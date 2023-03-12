«Салават Юлаев» провалил сезон. Кто теперь будет тренером и как изменится руководство клуба
«Салават Юлаев» провалил плей-офф, уступив в шести матчах более слабому сопернику из Владивостока. В ближайшее время менеджеры будут решать, как быть дальше, с кем идти в новый сезон. И тут надо хорошо подумать.
Генеральный директор Ринат Баширов, заведя телеграм-канал, получает килотонные критики за всех, так как остальные спрятаны за клубными аккаунтами. Есть и справедливые претензии, просто их не видно за потоком грязи и требованиями немедленной отставки.
Очевидно, что Баширову нужно укреплять спортивную часть клуба. Почему все шишки падают на него? Все просто. В системе клуба нет должности генерального менеджера и непонятно, кто действительно принимает решения в тройке директоров: генерального, исполнительного и спортивного. Чем занимаются Александр Курносов и Василий Чижов? Кто знает их функционал? Они виноваты в неудаче или нет?
У того же Баширова огромный круг обязанностей. По идее он не должен касаться спортивной части, но, видимо, приходится заниматься и этим, так как вокруг не такие люди, которым он может доверять. Пора найти человека, который хорошо знает рынок, понимает, кто играет в ВХЛ, а у кого какие перспективы в МХЛ. Найти подходящего кандидата можно, а Баширову останется только защищать его от местных интриг и уже потом спрашивать за результат. Отсутствие знающего человека и привело к провалу.
Конечно, прошлым летом было очень трудно предсказать, что будет с Виктором Козловым, который формально проводил свой первый полноценный сезон. Но возникает вопрос: а был ли проведен достаточный анализ при назначении? Все ли факторы риска были проанализированы? Кто-то понимал, какой концепции он придерживается и подходит ли она к современному составу команды? Еще раз напомним, что Геннадий Величкин в свое время не стал доверять этому специалисту. С ним созванивались? Консультировались?
Да, с финансами у «Салавата Юлаева» не все в порядке. Это не богатая Казань или мощный ЦСКА. И именно потому к любым сделкам относятся аккуратно. Должен соблюдаться баланс между экономией и желанием побеждать, а менеджеры не сумели ровно пройти по тонкой линии. Взяли дорогого Станислава Бочарова и ошиблись. Кажется, что неправильно оценили и ситуацию с Хо-Сэнгом. Человек провел всего один матч в КХЛ, но вместо того, чтобы расстаться с ним еще ранней осенью, на что-то надеялись. Хотя слухи о том, что легионер никогда не восстановит поврежденную кисть, стали ходить еще в ноябре. Тот же Игорь Варицкий в «Витязе» не стал ждать непонятно чего и расстался с Заком Митчеллом, получившим травму. Да, пришлось заплатить, но это все равно оказалось выгодней, чем держать травмированного и верить, что он когда-нибудь принести пользу.
Итак, нужен генеральный менеджер. А уж потом стоит приступать к поиску главного тренера. Может быть, с Козловым и стоит продлить контракт. Важно, чтобы перспективы оценивал знающий человек. Но сейчас на рынок выйдут специалисты, за плечами которых определенный стиль, умение вытаскивать из слабых составов все самое лучшее и результаты.
Дмитрий Квартальнов — это одно, Леонид Тамбиев и Андрей Мартемьянов — другое. Неважно, хоть Андрей Разин или Сергей Светлов. Главное, что в клубе должны четко понимать, что они хотят видеть.
Так что нужно многое менять в офисе. И если Баширов поймет, в чем именно система «Салавата Юлаева» уступила «Адмиралу», то можно надеяться на будущие победы.
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|2
|ЦСКА
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|25
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|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
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|26
|90
|5
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|34
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|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
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|27
|41
|68
|9
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|28
|40
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|10
|Куньлунь
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|21
|47
|49
|11
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|68
|11
|57
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|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
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|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|3 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|12.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|12.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|12.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|- : -