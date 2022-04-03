Гол-шедевр не спас «Трактор». Победу «Магнитке» принес форвард, который еще не забивал в плей-офф

Магнитогорцы выиграли первый матч финала Востока.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Восток. Первый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Голы: Кравцов — 6 (бол., Пилут, Бэйлен), 13:24 — 0:1. Земченок — 1 (Голдобин), 19:21 — 1:1. Бывальцев — 3 (мен.), 33:23 — 1:2. Хультстрем — 1 (бол., Майе), 41:02 — 2:2. Неколенко — 1 (Дронов, Никонцев), 47:08 — 3:2.

Вратари: Кошечкин — Вилл (57:28). Штраф: 8 — 8. Броски: 40 (10+16+14) — 25 (8+5+12). Судьи: Раводин, Соин.

3 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6222 зрителя.

Счет в серии: 1-0.

Перед началом финала Востока главным вопросом было то, как на обе команды в преддверии уральского дерби повлияют повалившие ближе к началу апреля травма. «Магнитка», потеряв в последнем матче серии с «Авангардом» Алексея Маклюкова, который лицом героически заблокировал бросок Арсения Грицюка и присоединился в лазарете к Михаилу Пашнину и Артему Минулину, осталась без трех основных защитников. И в итоге жизнь все-таки заставила Илью Воробьева достать из запаса опытнейшего Михаила Григорьева, сыгравшего сегодня впервые в этом розыгрыше плей-офф.

«Трактору» же пришлось начинать извечное противостояние без моторного Лукаша Седлака и своего главного завершителя Теему Пулккинена, оставшихся в Челябинске из-за травм. И если Воробьев после потери казахстанского защитника обошелся одним изменением в победном составе, то Анвару Гатиятулину пришлось «раздевать» на матч не игравшего в этом сезоне за основу нападающего Тридчикова и перекраивать ударные тройки.

Несмотря на активное начало «Металлурга», первая шайба в матче влетела именно в ворота неувядающего гиганта Василия Кошечкина, которому в начале пришлось отдуваться за проблемы партнеров с дисциплиной. И если растянуть оборонительную четверку магнитогорцев после четырехминутного удаления Андрея Чибисова гостям никак не получалось, то преимуществом в два человека, которое на ровном месте организовал Максим Карпов, они все-таки воспользовались. Стоило «Трактору» получить две минуты свободного льда, как парни Гатиятулина мгновенно прижали спецбригаду «Магнитки» к воротам Василия Кошечкина и, не реализовав несколько голевых моментов, все-таки добились своего благодаря подставлению от Виталия Кравцова.

Сталевары в весеннюю тоску не впали и сравняли еще до первого перерыва. Когда черно-белые мыслями были уже в раздевалке, Николай Голдобин нашел на дальнем пятачке Артема Земченка и праворукий защитник «Металлурга» плотным щелчком в касание размочил Романа Вилла.

Во втором периоде хозяева вновь атаковали чуть острее и более акцентировано. Однако замысловатые витиеватые позиционки, которые регулярно старались крутить тройки Зернова и Майе, голову защитникам «Трактора» уже не затуманивали. А в тот момент, когда команда Воробьева должна была сравнивать счет после удаления Евгения Кулика, челябинцы и вовсе вышли вперед. И злая ирония для «Металлурга» в том, что за невнятный раскат и неаккуратное оставление Егора Яковлева наказал уроженец Магнитогорска и воспитанник местной школы Алексей Бывальцев, который на встречном движении качнул Брендана Лайпсика и нарисовал мини-шедевр.

Впрочем, довольно быстро ликвидировать отставание «Металлургу» помог Ник Бэйлен, не совладавший с нервами и поддавшийся на провокацию Лайпсика за несколько мгновений до конца второй двадцатиминутки. И разбора полетов в раздевалке разбитым на два периода большинством «Магнитка» решила не разбрасываться и практически мгновенно выстрелила голом шведа Линуса Хультстрема.

Сравняв во второй раз, «Магнитка» пошла по единственному правильному пути — включила ноги, на кураже полетела вперед и через несколько минут повела впервые в этом матче. «Поздние стадии плей-офф — это ведь время четвертых троек, верно?» — кажется, именно так сказал сам себе коллективный разум звена Никонцев — Неколенко — Акользин, решившего исход первого игры. Разве не ради этого момента все свои четыре года в Магнитогорске берег свою первую шайбу в плей-офф 26-летний пахарь Архип Неколенко, который не мог забить за «Лисов» 36 матчей подряд в Кубке Гагарина?