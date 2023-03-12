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Сегодня, 12:00

«Салават Юлаев» провалил сезон. Кто теперь будет тренером и как изменится руководство клуба

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
Фото ХК «Салават Юлаев»
Обзор дня Алексея Шевченко.

«Салават Юлаев» провалил плей-офф, уступив в шести матчах более слабому сопернику из Владивостока. В ближайшее время менеджеры будут решать, как быть дальше, с кем идти в новый сезон. И тут надо хорошо подумать.

Генеральный директор Ринат Баширов, заведя телеграм-канал, получает килотонные критики за всех, так как остальные спрятаны за клубными аккаунтами. Есть и справедливые претензии, просто их не видно за потоком грязи и требованиями немедленной отставки.

Очевидно, что Баширову нужно укреплять спортивную часть клуба. Почему все шишки падают на него? Все просто. В системе клуба нет должности генерального менеджера и непонятно, кто действительно принимает решения в тройке директоров: генерального, исполнительного и спортивного. Чем занимаются Александр Курносов и Василий Чижов? Кто знает их функционал? Они виноваты в неудаче или нет?

Хоккеисты «Салавата Юлаева» после вылета из плей-офф КХЛ.
ХК «Салават Юлаев»

У того же Баширова огромный круг обязанностей. По идее он не должен касаться спортивной части, но, видимо, приходится заниматься и этим, так как вокруг не такие люди, которым он может доверять. Пора найти человека, который хорошо знает рынок, понимает, кто играет в ВХЛ, а у кого какие перспективы в МХЛ. Найти подходящего кандидата можно, а Баширову останется только защищать его от местных интриг и уже потом спрашивать за результат. Отсутствие знающего человека и привело к провалу.

Конечно, прошлым летом было очень трудно предсказать, что будет с Виктором Козловым, который формально проводил свой первый полноценный сезон. Но возникает вопрос: а был ли проведен достаточный анализ при назначении? Все ли факторы риска были проанализированы? Кто-то понимал, какой концепции он придерживается и подходит ли она к современному составу команды? Еще раз напомним, что Геннадий Величкин в свое время не стал доверять этому специалисту. С ним созванивались? Консультировались?

Никита Серебряков (слева) и&nbsp;Александр Хмелевский. Уфимское фиаско. Кто виноват в сенсационном вылете «Салавата» в плей-офф?

Да, с финансами у «Салавата Юлаева» не все в порядке. Это не богатая Казань или мощный ЦСКА. И именно потому к любым сделкам относятся аккуратно. Должен соблюдаться баланс между экономией и желанием побеждать, а менеджеры не сумели ровно пройти по тонкой линии. Взяли дорогого Станислава Бочарова и ошиблись. Кажется, что неправильно оценили и ситуацию с Хо-Сэнгом. Человек провел всего один матч в КХЛ, но вместо того, чтобы расстаться с ним еще ранней осенью, на что-то надеялись. Хотя слухи о том, что легионер никогда не восстановит поврежденную кисть, стали ходить еще в ноябре. Тот же Игорь Варицкий в «Витязе» не стал ждать непонятно чего и расстался с Заком Митчеллом, получившим травму. Да, пришлось заплатить, но это все равно оказалось выгодней, чем держать травмированного и верить, что он когда-нибудь принести пользу.

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин.
ХК «Салават Юлаев»

Итак, нужен генеральный менеджер. А уж потом стоит приступать к поиску главного тренера. Может быть, с Козловым и стоит продлить контракт. Важно, чтобы перспективы оценивал знающий человек. Но сейчас на рынок выйдут специалисты, за плечами которых определенный стиль, умение вытаскивать из слабых составов все самое лучшее и результаты.

Дмитрий Квартальнов — это одно, Леонид Тамбиев и Андрей Мартемьянов — другое. Неважно, хоть Андрей Разин или Сергей Светлов. Главное, что в клубе должны четко понимать, что они хотят видеть.

Так что нужно многое менять в офисе. И если Баширов поймет, в чем именно система «Салавата Юлаева» уступила «Адмиралу», то можно надеяться на будущие победы.

Григорий Панин, Александр Кадейкин, Джош Хо-Сэнг. «Салават Юлаев»: зарплаты, состав, трансферы. Главное о клубе перед сезоном

Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
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