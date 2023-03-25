«Наш хоккей стал похож на шорт-трек». Интервью легенды КХЛ

Чемпион России-2008 и обладатель Кубка Гагарина-2011 в составе «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко — о провале уфимской команды и современном хоккее.

Игорь Григоренко — один из лучших игроков в истории «Салавата Юлаева». С его именем связаны оба чемпионства уфимцев: и если в 2008-м он был одним из многих, то в 2011-м стал лидером команды наряду с Александром Радуловым. В интервью «СЭ» Григоренко рассказал о причинах нынешнего провала уфимцев, вспомнил игровую карьеру и раскритиковал хоккей в современной КХЛ.

Козлов ведет себя солидно

— В чем причины провала «Салавата Юлаева»?

— Я не увидел настроя у ребят в шестом матче. С таким подходом не выигрывают в плей-офф.

- Как команда может выйти без настроя на матч, в котором все может решиться и после которого они могут вылететь?

— Непонятно, как такое может быть, это необъяснимо. У меня у самого было много таких решающих матчей, но мы всегда бились. Да, иногда проигрывали, но в борьбе не уступали. Нас тоже много критиковали, когда мы играли, но критика шла нам на пользу, мы ее воспринимали, потому что сами понимали, что и как. Но я думаю, что и нынешние ребята понимают, что они натворили — проиграли в первом раунде «Адмиралу». Но приморцы в этом сезоне хорошо выглядят, они у многих лидеров отбирали очки, команда очень боевая. Они в каждой игре бились, цеплялись за каждую шайбу, поэтому и прошли дальше.

- Не кажется ли вам, что опытных лидеров Уфе не хватило? Понятно, что есть Панин, Кулемин, но в команде очень много молодых. Может ли быть такое, что в раздевалке не хватило авторитета?

— Я думаю, что авторитета у тех ребят, которых вы назвали, предостаточно. Они играли на всех уровнях, выигрывали Кубки. Не знаю, в чем причина, это надо у них спрашивать, у тренера, у руководства.

- Такая ставка на молодежь, конечно, в плане перспективы идет в плюс, но не кажется ли вам, что не хватило чего-то именно в атаке? У молодых ребят было много игрового времени. Может быть, опытных форвардов не хватило?

— Возможно, но самое интересное, что молодежь показывала свою игру, они голы забивали, у них-то проблем не было. Ребята делали свое дело, они и в регулярном чемпионате шороху наводили, бегали, забирали силы у соперника, поэтому к ним у меня вообще вопросов нет.

- Вопросы вызывает и сам стиль игры команды. Понятно, что его нельзя сравнивать с вашим хоккеем, потому что тогда состав был другой, но сейчас даже команды с меньшим бюджетом ставят атакующий хоккей.

— Самое интересное, что в регулярном чемпионате у команды все было — и атаки, и забросы, и в обороне неплохо играли, но куда все это делось в плей-офф? Не было видно Шмелева, Кадейкина и некоторых других ребят. Лидеры команды ведь должны тащить за собой, а мы их не увидели совсем.

Виктор Козлов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

- Шмелев уже второй сезон подряд тащит в регулярке и пропадает в плей-офф. Как считаете, есть такое понятие как «некубковый игрок»?

— Я не знаю, наверное, у вас есть такое понятие. Я не знаю, кубковый он или некубковый, но в плей-офф он ведь играет, за Кубок борется. Он играл раньше в плей-офф? Я не следил за его карьерой.

- Он до этого в «Сочи» был, поэтому в плей-офф мало играл.

— Ну сделали там из него звезду, а сюда приехал и на этом фоне показывает невыразительную игру в плей-офф. Я не хочу ничего плохого говорить про ребят, все достойные, все играют, отдают свое здоровье, получают травмы, бьются, но в плей-офф я ничего не увидел.

- Вы говорили, что Козлова очень сложно вывести из себя, что он очень спокойный и хладнокровный. Может, как раз драйва не хватило, чтобы в какой-то момент завести игроков, сделать что-то мотивирующее?

— Когда мы играли, то он был спокойным, всегда подсказывал, а как с главным тренером я с ним не работал, поэтому ничего сказать не могу. Он солидно себя ведет. Посмотрите на Билялетдинова, он тоже ведет себя на скамейке солидно, как и должен себя главный тренер вести.

- Александр Радулов вернулся в этом сезоне в КХЛ спустя несколько лет в НХЛ. Это тот самый Радулов, который играл с вами, или он как-то изменился?

— Да нет, он такой же, как и был. Это как раз хороший пример того, каким заряженным надо выходить на лед в плей-офф — потолкаться, подраться, забить, отдать. Вот это и называется плей-офф, на него нужно смотреть и учиться не только Уфе, а вообще всей России.

- Так совпало, что у «Ак Барса» началась победная полоса как раз после того, как Радулова назначили капитаном.

— Да, сделали его капитаном, еще больший груз ответственности на него упал, он понял, что должен вести команду за собой.

Александр Радулов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Второй год не хожу на «Салават»

- Чем вы сейчас занимаетесь? Где работаете?

— На данный момент нигде не работаю, отдыхаю, детьми своими занимаюсь.

- Сколько у вас детей?

— Трое.

— Я видел, что у вас сын занимается в школе «Салавата».

— Да, и младший, и старший.

- Какой вы отец? Некоторые настаивают, чтобы сын был хоккеистом, а кто-то говорит, чтобы ребенок сам выбирал.

— Нет, у меня нет такого, я никого не заставлял, они сами захотели. Но в плане тренировок и игр у меня все строго — если ты выходишь, то ты должен играть и выполнять все, что тренеры просят, а не фигней заниматься. Если они ерундой занимаются, то разговариваем, чтобы не только слушали тренера или меня, а еще и применяли это все на льду.

- Вам не хотелось бы самому вернуться в хоккей в какой-нибудь роли?

— Я половину своей жизни в хоккее. Когда я сам еще играл, то делал лагерь для детей, тогда мне это было интересно. На сегодняшний день такого нет, а дальше не знаю. В хоккей вообще было бы интересно пойти, я бы посмотрел, что предложат, но пока никаких предложений нет, буду ждать.

— А вам какая деятельность ближе?

— Мне интересно комплектование команды. Хотелось бы, чтобы на мне была какая-то ответственность, а то есть некоторые менеджеры, которые просто ходят и смотрят хоккей. Я считаю, что должно быть так: если взялся — доведи до конца, если не получилось — уйди. Нужно приносить пользу.

- Вы ведь были вице-президентом мини-футбольного клуба. Как получилось попасть в этот вид спорта?

— Меня друг пригласил в свою команду, предложил такую должность, я два года там отработал. Потом, к сожалению, команду закрыли. Там неприятные истории с руководителем произошли, поэтому пришлось команду распускать.

— А почему вы решили после окончания карьеры остаться в Уфе?

— Я уже давно здесь, у меня жена отсюда, дети тут родились, поэтому остался. Прирос к Уфе, это мой второй родной город, меня все здесь устраивает.

— А на игры «Салавата» вы часто выбираетесь?

— Нет, я уже второй год не хожу.

- Это связано с людьми, которые там работают?

— Да, неинтересно даже видеться. А раньше я постоянно ходил на команду посмотреть.

Игорь Григоренко в «Салавате». Антон Сергиенко, Фото архив «СЭ»

Ослеп на один глаз

— Какой период в вашей карьере считаете самым удачным?

— Я не хочу выделять какие-то клубы. Я считаю, что вся карьера получилась у меня удачной. Я рад, что мне удалось поиграть в таких клубах, выигрывать, медали завоевать.

- Когда вы закончили карьеру, то говорили, что у вас со зрением большие проблемы. Можете подробнее рассказать?

— Да, я на один глаз ослеп. Я операции делал, но все равно не помогло ничего, причину мне никто так и не сказал.

- Восстановление невозможно?

— Да, невозможно.

- Как вы приняли это, когда вам сказали, что один глаз не будет видеть?

— Жизнь на этом не останавливается. Если не можешь повлиять на ситуацию, поменяй отношение к ней. Если руки опустить, то можно просто дома сесть и все закончится. Зачем тогда жить? У меня жизнь продолжается, нужно двигаться вперед.

- Не говорили вам, что, возможно, это последствия той аварии, в которую вы в молодости попали?

— Нет, но мне много чего говорили, предположения разные были, конкретики никто не дал ни в России, ни в Израиле.

- Авария произошла в 2003 году. Что вам сейчас первое вспоминается о том времени?

— Да ничего, я уже забыл это все давно, чего вспоминать. Надо жить сегодняшним днем, то, что было, уже не вернешь.

— У вас тогда был долгий процесс восстановления.

— Да, года два.

— Почему получилось так, что вы почти сразу после восстановления перешли из «Лады» в «Салават»?

— Тогда был локаут, ребята из НХЛ приехали, поэтому меня отдали, чтобы я не сидел на лавке. Сначала в аренду отправили, а потом обменяли на Андрея Яханова. Тогда я расстраивался, а сейчас понимаю, что это мне на пользу пошло. В Уфе много ребят молодых было. Да, мы не попали тогда в плей-офф, но этим составом достойно сыграли, даже матчей семь подряд выиграли.

- Какое чемпионства для вас ценнее: 2011 года или 2008-го? Во времена КХЛ ваша роль в команде была весомее.

— Для меня — 2011-й, я это никогда не скрывал. В 2008-м у меня был так себе сезон, я в плей-офф всего три матча отыграл, потому что травму плеча получил. Вышло так, что я отыграл два матча в первом раунде и вышел в решающей игре финала. А 2011 год был очень запоминающийся, он для меня ценнее.

- Там реально были четыре невероятные тройки. Мне кажется, что в наших реалиях невозможно собрать такой состав.

— Да, хорошая команда была. Руководители клуба таких игроков собрали и дошли в итоге до чемпионства. Считаю, что это как раз пример работы менеджмента.

- Как вы нашли такое взаимопонимание с Радуловым? Вы и в Уфе в одной тройке играли, и в ЦСКА.

— Мы поехали на сборы, изначально была тройка Радулов — Зиновьев — Козлов, но потом у Вити что-то с ногой случилось, у него была операция, поэтому Быков меня поставил в тройку к ним. Мы начали хорошо забивать, показывали результат, потом вышел Козлов, меня убирали, но по ходу сезона снова туда ставили, еще Торесен играл, Нильссон. Постоянно были изменения, но потом пришли к нашей тройке, которая приносила много побед и очков.

- Со стороны казалось, что тот «Салават» вообще невозможно обыграть. Вы чувствовали какой-то запас? Понимали, что сильнее соперника?

— Нет, мы даже об этом не думали, просто делали свое дело, и всегда на кураже играли, нам было без разницы, кто против нас выходит.

- То есть не было такой самоуверенности?

— Нет, конечно, я даже больше скажу, я когда на игры выходил, то пару смен меня потрясывало, потом притирался, входил в игру и все было нормально.

- В чем секрет Вячеслава Быкова? У него были две самые доминирующие команды КХЛ — «Салават» в 2011 году и СКА в 2015-м.

— Там секретов никаких не было, он вместе с командой шел к этой цели, всегда общался с нами, подсказывал, иногда ругал — хороший мотиватор. Но он и сам играл, у него хорошая карьера была. Если сейчас смотреть, то можно Быкова с Ларионовым сравнить, их стили чем-то похожи. Вячеслав Аркадьевич с Игорем Владимировичем Захаркиным всегда доходчиво объясняли нам, как играть, как двигаться. Иногда бывали моменты, когда мы не по установке могли сыграть, но если это приносило результат, то они ничего нам не говорили, никто никого не зажимал.

- А тактику кто больше определял, Быков или Захаркин?

— Совместно, но больше, наверное, Захаркин.

Игорь Григоренко в 2011 году. Фото photo.khl.ru

Капризов повзрослел, но в целом остался таким же

- Ваша поездка в НХЛ получилась странной. Вас звал «Детройт», но, по сути, они даже в фарм-клубе шанса не дали. Как так получилось?

— У них там своя политика. Они сказали, чтобы я поиграл в фарм-клубе, притерся, но там было очень мало игрового времени. Это зависит от тренера и еще много от чего, целая история. Но я нормально к этому отнесся.

- Вы решили не ждать долго шанса?

— Да.

- Насколько это психологически тяжело? Тебя зовут, ты ждешь шанса, а по итогу получается так.

— Мне некого винить в этом, только если самого себя, что неподготовленный приехал к сборам. Тем не менее так произошло, но ничего страшного в этом нет, значит, так должно было произойти. Когда я вернулся в Россию, познакомился со своей будущей женой Анжелой. Я счастливый человек!

- Вы провели в «Салавате» сезон с Кириллом Капризовым, смотрите за ним?

— Да, мы постоянно созваниваемся.

- Мне рассказывали, что вы в том сезоне были капитаном команды и когда в команде собирались деньги на что-то, вы запретили Капризову сбрасываться, потому что у него была маленькая зарплата. Это правда?

— Я уже не помню, может, и было такое.

- Каким он был в то время? Он ведь тогда только начинал свою карьеру.

— Каким он был, таким и остался — нормальный и адекватный парень, который слушает какие-то подсказки и советы. Он всегда с уважением относился к старшим ребятам, иногда подходил и спрашивал что-то. Конечно, сейчас он повзрослел, но в целом остался таким же. Хороший парень.

- Тогда можно было предсказать, что он станет звездой такого уровня?

— Не знаю, как другие, но я всегда верил, что он заиграет. Я видел его игру вживую и понимал, что это мастеровитый парень, который бьется и отдает себя полностью. Он приехал туда и стал лидером в первый же сезон.

- Еще многого ждали от Михаила Воробьева, он в НХЛ поиграл немного, но там у него карьера не получилась. Чего ему не хватило?

— Они совсем разные люди. Миша так не прислушивался, когда ему давали советы, он все улыбался, но это выбор каждого. И такого рвения я у него не увидел, если сравнивать с Кириллом.

- В этом сезоне стало больше команд, которые открыто играют, не запираются. Как вы считаете, куда движется хоккей в КХЛ?

— Тяжело ответить на этот вопрос, но все равно той яркости нет, честное слово. Умного хоккея стало меньше, тренеры запрещают делать некоторые вещи, хотя это приносит результат. Где-то смену мест сделать, где-то улитку сделать и подождать своего игрока, сохранить шайбу, а не бросать ее по борту — такого очень мало сейчас.

Для меня это странно, сейчас в НХЛ играют так, как мы всегда играли, а КХЛ скатилась в ту игру, в которую Америка играла — вбросить и бежать. Я иногда хайлайты НХЛ смотрю, они там в пас разыгрывают, на бросок выводят, смену мест делают, оставления — это ведь все интересно смотреть. А у нас больше на шорт-трек похоже стало.

- Может быть, пример «Торпедо», которое добилось успеха, поменяет лигу?

— Может быть, их интересно смотреть. Но и в других командах это иногда просматривается. Лично мне интереснее смотреть, когда есть какие-то комбинации, когда играют люди, дают передачи, а сейчас очень много брака, культура паса куда-то ушла. Может быть, из-за этого тренеры переживают и запрещают играть в такой хоккей? Наверное, это все с детских школ идет, хотя на таком уровне игроки обязаны уметь это делать.

- Говорят, что вопрос с возвращением «Лады» в КХЛ уже почти решен. Что по этому поводу можете сказать?

— У меня положительные эмоции, это ведь клуб с такими традициями. Это мой родной город, где я научился всему в хоккее. Я недавно ездил в Тольятти по делам и попал на седьмой матч в плей-офф. У них все есть для того, чтобы играть в КХЛ.