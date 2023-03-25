«Салават Юлаев» сохранил тренерский штаб в полном составе. Похоже, руководство вынудили это сделать

Обзор дня Алексея Шевченко.

В «Салавате Юлаеве» объявили, что весь тренерский штаб переподписан и продолжит свою работу. Это очень рискованное решение, прежде всего для менеджеров клуба.

Проблема нынешнего решения в том, что клуб вынудили пойти на такой шаг. То есть правильно было бы тщательно проанализировать, подходит ли Виктор Козлов этому клубу, готов ли он расти и прогрессировать. Так-то не очень было заметно, что тренер за сезон вырос как специалист. И подтверждает этот тезис провальная серия плей-офф против «Адмирала».

Но мы говорим о том, как должны себя вести в нормальном хоккейном клубе, а «Салават Юлаев» — организация особая. Не секрет, что руководители тут должны быть сосредоточены не только на зарабатывании денег, как коммерческая организация, но и на спортивном результате. Большую часть времени приходится отбиваться от людей, которые бы сами хотели руководить, выходить победителями из интриг, плюс надо постоянно выбивать средства на существование.

ХК «Салават Юлаев»

Вот и тренер остался не потому, что «растет вместе с командой». Нет, не секрет, что Виктору Козлову искали замену. Только есть версия, что глава республики на торжественной встрече неожиданно «продлил контракт» с тренерским штабом. Сказал, что ничего не меняется и он верит в тех, кто работал в прошлом сезоне. Это был недвусмысленный приказ, который уже не оспорить.

И как теперь относиться к тренеру, на которого нет никаких рычагов? А ведь к Виктору Козлову много претензий. Да, если бы он работал в коллективе, чья задача выйти в плей-офф, то не было бы вопросов. Но в Уфе все вокруг требуют побед, да и генеральный директор год назад говорил, что в сезоне 2022-23 будет лишь притирка, а серьезные задачи начнут решать в будущем чемпионате.

Но как прошел пробный период? Конечно, нельзя скинуть со счетов то, что уфимская команда заняла второе место в регулярном чемпионате. Но если разбираться, то в концовке сезона никаких серьезных улучшений не было (что, кстати, показала серия с «Адмиралом»). Срывы пошли у прямых конкурентов. «Сибирь» и «Автомобилист» потом быстро вылетели в первом круге, «Металлург» с позором завершил выступление во втором раунде.

ХК «Салават Юлаев»

Козлов же, кажется, чего-то постоянно боялся, принимал неверные решения, а самое главное — никак не менял игру. Можно вспомнить много странных ситуаций. И то, как он особо не верил в талантливых Данила Аймурзина и Павла Сучкова. Да, давал играть Даниле Алалыкину и Алексею Пустозерову, но тогда просто был дефицит игроков. Можно вспомнить, что Шакир Мухамадуллин практически не уходил со льда в важных отрезках. Но и там все не так просто. Может быть, хоккеист вернется из-за океана в очередную аренду, нужно было показать игроку, что на него тут рассчитывают. Но добавил ли Шакир? Пока он использует лишь природный талант.

Странно Козлов поступил с вратарями. Все слышали историю про то, что он за что-то обиделся на Андрея Кареева. Это случилось после разговора, в котором хоккеист всего лишь захотел узнать, по какому графику тренер решил выпускать голкиперов. На этом вера во вратаря завершилась, а Козлов упорно давал играть Илье Ежову, который и не выручил в важный момент.

Вполне вероятно, что мы ошибаемся. И за лето Козлов сделает выводы, учтет ошибки и подготовку начнет уже иначе. Шансы на это есть. А если нет? Если он останется прежним? Только поделать ничего нельзя. Глава приказал. И ему потом не предъявишь за плохой результат.