрактах люди, которые в КХЛ вообще не играли. Им вы билеты оплачиваете. А мне даете «просмотровые» 500 баксов? До свидания...» Ну, несолидно. Я был там единственный хоккеист, прошедший КХЛ. Да еще с реальными корнями из Китая, все документы поднял. Не понадобилось.

— Вам хотелось сыграть за сборную Китая на Олимпиаде в Пекине?

— Это было реально. Они в самом деле планировали собрать китайских игроков. А у меня всё — опыт в КХЛ, китайская фамилия, корни. Оказался бы в «Куньлуне» лет пять назад — еще играл бы, наверное!

— Фамилию бы вашу написали на свитере в три слова.

— Она такая и есть. Лю — это фамилия. Ду — имя. Чин — отчество. Как только ни склоняют в гостиницах — Людучкин, Людихин, Людичин, Лудуин...

— Как же ваш прадед оказался в Пензе?

— Не представляю! Слышал, была там китайская диаспора. Но чем он занимался, не в курсе. Вот папа прочитает, скажет: «Эх ты, балбес». Я как-то ждал губернатора Бочкарева в приемной. Он выходит: «О, Ромка, и ты здесь?» — «Здравствуйте, Василий Кузьмич». — «Мы с твоим дедушкой дороги строили...» А я и не знал — так приятно стало!

— С Китаем не сложилось, зато в Корее поиграли.

— Там мне понравилось — чудесная страна, добрейшие люди! За восемь месяцев я ни разу не разозлился. Пропитался их ценностями.

— Это какими же?

— Там считают: чем белее кожа — тем красивее человек. Мне-то казалось, наоборот: если загорелый — классный! Если белый — ты как смерть. А через несколько месяцев смотришь: какая кореяночка симпатичная, белая-белая...

— Подругу себе в Корее завели?

— Нет.

— Недочет.

— Там сложно! Даже в караоке приходишь — тебя провожают в отдельную комнату. Сиди и пой. Кстати, звук убогий. Нас собралось в этом клубе шесть русских. Дали один автомобиль KIA Carnival на всех. До арены ехать минут пятнадцать. Вот и общались между собой.

— А в Казахстане вы на автобусе по 20 часов на матчи добирались. Это ж с ума сойти.

— Да бросьте. Человек ко всему привыкает. Мы и в «Дизеле» на автобусе полстраны объехали. Рекорд — 24 часа до Орска. Я, конечно, подготовился. Купил одеяло, подушку и улегся под сиденьями. Крутился колбаской всю дорогу.

— Как играется после такого вояжа?

— Тяжеловато. Мышцы затекают, ноги как гири. Если сразу выйдешь на лед, пробежишься — наутро получше себя чувствуешь. Вот если нет возможности покататься — хана.

— Последний ваш клуб — венгерский «Уйпешт», за который в 2020-м провели три матча.

— Я отыграл два матча и один период, так точнее. Быстро история закончилась.

— Что случилось перед вторым периодом?

— Поймал шайбу на себя. Прямо в подъем, где коньки зашнуровываешь. Доиграть не смог, четыре дня не ходил вообще. Разбухла! На одной ноге в туалет прыгал!

— Что врачи?

— В клубе никто моей судьбой особо не интересовался. Как раз ковид накрыл — у доктора без меня забот хватало. Никакой помощи!

— Платили вам две с половиной тысячи евро?

— Даже не помню свой контракт. Но денежки маленькие, это правда. Да и клуб не самый богатый в стране. Вот в Румынии несколько наших ребят играло — там неплохие условия. А мне из-за ковида еще предложили зарплату подрезать!

— Что ответили?

— Ничего не ответил. Уехал.

— Тогда и решили сосредоточиться на Telegram-канале?

— Сидел-сидел... Приуныл! Одна идея, другая. Так и родилось.

Роман Людучин и Дмитрий Воробьев. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Роман Людучин и Дмитрий Воробьев.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Ветеранчик

— Не считая матча в Венгрии — самый памятный случай, когда поймали шайбу?

— Это в «Спартаке». Играем с ЦСКА. Кто-то из наших ошибается, шайба вылетает на пятак. Замах — и я ложусь под мощнейший бросок. На мое счастье, засадили не в висок, а в ту часть шлема, что закрывает ухо. Но все равно голова дня два звенела. Потом в матче с «Магниткой» дядя Сережа удружил.

— Кто-кто?

— Сергей Мозякин. У меня в КХЛ было два кумира — он и Данис Зарипов. Суперигроки! Так вот в первом периоде Мозякину дали пас, я на него выкатился, щелк — и секунду спустя адская боль в ноге. Матч кое-как доиграл, в раздевалке снял форму — надкостница разбита, всё в крови. Шайба пробила щиток насквозь. Шрам остался. Да, думаю, хороший у дяди Сережи бросок!

— Под жесткие силовые приемы попадали?

— Самый-самый — в «Сочи», когда принимали «Автомобилист». Был там защитник Журавлев, крупный парень. Я вошел в зону, опустил голову, засмотрелся на шайбу, а он с отката — плечом в подбородок.

— Ох.

— Я был в расслабоне, как раз бросал в тот момент — и словно в стену воткнулся. Это называется хлыстовая травма шеи — когда голова резко улетает назад. В общей сложности два месяца пропустил. Долго мучили головные боли, спать не мог.

— С Рыбиным вы в раздевалке сцепились. А на площадке в ярком мордобое поучаствовали?

— Да я и дрался-то всего пару раз. Помню, играл в Новосибирске говнистый ветеранчик по фамилии Кривоножкин. Задиристый, противненький. По манере игры напоминал Лео Комарова. Как-то попер на меня: «Ты чего?» — «А ты чего?!» Ну и надавали друг другу тумаков. Бам-бам-бам!

— Последствия?

— Никаких. Меня вообще никто не «выключал». За всю жизнь — ни одного нокдауна.

— Зубы-то вам вышибали?

— Не-а! Все свои! Вот, смотрите. Народ поражается: «Что ж ты за хоккеист — если зуб ни разу не выбили?»

— Самый светлый человек, которого встретили в профессиональном хоккее?

— Миша Юньков. Добродушный, спокойный, не задира. В «Спартаке» сдружились, потом, к сожалению, потеряли связь. Денис Баев — тоже классный парень. Суровый, самоотверженный. Всегда и за партнеров по команде заступался, и под шайбу ложился. А в «Дизеле» судьба свела с Андреем Соболевым, который до этого много лет в Ярославле отыграл. Когда в Пензу приехал, ему уже было лет 35.

— И что?

— Тоже очень добрый, мужественный. Прозвище — Магнит. Потому что притягивал шайбу. Играл без визора, ловил всё на себя. Чуть ли не в каждой игре шайба попадала ему то в лицо, то еще куда-то. Даже если Соболев в стороне от ворот — обязательно в него прилетало.

Доминик Гашек. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Доминик Гашек.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Гашек

— Из «Дизеля» вы ушли в «Спартак», хотя могли оказаться в «Авангарде». За вами в Пензу приезжал человек Бардина с «котлетой» денег.

— Да, Игорь Жилинский. Привез подъемные. Сумму не назову, но приличная — особенно для меня, пацана, который в Пензе получал 50 тысяч рублей в месяц.

— Почему же выбрали «Спартак»?

— Мне импонировал и стиль команды, и главный тренер — Милош Ржига, царствие ему небесное. Плюс «Спартак» вышел на меня первым, уже обо всем договорились. Я не из тех, кто что-то обещает, а потом включает заднюю. Дал слово — держи! При этом набрал агенту, рассказал о ситуации с подъемными: «Смотри, как меня «Авангард» оценивает. Интересно, чем ответит «Спартак»?»

— Так-так.

— Вскоре звонок: «Все в порядке, приезжай в Сокольники». Там один из спартаковских руководителей говорит: «Пиши заявление — прошу выдать 150 тысяч рублей...» Ого, думаю, нормально! Да, в несколько раз меньше, чем давал «Авангард», но хоть что-то. Дальше слышу: «...В счет будущей зарплаты за июль. Или за август. За какой месяц, сам решай».

— А вы?

— Вздохнул: «Бли-и-ин, ну как же так...» Впрочем, все равно ни о чем не жалею. Мне было очень хорошо в «Спартаке». «Дизелю» за мой переход перечислили 400 тысяч долларов. По сей день самый дорогой трансфер в истории пензенского хоккея.

— К разговору о деньгах. У Алексея Морозова рекордный бонус в карьере — сумма с шестью нулями, в долларах. А у вас?

— Я много денег не зарабатывал, крутых бонусов не получал. Разве что в контракте с «Сочи» была прописана солидная премия — 10 миллионов рублей за 30 очков. Правда, чтобы выполнить это условие, надо стабильно выходить в первых трех звеньях. А я чаще играл в четвертом. Ну и набрал за сезон то ли 19, то ли 20 очков.

— В «Спартаке» вы пересеклись с Гашеком. Яркий такой человек.

— У нас были прекрасные отношения. Частенько оставались после тренировок, отрабатывали буллиты. Обычно с вратарями как? Для победы ты должен из пяти буллитов реализовать два. У Гашека по-другому. Серия из десяти бросков, забить нужно три. Причем пока он не выиграет — в раздевалку не уходит. Как-то полчаса меня с площадки не отпускал!

— Что говорил?

— Одно-единственное слово: «Играем!» Я на часы показываю: «Скоро собрание, пора закругляться». Гашек не реагирует. После очередного буллита подъезжаю к нему: «Отец родной, у нас три минуты...» Тут у него в голове что-то щелкнуло. Закивал: «Да-да, пошли». Переодеться уже не успевали.

— Прямо в форме на собрание заявились?

— Ну да. Когда оно закончилось, мелькнула мысль: «Надо в шутку сказать Гашеку, мол, давай, продолжим. Ты же пока не выиграешь, со льда не уходишь». Едва об этом подумал, Доминик повернулся ко мне, толкнул в бок: «Рома, пойдем». Еще минут двадцать играли, пока я совсем не выдохся. Как только Гашек отбил решающий бросок, крикнул: «Йес! Ха-ха-ха!» — и уехал в раздевалку.

— Казалось, он из тех хоккеистов, кто высчитывает каждую калорию. А в Москве поселился около «Макдоналдса» — и регулярно ходил туда обедать.

— Гашек — не просто легенда. Профессионал с большой буквы, невероятно работоспособный. На тренировках пахал за троих. Я смотрел и поражался: «Вот бы мне так в 46 лет!» Страшный враг человечества, и мой в том числе, — лень. У Гашека этого врага нет. Я позвонил Доминику года через два после его ухода из «Спартака»: «Привет, что делаешь?» — «Э-э, Рома, нормал. Еду в соседний город на велосипеде...» — «О, и сколько ехать?» — «120 километров».

— Ну и ну.

— Для Гашека — в порядке вещей. Он всегда очень много работал, огромное внимание уделял разминке. В НХЛ за два часа до тренировки уже был на арене, готовился. А в «Спартаке» молодых в «рамку» не пускал. Не в игре — на тренировках! Я-то привык, что опытный вратарь во время некоторых упражнений 15-20 шайб отобьет — и берет паузу, откатывается в сторонку, уступает место молодому. А с Доминика пот градом — но стоит до последнего.

— Фанат!

— Да-а! Но мог и пару бокалов пива себе позволить, и фастфуд. На весе не отражалось — лишних килограммов у Гашека никогда не было. На тренировках сжигалось все. Жил он в Сокольниках, рядом помимо «Макдоналдса» ресторан «Колбасофф». Как-то я сидел там после игры, ковырялся в телефоне. Голову поднял — за барной стойкой Гашек с бокалом. Меня увидел, подсел, поболтали на смеси чешского, русского и английского.

— О чем?

— Да обо всем на свете — от хоккея до машин. Гашек рассказал, что у него и Ferrari, и Rolls-Royce... Очень приятный человек. Обаятельный, коммуникабельный. Такой нигде не пропадет. Помню, я чуть задержался в ресторане, Доминик пошел на улицу. Выхожу — он уже с двумя девицами. На ломанном русском что-то объясняет, жестикулирует, те ржут.

— Узнали его?

- Нет, просто мимо шли, спросили, как куда-то пройти. Гашек не растерялся: «Вот отель, я здесь живу. А вам подальше, потом свернете за угол...» Недавно он жестко выступил, потребовал приостановить контракты российских хоккеистов в НХЛ из-за событий на Украине. Возможно, это связано с его нынешней политической деятельностью, он же в президенты Чехии метит. Но мы общаемся. Я его с днем рождения поздравлял. В ответ Доминик прислал видео, которое я опубликовал в своем Telegram-канале.

Милош Ржига. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Милош Ржига.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Ржига

— Вы сказали о Гашеке — «щедрый». В чем проявлялось?

— Маленький пример — мы победили в Хабаровске 7:0, Доминику в этот день стукнуло 46. В раздевалке произнес: «Ребята, за сухой матч мне полагается премия — три тысячи долларов. Вот они, кладу в командную корзину». На молодежь жест произвел большое впечатление.

— С Ржигой в «Спартаке» он разругался из-за того, что начал учить его тренировать?

— Не знаю, влезал Гашек в тренировочный процесс или нет. Я разные версии слышал, ворошить не хочу. К обоим отношусь с колоссальным уважением. К тому же Милоша уже нет с нами.

— Вы-то с ним ладили?

— Да, мужик был классный. Всегда на позитиве. Игроков оберегал. Часто повторял: «Я не буду вываливать на них негатив. Лучше с доктором поругаюсь. Или с массажистом. Ребята увидят, заведутся — и на льду это принесет результат...» А надо мной постоянно подшучивал в раздевалке по дороге в душ.

— Как?

— Сижу расслабленный, без майки. Голова опущена, грудь чуть-чуть свисает. Милош подходит, прикладывает к ней палец: «Рома, что это? Ты же не девушка!» Я смеюсь: «Ага, титьки такие, что некоторые девчонки завидуют». А Ржига уже на живот указывает: «А это что? Втяни! Давай-давай, работай!»

— Петр Воробьев сказал Николишину: «Ты виноват в том, что ты есть». Самое удивительное, что от тренера слышали вы?

— Была занятная фраза — про меня и другого хоккеиста: «Вас бы с ним в один гондон — и утопить!»

— Это кто ж так формулировал?

— Давайте без фамилии. Дело было не в КХЛ. Да и не в обиде я на тренера. Он по-отцовски, в сердцах.

- Видели кадры, как бульдозеры крушили ледовый дворец в Сокольниках?

— Нет. Зачем смотреть, грустить? Знаю, что строится новый дворец, современный, лучше прежнего. А старый в моем сердце навсегда. Я всё-всё-всё помню. Эмоции, которые там испытывал, свои голы, фанатские кричалки. Одну из них посвятили мне — «Во-семь-во-семь, Ро-ма Лю-ду-чин!» На мотив припева Yellow Submarine у «Битлз».

— Вот это уровень.

— Сначала не понял, что за мотив. Потом болельщики мне объяснили. До сих пор многие при встрече затягивают: «О, восемь-восемь, Рома Людучин!» Сколько же теплых моментов связано с этой ареной!

— Какой матч вспоминается сразу?

— С «Витязем». Мой первый гол за «Спартак». Седьмой тур, я уже в панике был, что никак не могу забить. Думал — может, зря в КХЛ приехал? Затем минскому «Динамо» красиво забил — пролез между двух защитников и бросил в падении. А важнейший гол «Магнитке» после паса Ружички в сезоне-2010/11? Мы тогда выдали феноменальную концовку регулярки, выиграли десять матчей из двенадцати и залезли в плей-офф. У меня была фишка: после каждой заброшенной шайбы подкидывал крагу высоко-высоко — и расстреливал, словно из ружья.

— Оригинально.

— Сохранилась фотография — отмечаю так гол «Магнитке», ору: «А-а-а!», а мимо понурый Мозякин едет. Еще запомнилось, как приехал в уже ставшими родными Сокольники игроком ярославского «Локомотива». После первой же смены кто-то из спартаковских болельщиков крикнул с трибуны: «Людучин, сдохни!»

— Опешили?

— Подумал: «Ни хрена себе, вот как встречают человека, который четыре года отдал клубу». Понятно, дураков везде хватает. Но резануло.

— В ярославский «Локомотив» вы приходили с большими ожиданиями. Казалось, впишетесь в состав идеально.

— Мне тоже так казалось. Но... Видимо, не для меня команда. Да и с Томом Роу, главным тренером, отношения не сложились. Был неприятный эпизод в автобусе. Мы проиграли, я остался в запасе. Сидел в конце салона, рядом Микелис Редлихс. Вполголоса переговаривались, обсуждали игру. Никаких смешков. Вдруг подлетел Роу — и на меня, матом: «What the f**k, Ludy?! You f**king understand me?!» Ребята офигели, никто не понимал, почему он на меня сорвался. Это было абсолютно несправедливо. Просто выместил злость после поражения. Я потом пожалел, что промолчал, не ответил.

— Что надо было ответить?

— В том же духе: «What the f**k, coach?» Мол, какого черта, тренер, ты на меня орешь?! Я не играл, с товарищем разговариваю шепотом, не смеюсь. Или в автобусе должна быть мертвая тишина? Увидел бы Роу мое разъяренное лицо — возможно, понял бы, что не прав.

— После той истории игрового времени у вас стало еще меньше?

— А его изначально было немного. Трудно проявить себя, когда ты пять матчей сидишь на скамейке, а в шестом выходишь на несколько смен в четвертом звене. Наверное, нужно было поступить как Серега Плотников. На старте чемпионата он вообще не проходил в состав, на выезд отправился туристом. В какой-то момент не выдержал, пришел к руководству, попросил обмена. Сказал: «Я хочу играть, а не протирать штаны на лавке». После этого Роу начал выпускать его на лед, и все наладилось. Сегодня Плотников — один из лидеров ЦСКА и сборной России.

— Почему же вы с начальством не поговорили?

— Считал, могу без этого обойтись. Работал, ждал шанса и копался в себе. Ломал голову — в чем виноват? Что делаю не так? Может, я слишком открытый, веселый? Неправильно себя веду? Загонялся, пытался быть более сдержанным — тоже не помогало. Лишь годы спустя понял, что мне мешало.

— Что же?

- И Ржига, и Мартин Цибак, обладатель Кубка Стэнли, говорили: «Рома, в отпуске немножко отдохни — и продолжай заниматься физподготовкой, хотя бы три раза в неделю. Не теряй форму, следи за питанием».

— Мудрый совет.

— Еще бы! Но я не прислушивался. Вместо того чтобы вернуться из отпуска накачанным, весить 88 килограммов, я месяца полтора, а то и два валял дурака. Сдувался на фиг. К сборам подходил с весом 95. В итоге 50 процентов своего запала тратил на то, чтобы набрать форму, на тренировках умирал. А эти 50 процентов пригодились бы в регулярке и плей-офф. Плюс с возрастом травмы пошли — организм-то изнашивается.

— Логично.

— Если бы мог вернуть все назад — вот этот момент я бы подкорректировал. Относился бы к себе жестче, требовательнее. Наверное, и карьера тогда сложилась бы иначе.

Роман Людучин. Фото Telegram
Роман Людучин.
Фото Telegram

Права

— Из Ярославля вы перебрались в Нижнекамск к Владимиру Крикунову, о котором один из его коллег сказал: «Садист», имея в виду нагрузки. Убедились?

— Нет. Конечно, тренировки у Крикунова тяжелые, особенно на сборах. «Баллоны», прыжки по часу на песке в тридцатиградусную жару... Но это не садизм. А сейчас у Владимира Васильевича вообще другой подход. Тщательно дозирует нагрузки, ориентируется на пульсометры. Так и в «Нефтехимике» было. Меня даже как-то отругал, увидев, что бегу на пульсе 156: «Рома, куда рванул? Сказал же — пульс 152, не выше». Я Крикунова уважаю. Мужик! Человек слова. Жаль, недолго вместе поработали.

— В «Сочи» из-за долгов вы оказались среди тех, кто написал заявление в прокуратуру. Хоть раз об этом пожалели?

— Нет! Ни секунды! Если бы не коллективное заявление — могли бы остаться у разбитого корыта. А так уже через неделю получили зарплату за два с половиной месяца. И снова начались задержки. Да, были в клубе люди, которые пытались спустить ситуацию на тормозах. Я тоже поначалу хотел на все плюнуть. Потом задумался: «Вот почему должен с этим соглашаться, терпеть такое отношение? Сколько можно выслушивать пустые обещания?» Ну и закрутилось.

— У главного тренера «Сочи» Вячеслава Буцаева этот шаг, надо думать, восторга не вызвал?

— И Буцаев, и его ассистент Кравец попрекнули — дескать, что ж вы нас не предупредили, мы в одной упряжке. Я ответил: «Мы же не знаем, почему вы ничего не предпринимаете. Может, руководства боитесь. Вот и решили действовать самостоятельно». Еще летом поползли слухи, что нам дадут по 400-500 тысяч рублей, и все, минимум до Нового года денег не будет. Спросили об этом Буцаева, тот отшутился: «Тогда Ромкину машину продадим». Но когда долги растянулись на четыре с лишним месяца, стало не до смеха.

— Что ж за машина у вас была?

— Mercedes GL 500. Как раз в Сочи купил.

— Самый странный автомобиль в вашей жизни?

— Mitsubishi Evolution. Интересная машинка. Гоночная, 300 «лошадей». В «Спартаке» на ней дрифтил. Но ненадежная. Да и была в ушатанном состоянии — после того как обняла столб. О чем знакомый при продаже умолчал.

— Как же вы дрифтовали?

— Ну, машину успели привести в порядок. Внешне выглядела отлично. Я на ней зимой даже в Пензу мотался. С приключениями — по дороге началась метель, видимость нулевая, кругом фуры... Ладно, доехал. Стал друзей катать. За полтора дня сжег сцепление! В Москву возвращался на поезде.

— Судьба автомобиля?

— Продал при первой же возможности — то ли за 600 тысяч рублей, то ли за 500. В деньгах почти ничего не потерял.

— Права у вас на другой машине отобрали?

— Да. Высосанная из пальца история. У меня уже был спортивный Mercedes. Черный, затонированный. Пробил колесо, ехал медленно-медленно, на аварийке. Тормознули. Гаишник проверил документы и спросил: «Выпивали?» Я ответил: «Да, вчера, пару бокалов вина». Сразу понял, что сморозил лишнее. Но было поздно. Потом мне какая-то коза позвонила, записала разговор на диктофон. Я и ей сказал: «Ну, выпил накануне два бокала — и что?!» Кончилось тем, что остался без прав. Ничего страшного, еще один урок.

— Права отняли на полтора года?

— Да.

— Намучились?

— Нет. Продолжал водить. Честно вам скажу — сегодня не стал бы так поступать. Это раньше без машины свою жизнь не представлял, а теперь от такси кайфую. Сажусь назад, открываю ноутбук, достаю телефон, наушнички — и работаю. Кучу времени экономишь!

— Пока без прав катались — с гаишниками сталкивались?

— Нет. Я аккуратненько, ничего не нарушал. А когда один раз попытались остановить, успел удрать.

— Отчаянный вы человек.

— Я уже в «Нефтехимике» играл, ехал с женой в Нижнекамск. Трасса пустая, разогнался до 160 — вдруг из-за кустов гаишник с палочкой. Метров через двести я затормозил. На секунду задумался — подождать или по газам? Выбрал второй вариант.

— А жена что?

— Спала на заднем сиденье. Еще километра полтора проехал, припарковался, Лизку растормошил: «Вставай! Давай за руль — и топи!» Быстренько поменялись. Думаю: если догонят — уже не я за рулем, а жена. Она-то с правами.

— Догнали?

— Не-а. Наверное, не особенно и хотелось.

Роман Людучин. Фото Telegram
Роман Людучин.
Фото Telegram

Стихотворение

— На что вам сегодня не хватает времени?

— Ой, планов у меня много. Во-первых, мечтаю снова встать на коньки. Форму уже приготовил. Осталось понять, где буду кататься — в Москве, Питере или Пензе. Во-вторых, хочу научиться играть на гитаре и фортепиано. А еще — написать книгу, сделать шоу на YouTube, выпустить собственный мерч, спеть с Чумаковым и Гагариной... Я знаю — до этих людей реально достучаться. Они же выступают на корпоративах у хоккейных команд! Значит, можно осуществить!

— На книжку всерьез настроились?

— Да, уже и название придумал. Сказать?

— Разумеется.

— А вдруг сорвется?

— Думаем, не сорвется.

— «Жизнь Лю». Все-таки вытащили из меня!

— Нам нравится.

— Может, кому-то будет интересна моя жизнь, взлеты и падения. Я об ошибках говорить не стесняюсь. Просто сегодня о многом рассказывать не планировал, но вы меня растрясли, сломали...

— Книга будет откровенная?

— Конечно! Вообще с возрастом начинаешь понимать, что жить нужно сегодняшним днем. Пробуй, стремись, ошибайся, ругайся, мирись — но живи не абстрактными планами, а здесь и сейчас. Жизнь ведь очень короткая. Поэтому надо ценить то, что ты делаешь, помогать близким и в то же время — кайфовать. Все мы рано или поздно умрем. Но потом, когда нас уже не будет, люди должны сказать: «Эх, офигенный был чувак!» Есть у меня на эту тему стихотворение. Называется — «Когда-то я точно умру...»

— Вы и стихи пишете?

— Да. Был в жизни тяжелый период, накатила депрессия. Думал: как же из нее вылезти? Понял, что есть отличный способ — сочинить стихотворение. Вот, слушайте:

Когда-то я точно умру.

Не хотелось бы думать об этом.

В этом мире не вечно всё.

Поделюсь с вами этим секретом.

Но хочу, когда это случится,

Чтобы не плакал в мире никто.

А хочу, чтобы просто сказали:

«Не забудем мы точно его!»

Чтобы слушали мои песни.

Чтобы читали порою стихи.

И смотрели голы на YouTube,

Вспоминали бы шутки мои.

Чтоб сказал мой любимый сыночек:

«Пап, ты сверху за мной присмотри».

Присмотрю, не волнуйся, любимый.

Только ты полной жизнью живи.

Передай все тепло своим детям

И жену свою сильно люби.

Чтобы счастливы были дети,

Несмотря на потерю отца.

Чтобы помнили мои внуки:

«Деда был — офигенный пацан!»

Вот сейчас ваш поэт прослезился.

Но я счастлив, это же факт.

Но уверен, кто-то подумает:

«Что ты пишешь, старый дурак?»

А пока я проснулся утром,

Я живой, и со мною мой сын.

Он лежит на животике папы,

Я кайфую от этих причин.

А на кухне чихнула мама,

Я пойду, «Будь здорова!» — скажу.

Эта женщина — моя награда.

Но я это на ушко шепну.

Сидит в зале серьезный мужчина,

Его «папой» я с детства зову.

А на самом деле он добрый,

Это даже понятно ежу.

Очень любит дарить он подарки.

Если нравится человек.

А плохого одарит он взглядом.

Таких щедрых не видел вовек.

Посоветую нынешним людям —

Вы цените, кто рядом, кто жив.

Ты возьми, набери своим близким

И скажи, что любишь ты их.

Ну а мне пора закругляться.

Я живой, я полон сил.

Я хочу, чтобы меня не забыли.

С вами был — и есть Роман Людучин.

Илья Ковальчук
Роман Людучин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
ВХЛ
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