«Эдмонтон» разочаровался в российском вратаре и расторг с ним контракт

Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение

Вратарь Илья Коновалов выставлен на безусловный драфт отказов «Эдмонтоном», то есть в самое ближайшее время он расторгнет все отношения с канадским клубом и вернется в Россию. В КХЛ права на него перешли московскому «Динамо». Это не был обмен на Ивана Бочарова. Оба вратаря расторгали отношения со своими клубами, непонятно, почему произошло именно так, но конечный смысл остался прежним.

С чем же возвращается Илья в Россию? Похвастаться нечем. В чемпионате АХЛ вратарь провел всего 17 матчей, в одну калитку проиграв борьбу за место в составе «Бейкерсфилда» Стюарту Скиннеру. Коновалов одержал всего пять побед, а окончательно крест на нем поставили после семи пропущенных шайб в игре с «Хендерсоном». Но нечто подобное можно было предсказать. Напомним, что голкипер отправился в Северную Америку прошлым летом после довольно среднего сезона в «Локомотиве». Коновалов посчитал, что тренеры и руководство будут делать ставку на Эдварда Паскуале, а в такой ситуации лучше проверить себя за океаном. Но то ли голкипер не рассчитал свои силы, то ли плохой период не закончился, однако не получилось и там.

У Ильи был вообще только один удачный сезон в карьере. В сезоне-2018/19 он неожиданно провел за основной состав ярославского клуба 45 матчей, уничтожив в конкурентной борьбе Александра Салака. Казалось, что судьба отблагодарила железнодорожников, наконец-то у них появился свой сильный вратарь, который был готов провести несколько лет в клубе. Но уже через сезон восхищение сменилось разочарованием. В Коновалова верили, дали ему 40 матчей, а он выиграл лишь 14, отражая меньше 92 процентов бросков. Говорят, что на Илью сильно давили, но это нормально в профессиональном спорте, и хоккеист должен справляться с прессингом, особенно в «Локомотиве». Коновалов же дрогнул. Через год он уже провел всего 19 матчей, а затем уехал. В каком состоянии Илья возвращается в Россию, никто не знает. Но у нового тренера вратарей Константина Власова будет много работы.

Защитник

В «Адмирале» на прошедшей неделе решили укрепить защитную линию. Сначала клуб приобрел Дамира Мусина, а накануне подписан белорусский хоккеист Евгений Лисовец. Уроженец Гродно, который выступал только у себя на родине, как-то быстро использовал свой шанс закрепиться в сильном российском клубе. Правда, отметим, что ему в этом «помогли». В «Салават Юлаев» Лисовец перешел в 2019 году, уфимцы тогда сделали предложение ограниченно свободному агенту, а белорусский клуб не захотел повторять его и согласился на компенсацию. Но уже через сезон появились вопросы к менеджерам башкирской команды. Евгения использовали в клубе совсем не так, как он привык играть в Минске. «Салават Юлаев» брал в свои ряды хоккеиста, который в последнем сезоне забросил семь шайб и сделал 17 передач. Но в Белоруссии Евгений выступал в первой или второй парах, а переехав в Уфу, стал чуть ли не игроком ротации. Да и когда появлялся на льду, то не получал ничего из того, к чему привык в «Динамо». Большинство давали другим ребятам, сократилось игровое время, да так резко, словно Евгений был молодым проспектом.

В Белоруссии Лисовец проводил на площадке в среднем 21 минуту, а в Уфе не больше 15. Рухнула и статистика. В свой первый сезон хоккеист набрал только четыре очка, да еще и провел чуть ли не в два раза меньше матчей, чем годом ранее. Он выходил на лед реже, чем ветеран Алексей Семенов. Следующий сезон получился чуть удачней в плане цифр, но все равно Евгений был далек от себя прежнего. А перед прошлым сезоном хоть и подписал новый контракт, но в клубе уже искали варианты для обмена, а как появился вариант, то сразу этим воспользовались. Лисовца обменяли на Виктора Антипина из «Витязя». В Подольске не сделали предложения, и сейчас у Евгения будет хорошая возможность вспомнить свой белорусский период. Но три года он потерял, восстановить навыки будет непросто.

Возвращение

«Спартак» вернул из-за океана еще одного молодого игрока. Защитник Игорь Чибриков не слишком знаком нашим болельщикам. Уроженец Москвы начинал карьеру в ЦСКА, а отправился за океан в совсем раннем возрасте. Если в 11 лет Игорь еще был в армейской команде, то потом куда-то пропал на два года и проявился уже в Канаде, начав выступать за детский клуб из Миссасуги. Чибриков провел три сезона в лиге Онтарио, выступая в «Оуэн саунд», и старался понравиться скаутам перед драфтом. Но в тяжелом 2020 году (помните, в тот сезон драфт перенесли на октябрь) на него никто не обратил внимания. Это было немного странно, ведь известно, что в Северной Америке любят габаритных игроков, а Чибриков выше двух метров, да и последний сезон в лиге Онтарио у него получился относительно неплохим. Однако не взяли даже в нижних раундах, вообще не посмотрели в сторону хоккеиста.

Чибриков на год приехал в Россию, подписал контракт с челябинским клубом и даже провел три матча в ВХЛ, умудрившись поучаствовать в голевой атаке при небольшом игровом времени. Но и в МХЛ Игорь ничем не запомнился. При огромных габаритах не был активен в единоборствах, не слишком помогал в атаке. Ждали, что он будет по-канадски агрессивным, но его единственная драка была в плей-офф МХЛ, когда на Игоря вдруг накинулся Никита Гребенкин из Магнитогорска. Зачем-то новичок «Спартака» снова отправился в Северную Америку, но еще один год явно не пошел ему на пользу. Кажется, что «Спартак» пытается спасти карьеру хоккеисту. Не факт, что он станет основным даже в «Химике».